Met de introductie van de eerste generatie 3008 zette Peugeot in 2009 een opvallende en praktische cross-over op de kaart. Door het combineren van kenmerken van zowel een SUV als een MPV ontstond een model dat inspeelt op de wens naar ruimte en comfort in een moderne vormgeving. Vooral gezinnen en zakelijke rijders waarderen deze veelzijdige Peugeot.

Is de Peugeot 3008 een goede keuze?

Sinds 2009 weet de Peugeot 3008 zich te onderscheiden als compacte cross-over die zowel praktische als comfortabele eigenschappen combineert. Waar Peugeot het model oorspronkelijk positioneerde als kruising tussen een SUV en een MPV, valt de eerste generatie vooral op door zijn ruime zitpositie, een ergonomisch interieur en slimme oplossingen als een HUD en een gedeelde achterklep. Het dashboard voelt hoogwaardig en omgeeft de bestuurder als een cockpit, wat bijdraagt aan het comfort.

De bagageruimte is vrij ruim, met 432 tot 512 liter aan inhoud – bij hybride modellen is de ruimte enigszins beperkt door de techniek. Dankzij een overzichtelijk interieur en praktische details voelt de 3008 zich duidelijk thuis als gezinsauto.

Onderweg valt op hoe comfortabel en stil de auto rijdt: het onderstel filtert oneffenheden prima weg, terwijl hulpmiddelen als Dynamic Rolling Control het overhellen in bochten tegengaan. Motorisch is er keuze uit onder andere de ingetogen maar sterke 1.6 THP, de 2.0 HDiF en de innovatieve Hybrid4, de eerste hybride met dieselmotor in deze klasse. Vooral de Hybrid4 scoort punten met zijn lage uitstoot, al gaat dit soms ten koste van het trekvermogen en het comfort door de gerobotiseerde transmissie.

Toch zijn er aandachtspunten. Het opvallende exterieur verdeelt de meningen, sommige motoren – met name de THP’s – staan bekend om technische problemen. Voor automobilisten die een functionele én comfortabele cross-over zoeken is de eerste generatie 3008 zonder meer een aantrekkelijke optie, zeker dankzij de innovatieve details en de ruime, praktische inzetbaarheid.

Prestaties

Op het gebied van prestaties biedt de eerste generatie Peugeot 3008 voor ieder wat wils. Tot de facelift in 2013 kun je kiezen uit benzinemotoren zoals de 1.6 VTi met 120 pk en de krachtige 1.6 THP met 156 pk. Wie liever op diesel rijdt, heeft de keuze uit een 1.6 HDi (112 pk), een 1.6 e-HDi (115 pk) en de sterkere 2.0 HDi met 150 pk.

Voor wie zuinigheid wil combineren met meer vermogen, is er de HYbrid4: een hybride met 2.0 HDi-dieselmotor en een systeemvermogen van 200 pk, uniek voor deze klasse. Na de facelift wordt het motorenaanbod verder uitgebreid. Aan benzinezijde zijn er opties als de 1.6 VTi (120 pk), de 1.2 PureTech (130 pk) en de 1.6 THP met 156 pk, maar ook een 1.6 e-THP met 165 pk voor wie net wat meer vermogen zoekt.

Liefhebbers van diesel kunnen kiezen uit de 1.6 e-HDi (115 pk), de 1.6 BlueHDi (120 pk), de 2.0 HDi (150 pk) of de 2.0 BlueHDi (150 pk). De hybride-variant blijft ook na de facelift in het gamma als HYbrid 2.0 HDi met 200 pk, waarmee je zuinig rijden en extra kracht combineert, zonder stekker.

Ruimte en praktische inzetbaarheid

Dankzij de hoge, ruime zitpositie en het overzichtelijke interieur zitten zowel bestuurder als passagiers comfortabel in de Peugeot 3008, met voldoende hoofd- en beenruimte. Met een bagageruimte die afhankelijk van de uitvoering varieert van 432 tot 512 liter – en een handige gedeelde achterklep voor het makkelijker in- en uitladen – is de 3008 uitstekend inzetbaar voor gezin, weekendtrip of boodschappenrondje.

Slimme oplossingen zoals een extra verdiepbare laadvloer en talloze opbergmogelijkheden maken het dagelijks gebruik extra makkelijk. In hybride modellen valt op dat de bagageruimte iets beperkter is, maar voor de meeste gebruikers blijft hij ruim genoeg voor alledaagse taken.

Betrouwbaarheid en problemen

Hoewel er genoeg redenen zijn om voor de Peugeot 3008 te kiezen, zijn er ook enkele aandachtspunten waarmee je als koper rekening moet houden. De THP-benzinemotoren staan bekend om hun hoge olieverbruik en bij deze versies kan de hogedrukpomp defect raken, wat tot storingen leidt.

De later geïntroduceerde 1.2 PureTech-motor heeft een distributieriem die door de olie loopt. Deze kan na verloop van tijd slijten, waardoor stukjes van de riem in de olie terechtkomen en mogelijk oliekanalen verstoppen. Dit kan voor flinke motorschade zorgen als het niet tijdig wordt ontdekt.

Rijd je diesel, let dan op het roetfilter: dat wil bij deze modellen nog wel eens verstopt raken. Een verstopt filter zorgt ervoor dat de auto niet meer voldoet aan de emissie-eisen en het vervangen ervan kan fors in de papieren lopen.

Benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders? Lees dan ook eens de gebruikersreviews van de Peugeot 3008 T84.

