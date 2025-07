Voor wie op zoek is naar een ruime en moderne SUV in het C-segment, biedt de Peugeot 3008 sinds zijn introductie in 2016 een aantrekkelijke optie. Met zijn uitgesproken ontwerp, slimme technologie en veelzijdig motorenaanbod heeft de 3008 zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de populairste modellen van Peugeot. Zowel gezinnen als zakelijke rijders waarderen deze SUV te vanwege zijn mix van comfort, gebruiksgemak en uitstraling.

Is de Peugeot 3008 een goede keuze?

De Peugeot 3008 is sinds 2016 een vaste waarde binnen het C-segment SUV-aanbod. Hij vormt voor Peugeot een opvallende koerswijziging weg van de MPV, richting een moderne en stijlvolle SUV. Met zijn kenmerkende design, moderne technologie en brede palet aan motoren is de 3008 een veelgeziene verschijning op de Nederlandse wegen.

Wat direct opvalt aan de 3008 is het vooruitstrevende design, waarbij vooral het interieur met de 'i-Cockpit' het merk een herkenbaar gezicht geeft. Een compact stuurwiel en een digitaal instrumentarium bepalen het dashboard, wat bij de één in de smaak valt en bij de ander even wennen is door de leesbaarheid van de klokken en de zithouding. Het dashboard is afgewerkt met zachte stoffen, alcantara en aluminium, wat een premiumgevoel oplevert. Dankzij een bagageruimte die varieert van 520 tot 1.482 liter is de 3008 goed inzetbaar als gezinsauto, terwijl AGR-stoelen met verstelbare functies extra comfort bieden tijdens langere ritten.

Op het gebied van technologie doet de 3008 niet onder voor zijn concurrenten. Zo is het digitale instrumentarium standaard, net als rijhulpsystemen als Active Safety Brake en Lane Departure Warning. Wie wil, kan verder uitpakken met opties als adaptieve cruise control of Night Vision. In de praktijk is het infotainmentsysteem soms wat traag, en niet elke functie blijkt even noodzakelijk, zoals de parkeersystemen. Vooral het gebruiksgemak van het digitale systeem is een punt van aandacht.

Onder de motorkap is er keuze genoeg voor uiteenlopende wensen: van de zuinige 1.2 PureTech-driecilinder tot de krachtigere 1.6 PureTech-viercilinder voor wie meer vermogen zoekt en de plug-in hybride met tot wel 300 pk. Sinds 2023 is er ook een mild hybride, waarbij de verbrandingsmotor licht wordt ondersteund door een elektromotor voor een lager brandstofverbruik.

De rijervaring van de Peugeot 3008 wordt doorgaans als comfortabel omschreven, met een onderstel dat oneffenheden goed wegwerkt. Toch valt bij versies met grotere wielen – bijvoorbeeld de 19-inch variant – op dat het veercomfort op slechter wegdek wat minder fijn aanvoelt.

Prestaties

Op het gebied van prestaties heeft de Peugeot 3008 voor ieder wat wils. Tot de facelift (tot 2021) kun je kiezen uit een breed scala aan benzinemotoren: zo is er de populaire 1.2 PureTech met 130 pk, maar ook de krachtigere 1.6 e-THP met 165 pk en de 1.6 PureTech met 180 pk. Voor dieselrijders zijn er drie opties: de 1.6 BlueHDI met 120 pk, de 1.5 BlueHDI met 130 pk en de 2.0 BlueHDI met 180 pk.

Wie op zoek is naar meer efficiëntie of vermogen kan kiezen voor een van de plug-in hybrides, verkrijgbaar als HYbrid met 225 pk en als extra krachtige HYbrid 300 pk-variant. Deze hebben een accupakket dat je met een stekker kunt opladen, waardoor je ook een stuk volledig elektrisch rijdt.

Na de facelift (vanaf 2021) blijft de bekende 1.2 PureTech met 130 pk behouden en wordt het aanbod uitgebreid met een nieuwe 1.2-motor die 136 pk levert. De 1.6 PureTech met 180 pk blijft eveneens beschikbaar. Aan de dieselkant vind je nu alleen nog de 1.5 BlueHDI met 130 pk. Goed om te weten: de plug-in hybrides blijven onveranderd, waardoor je ook na het facelift-model kunt kiezen voor zowel de HYbrid 225 pk als de HYbrid 300 pk.

Ruimte en praktische inzetbaarheid

De Peugeot 3008 blinkt uit op het gebied van ruimte en gebruiksgemak. Ondanks zijn relatief compacte buitenmaten biedt de SUV een verrassend ruim interieur met volop hoofd- en beenruimte, zowel voor- als achterin.

De bagageruimte varieert van 520 tot maar liefst 1.482 liter met de achterbank neergeklapt, waardoor de 3008 flexibel inzetbaar is voor boodschappen, vakanties of het dagelijkse gezinsleven. Dankzij de vlakke laadvloer en de brede achterklep is inladen eenvoudig, en slimme opbergvakken zorgen ervoor dat kleine spullen altijd binnen handbereik zijn.

Betrouwbaarheid en problemen

Het grootste probleem waarmee de Peugeot 3008 kampt is de distributieriem van de 1.2 PureTech motoren. Deze hebben een zogenaamde ‘natte riem’, die door de motorolie loopt. Door vervuilde olie kan de distributieriem gaan afbrokkelen, waardoor er brokstukken in de oliekanalen terechtkomen. Dit kan grote schade aanrichten. In sommige gevallen moet je zelfs de hele motor wisselen.

Diesels hebben soms het probleem dat het roetfilter verstopt raakt. Dit is vooral het geval bij auto’s met een hoge kilometerstand. Als het roetfilter aan vervanging toe is, dan is dit ook vrij prijzig.

Benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders? Lees dan ook eens de gebruikersreviews van de Peugeot 3008 P84.

Wat zijn alternatieven voor de Peugeot 3008?

Ook benieuwd naar auto’s die vergelijkbaar met aan de Peugeot 3008? Misschien vind je deze modellen interessant:

- Alfa Romeo Tonale

- Audi Q3

- BMW X1

- Ford Kuga

- Honda HR-V

- Hyundai Tucson

- Kia Sportage

- Lynk & Co 01

- Mazda CX-30

- Mercedes-Benz GLA

- Mitsubishi ASX

- Nissan Qashqai

- Renault Kadjar

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla Cross

- Volkswagen Tiguan

- Volvo XC40