Al jaren is de Peugeot 3008 een vaste waarde binnen het SUV-segment. Met de komst van de nieuwste generatie, inclusief de volledig elektrische e-3008, speelt Peugeot in op de groeiende vraag naar moderne, veelzijdige en vooral ook elektrische auto’s. In deze review ontdek je wat deze nieuwe 3008 en e-3008 onderscheidt van de concurrentie en of ze kunnen overtuigen als gezinsauto of dagelijkse metgezel.

Is de Peugeot 3008 een goede keuze?

Met de 3008 en e-3008 presenteert Peugeot een nieuwe generatie SUV’s die moderne techniek combineert met een opvallend ontwerp. Je kunt kiezen uit verschillende aandrijflijnen, waaronder hybride en volledig elektrisch. Peugeot zet steeds meer in op elektrische auto’s, wat we terugzien aan de e-3008.

De elektrische e-3008 staat op een nieuw platform en het basismodel haalt in theorie tot 525 kilometer op een volle accu van 73 kWh. In 2025 komt er zelfs een nog sterkere versie met een grotere accu (98 kWh), waarmee je in theorie 700 kilometer kunt afleggen. Ook komt er een vierwielaangedreven Dual Motor-variant met 325 pk, die extra krachtig is en veel grip biedt, vooral in bochten. Wel levert deze versie wat in op bagageruimte: 470 liter in plaats van 520. Toch blijft het comfort op lange ritten goed, al voelt de besturing soms wat minder direct aan.

Qua uitstraling valt de nieuwe 3008 op als SUV met een sportieve daklijn. Het ontwerp lijkt misschien wat op de Renault Scenic E-Tech, maar Peugeot legt de nadruk op eigen kenmerken zoals de i-Cockpit en opvallende verticale LED-verlichting. Binnenin valt de 3008 op door mooie materialen en een sfeervol interieur. Het gebogen digitale scherm is een blikvanger die verschillende functies samenbrengt. In de GT-uitvoering zit het scherm zelfs achter een glasplaat. Sommige gebruikers vinden het jammer dat belangrijke functies achter ingewikkelde menu’s in het aanraakscherm zitten.

De 3008 is praktisch, met onder andere keyless entry en climatecontrol met twee zones. In de basisuitvoering ontbreken luxe zaken zoals stoelverwarming en navigatie, maar die kun je apart bijbestellen. De elektrische modellen hebben geen frunk (voorste opbergruimte), wat jammer kan zijn als je graag extra spullen meeneemt. De achterbank is niet heel ruim, vooral voor langere mensen – hierdoor is de auto minder geschikt voor grotere gezinnen.

Onze tests laten zien dat de e-3008, vooral met vierwielaandrijving, goed presteert. Toch zijn er sterke concurrenten, zoals de Tesla Model Y en Volvo EC40, die op sommige punten zoals ruimte en actieradius de Peugeot aftroeven. Als je op de prijs let, is de Renault Scenic E-Tech ook een interessante optie: die heeft een ruime actieradius en vergelijkbare luxe.

Prestaties

Op het gebied van prestaties biedt de Peugeot 3008 keuze uit verschillende aandrijflijnen. Er zijn mild hybride varianten met een 1.2-motor die 136 pk of 145 pk levert. Ook is er een plug-in hybride met 195 pk. Het voordeel van de plug-in hybride is dat deze een accupakket heeft dat je kunt opladen met een stekker, waardoor je stukken van je route volledig elektrisch kunt afleggen. Meer uitleg over de verschillende soorten hybride aandrijflijnen vind je hier.

Voor wie volledig elektrisch wil rijden, is er de e-3008. Het instapmodel heeft een 73-kWh accu, levert 210 pk via de voorwielen en heeft een theoretisch rijbereik van 526 kilometer. Er is ook een krachtigere e-3008 met een accu van 96 kWh, goed voor 230 pk en een bereik van 701 kilometer volgens de fabrieksopgave. Later komt er nog een versie met vierwielaandrijving bij, die een extra elektromotor op de achteras krijgt en zo een systeemvermogen van 325 pk biedt.

Ruimte en praktische inzetbaarheid

Afhankelijk van de gekozen aandrijflijn varieert de bagageruimte: bij de versies met voorwielaandrijving is er 520 liter beschikbaar, terwijl de vierwielaangedreven variant door de extra elektromotor uitkomt op 470 liter. Daarmee is er genoeg plek voor boodschappen, koffers of een kinderwagen. Een opbergvak aan de voorkant (frunk) ontbreekt bij de elektrische modellen, wat jammer kan zijn als je extra opbergruimte zoekt.

Achterin is de ruimte voldoende voor kinderen en kleinere volwassenen. Langere passagiers zullen echter wat minder beenruimte ervaren, waardoor de 3008 minder geschikt is voor grote gezinnen of vijf volwassenen. Voorin geniet je van handige opbergvakken en een logische bediening, die bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Betrouwbaarheid en problemen

Met zijn moderne technologie en digitale snufjes biedt de Peugeot 3008 veel gebruiksgemak, maar in de praktijk melden gebruikers toch een aantal aandachtspunten. Zo komt het voor dat de digitale schermen, zoals het instrumentencluster en het infotainmentsysteem, niet altijd direct reageren of soms zelfs helemaal niet opstarten. Dit kan hinderlijk zijn tijdens het rijden, zeker omdat veel functies via deze schermen verlopen.

Ook de MyPeugeot app, waarmee je bijvoorbeeld op afstand informatie over de auto kunt bekijken of bepaalde functies kunt bedienen, werkt niet altijd soepel: gebruikers ervaren regelmatig verbindingsproblemen of merken dat niet alle functies in de app beschikbaar zijn.

Benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders? Lees dan ook eens de gebruikersreviews van de Peugeot 3008 P61.

Wat zijn alternatieven voor de Peugeot 3008?

Ook benieuwd naar auto’s die vergelijkbaar zijn met de Peugeot 3008? Misschien vind je deze modellen interessant:

