Al ruim vier decennia is de Fiat Panda een vertrouwd gezicht op de weg en een vaste waarde binnen het A-segment. Met zijn eigenzinnige ontwerp, slimme interieur en verrassende veelzijdigheid weet deze compacte Italiaan zich te onderscheiden. Of je nu op zoek bent naar een praktische stadsauto, compacte gezinsvriend of robuuste allrounder: de Panda biedt een passende uitvoering voor uiteenlopende wensen.

Is de Fiat Panda een goede keuze?

De Fiat Panda is al sinds 1980 een vaste waarde in het compacte autosegment en blijft dankzij zijn eigenzinnige design – zowel van binnen als van buiten – geliefd bij veel rijders. Sinds de introductie van de huidige generatie in 2011, die sindsdien meerdere keren subtiel is vernieuwd, is de Panda één van de weinige modellen die het A-segment trouw blijft. In Nederland vervult hij een bescheiden rol, waarbij keuze is uit benzine- en mild-hybride motoren.

Wat direct opvalt aan de Panda zijn het verrassende ruimteaanbod en de veelzijdigheid. Ondanks zijn compacte afmetingen biedt hij flexibel meubilair, extra opbergmogelijkheden én voldoende comfort voor langere volwassenen, zowel voorin als achterin. Vooral de verschuifbare achterbank bewijst zijn waarde voor wie praktische flexibiliteit zoekt, al is deze niet standaard.

Onder de motorkap maken de TwinAir-motoren de Panda uniek – in het bijzonder de tweecilinder turbovariant. Zijn levendige prestaties en een karakteristiek geluid wordt door de een gewaardeerd, terwijl een ander het eerder als minpunt ervaart. Het verbruik pakt in de praktijk soms wat hoger uit en je zult regelmatig het oliepeil moeten controleren. Wie kiest voor zekerheid, kan kiezen voor de mild-hybride 1.0 FireFly of de betrouwbare 1.2 viercilinder, die uitblinken in zuinigheid en gebruikerservaringen.

Comfort stelt de Panda zelden teleur, zeker in de stad en op korte afstanden. Het vernieuwde onderstel filtert oneffenheden netjes weg en de lichte, directe besturing maakt manoeuvreren gemakkelijk. In bochten is echter merkbaar dat de Panda sneller overhelt, met name bij hogere uitvoeringen als de City Cross, en neigt hij naar onderstuur.

Het gamma biedt uiteenlopende uitvoeringen: van praktische stadsauto tot de robuuste Panda Cross, die dankzij vierwielaandrijving uitstekend uit de voeten kan in uitdagend terrein. De Panda Hybrid introduceert mild-hybride techniek die het verbruik drukt, met behoud van het speelse karakter.

Op veiligheidsvlak is de Panda minder overtuigend. Moderne actieve veiligheidshulpen als rijstrookassistent ontbreken en functies zoals zijairbags zijn vaak slechts optioneel. Dit zijn aandachtspunten voor wie veel waarde aan veiligheidsuitrusting hecht.

Met een prijs die rond de €18.000 start, is de Panda geen goedkope optie meer binnen het A-segment. Toch blijft hij zich onderscheiden door zijn veelzijdige karakter, praktische ruimte-aanbod en eigenzinnige uitstraling, waardoor hij interessant blijft voor wie op zoek is naar een compacte en karaktervolle auto.

Prestaties

De Fiat Panda is verkrijgbaar met uiteenlopende motoren, die door de jaren heen regelmatig zijn vernieuwd. Voor de facelift in 2020 was er keuze uit diverse benzinemotoren: de tweecilinder TwinAir 60 met 60 pk, TwinAir 65 met 65 pk en de viercilinder 1.2 met 69 pk. De tweecilindermotoren geven een karakteristiek brommend geluid als de motor loopt. Wie wat meer pit zoekt, kwam uit bij één van de TwinAir Turbo-modellen: met 80, 85 of zelfs 90 pk. Voor extra grip op ruig terrein konden de TwinAir Turbo 85 en 90 ook worden geleverd met vierwielaandrijving. Rijders die graag zuinig onderweg zijn, konden kiezen voor de TwinAir Turbo 80 CNG; deze variant is af fabriek uitgerust met een aardgasinstallatie.

Na de facelift in 2020 werden de motoren geactualiseerd. De TwinAir Turbo 85 was sindsdien alleen nog leverbaar als 4x4. Nieuw in het aanbod was de 1.0 Hybrid: een mild-hybride benzinemotor met 70 pk, waarbij de verbrandingsmotor licht wordt ondersteund door een elektromotor.

Met de tweede facelift, vanaf 2024, is het Panda-gamma verder vereenvoudigd. De enige verkrijgbare aandrijflijn is dan de 1.0 Hybrid met 70 pk.

Ruimte en praktische inzetbaarheid

Ondanks zijn compacte buitenmaten verrast de Fiat Panda met een ruim en flexibel interieur. Passagiers en bagage profiteren van slim ingedeelde opbergruimtes en een flexibel meubilair. Zelfs langere volwassenen vinden voldoende hoofd- en beenruimte achterin, waardoor de Panda voor zijn klasse bovengemiddeld comfortabel is.

Die beenruimte achterin gaat wel ten koste van de bagageruimte. De kofferbak van de Panda meet namelijk 225 liter, wat met een neergeklapte achterbank toeneemt naar 870 liter.

Voor wie extra functionaliteit wenst, biedt de verschuifbare achterbank een handige oplossing om eenvoudig de bagageruimte of zitruimte aan te passen – al is deze niet standaard op iedere uitvoering. Dit alles maakt de Panda bijzonder geschikt voor zowel dagelijks stadsverkeer als gezinsuitjes, waarbij praktische bruikbaarheid altijd vooropstaat.

Betrouwbaarheid en problemen

De Fiat Panda staat over het algemeen bekend als een betrouwbare auto. Bij de derde generatie deden zich in de beginjaren af en toe problemen voor met kapotte bobines, maar later werd deze kinderziekte verholpen. Wel komt het voor dat de achterklepschakelaar defect raakt – een euvel dat relatief regelmatig gemeld wordt. Ondanks deze kleine aandachtspunten blijft de Panda in de praktijk een degelijke keuze voor dagelijks gebruik.

Benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders? Lees dan ook eens de gebruikersreviews van de Fiat Panda 312/319.

Wat zijn alternatieven voor de Fiat Panda?

Ook nog even verder kijken naar modellen die vergelijkbaar zijn met de Fiat Panda? Misschien vind je deze auto’s dan interessant:

