Sinds zijn introductie in 2003 is de Fiat Panda uitgegroeid tot een icoon onder de kleine stadsauto’s. Gebouwd in Polen, maar met een fris Italiaans karakter, weet deze compacte auto al jaren veel bestuurders voor zich te winnen. Praktische innovatie staat centraal: of je nu kiest voor een basisversie, de sportieve 100 HP of de 4x4-uitvoering, elke Panda heeft een eigen karakter.

Is de Fiat Panda een goede keuze?

Vooral de veelzijdigheid van de Panda scoort veel punten. Het solide onderstel en zijn vriendelijke prijskaartje zijn natuurlijk ook belangrijke redenen om voor de compacte Fiat te kiezen. Deze punten maken hem niet alleen aantrekkelijk voor stadsbewoners, maar ook voor kleine gezinnen en iedereen die betaalbaar en betrouwbaar vervoer zoekt.

Het exterieur van de Panda valt op door zijn strak, eigenwijs design dat net even anders oogt dan de concurrentie. De hoge zitpositie in het interieur zorgt niet alleen voor een goed overzicht op het verkeer, maar ook voor gemakkelijk in- en uitstappen.

Zijn slimme ontwerp gaat verder binnenin, waar de middenconsole met de hooggeplaatste versnellingspook en overzichtelijke bedieningselementen als bijzonder ergonomisch worden bestempeld. Divers gekleurde bekleding, duurzame materialen en praktische extra’s zoals de City-knop voor ultralicht sturen bij parkeren maken het interieur verrassend aantrekkelijk.

In het dagelijks gebruik stelt de Panda zelden teleur. De lage gebruikskosten, betrouwbaarheid en gunstig verbruik maken het tot een favoriet onder stadsrijders, maar hij draait zijn hand ook niet om voor gezinsuitjes. Lange snelwegritten onthullen echter een paar minpunten: het geluidsniveau neemt toe en het motorvermogen is beperkt.

In scherp genomen bochten is de Panda gevoelig voor onderstuur en passagiers zullen af en toe last krijgen van helling. De sportieve 100 HP en de avontuurlijke 4x4-versies voegen extra karakter toe aan het aanbod, al komt dat soms ten koste van het comfort. Toch zijn deze kleine kanttekeningen niet voldoende om af te doen aan de brede aantrekkingskracht van de Fiat Panda. De scherpe prijsstelling zorgt ervoor dat hij aantrekkelijk blijft in het A-segment.

Praktisch, betrouwbaar en met een flinke dosis eigenzinnig Italiaans karakter: de Fiat Panda weet zich nog altijd staande te houden als één van de meest karaktervolle en toegankelijke auto’s in zijn klasse. Dankzij die veelzijdigheid blijft hij een slimme keuze voor wie zoekt naar een betaalbare en charmante auto.

Prestaties

De Fiat Panda is verkrijgbaar in meerdere smaken: benzine, diesel of CNG (aardgas). Het instapmodel heeft een 1,1-liter benzinemotor onder de kap met een vermogen van 54 pk. Een stapje hoger vind je de 1,2-liter versie, die 60 pk levert. Vanaf 2010 wordt er een 69 pk 1,2-liter aan de prijslijst toegevoegd. Naast de reguliere benzineversies is de Panda er ook met een CNG-installatie. Deze versie heet ‘Natural Power’ en levert een vermogen van 52 pk. Vanaf 2011 is er ook een 1.4 met 70 pk op aardgas. Als je wil dieselen, stap je in de 1.3 Multijet 16v, met een vermogen van 70 pk.

Voor liefhebbers die nét wat meer pit zoeken, is er de Fiat Panda 100 HP. Deze sportieve variant is uitgerust met een levendige 1.4-liter motor die 100 pk levert. Dankzij het stevige onderstel en zijn directe besturing staat de Panda 100 HP garant voor veel rijplezier in de stad en daarbuiten. De sprint naar 100 km/u wordt in 10,2 seconden afgelegd, wat hem voor zijn tijd erg snel maakte. En ook vandaag de dag maak je er goede sier mee. Hoewel de sportstand enigszins tegenvalt qua effect, maakt het wendbare rijgedrag veel goed.

Ook buiten de gebaande paden voelt de Panda zich thuis, dankzij de 4x4-uitvoeringen, waaronder de Climbing en Cross. Deze varianten beschikken over vijf centimeter extra bodemvrijheid en een visco-koppeling waardoor de Panda automatisch omschakelt naar vierwielaandrijving als dit nodig is. Daarmee manoeuvreert de auto met gemak door modder, sneeuw of over onverharde wegen. Het vermogen van de 1.2-liter motor met 60 pk is wel bescheiden, wat vooral op hogere snelheden merkbaar wordt. Toch laat de Panda zich door weinig tegenhouden en biedt hij op licht terrein verrassend veel rijplezier.

Ruimte en praktische inzetbaarheid

Ondanks het compacte formaat is het interieur flexibel in gebruik: vier volwassenen kunnen comfortabel mee, zonder dat het krap aanvoelt. Voor bagage is er standaard 206 liter beschikbaar, maar wie de achterbank neerklapt, heeft ineens 775 liter tot zijn beschikking.

Betrouwbaarheid en problemen

Hoewel de Fiat Panda over het algemeen een betrouwbare auto is, heeft hij wel eens last van een aantal problemen. Deze hebben vooral te maken met elektronica, zoals vocht in stekkers, smeltende dimlichtstekkers of defecte ECU’s. De ECU is een computer die veel belangrijke onderdelen van de auto aanstuurt, zoals bijvoorbeeld de motor. Controleer dus goed of alles naar behoren werkt als je bij een Fiat Panda occasion gaat kijken.

Een ander slijtagegevoelig onderdeel van de Fiat Panda is de accu. Zeker als de auto vooral is gebruikt voor veel korte ritjes, heeft deze het zwaar te verduren. Maak je nooit lange ritten? Dan krijgt de accu niet genoeg tijd om bij te laden en loopt deze dus leeg.

Benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders? Lees dan ook eens de gebruikersreviews van de Fiat Panda 169.

