Ooit maakte de traditionele sedan met achterwielaandrijving plaats voor de praktische, voorwielaangedreven hatchback. Althans, in ons deel van Europa. De Fransen zetten al een soort van trend met de Simca 1100, Renault 16 en Peugeot 104, maar na de komst van de VW Golf kwam de transitie in een stroomversnelling. Samen met de stationcar bleef de hatchback tot ver in de jaren negentig populair, totdat de MPV zijn entree maakte. En dan de Renault Megane Scénic als trendsetter in het bijzonder. Daarna volgden auto’s als de Citroën Xsara Picasso, de Opel Zafira, de Ford Focus C-Max en pas jaren later stapte Volkswagen met de Touran op de midi-MPV-boot. Sinds begin 2013 begon het tij te keren, nadat er twee Franse crossovers vrijwel tegelijk werden geïntroduceerd: de Peugeot 2008 en de Renault Captur. Toen was het hek van de dam, hoewel in het hogere segment de SUV al aardig op stoom was, na de komst van onder meer de Mercedes-Benz ML en de BMW X5. Mede door die categorie SUV’s heeft dit type auto een enigszins negatief imago gekregen. Groot, zwaar en daarmee brandstofverslindend en een potentieel gevaar voor andere weggebruikers. Met de komst van kleinere modellen en efficiëntere motoren ligt het verbruik van een moderne SUV of crossover meer dan eens onder dat van een oudere hatchback of station met een traditionele 1,6-liter viercilinder. In deze koopwijzer helpen we je graag op weg in je zoektocht naar een compacte SUV of crossover. Uit het rijke aanbod selecteerden we de volgende vijf kandidaten in de compacte klasse tot € 15.000, waar zelfs een EV tussen zit: de Nissan Juke , de Hyundai Kona , de Kia Stonic , de Suzuki S-Cross en de Seat Arona.

Nissan Juke II (vanaf 2019)

Misschien dacht je in 2010 bij het zien van de eerste foto’s van de Nissan Juke ‘Is this a joke?’ en daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Toch was het merk er al vroeg bij, zoals dat in 2006 ook al het geval was met de Qashqai. Die crossover ging als warme broodjes de deur uit en zette Nissan weer op de kaart in het c-segment. De Juke heeft die verkoopcijfers bij lange na niet weten te halen, maar een flop is het zeker niet. Nissan wist van de eerste generatie ruim een miljoen stuks aan de man te brengen. In september 2019 verschijnt de tweede generatie. Die staat op het CMF-B platform, dat ook als basis dient voor de Renault Captur. De nieuwe Juke is tien centimeter langer dan de eerste en is bij de introductie leverbaar met een 3-cilinder 1,0-liter turbomotor met 117 pk (vanaf 2020 is dat 114 pk), gekoppeld aan een zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. In het voorjaar van 2020 komt daar de hybride bij, met de aandrijflijn van onder meer de Captur E-Tech Hybrid. Maar die valt prijstechnisch gezien niet in dit overzicht. De Juke verrast met zijn aangename rijeigenschappen, met een dynamisch randje. De laag in te stellen zitpositie doet daarbij een extra duit in het zakje. De kleine driepitter staat zijn mannetje en neemt genoegen met 6,64 liter per 100 km(1 op 15,1), zo zien we in de verbruiksmonitor. Wat vinden de berijders? Lees hier de reviews van de Nissan Juke.

Hyundai Kona (vanaf 2017)

We kunnen ons levendig voorstellen dat je de vormgeving van de Hyundai Kona een beetje teveel van het goede vindt. Het is een drukke bedoening, zowel voor, achter als opzij. Maar goed, je onderscheidt je wel van de massa. De Kona maakte - samen met de Kia e-Niro - furore in Nederland als betaalbare elektrische auto met een bereik van meer dan vierhonderd kilometer. Haalbaar, zo blijkt uit praktijkervaringen met de Kona electric. De levertijd liep op tot een jaar en in 2020 noteerde de Nederlandse importeur bijna 11.000 orders. Daarmee is de Kona electric de enige EV in dit overzicht. In veel gevallen is het accupakket onder garantie vervangen in verband met een terugroepactie enkele jaren geleden. Een iets minder elektrische optie is de Kona 1.6 GDI HEV, een hybride met dezelfde aandrijflijn als de Ioniq en een gemiddeld verbruik van 5,2 l/100 km. Die vind je in deze prijsklasse alleen met een hoge kilometerstand, hij is zelfs duurder dan de volledig elektrische. De motor die je het vaakst tegenkomt is de 1.0 T-GDI, een driecilinder met 120 pk die pas vanaf 2.000 tpm op stoom komt. Reken met die versie op een praktijkverbruik van 6,6 l/100 km. De 1.0 is er niet als automaat. Wil je dat wel, dan is er de 177 pk sterke 1.6 T-GDI, al dan niet met 4WD. In 2020 kreeg de Kona een facelift, waarbij vooral de neus van de elektrische versie er enorm op vooruit gaat. Vanaf 2021 is er een concurrent in eigen huis: de iets kleinere Bayon. Hier lees je de gebruikersreviews van de Hyundai Kona.

Kia Stonic (vanaf 2017)

Nee, met een drankje heeft de naam van Kia’s Captur-concurrent niets te maken. Stonic is een samentrekking van Speedy en Tonica, dat laatste is de eerste en laatste noot van een muziekstuk. Met deze crossover betreedt Kia een voller wordend segment. Het instapmodel heeft een 1,2-liter viercilinder met 84 pk. Daar kun je best mee uit de voeten, maar wij zouden toch voor de 1.0 T-GDI gaan. Die is er met 100 of 120 pk en die krachtigste versie is er ook met automatische transmissie. In het begin stond er zelfs een 1.6 diesel in de prijslijst. Met de driecilinder benzineturbo ben je prima bediend, ook al heeft deze motor niet veel fut bij lage toerentallen. Na de kleine facelift van 2020 is de 1.0 een zogeheten milde hybride en kan de versie met 100 pk ook worden gecombineerd met automatische transmissie. Kia levert - net als veel andere merken - allerlei kleurcombinaties, met bijvoorbeeld een wit of zwart dak en dat maakt de Stonic net even frivoler dan een witte of zwarte. Sinds kort geeft het merk tien jaar garantie op Kia’s jonger dan tien jaar, met een maximum van 150.000 kilometer. Voorwaarde is dat de auto in kwestie volgens fabrieksvoorschriften is onderhouden. Zo kan het dus zijn dat je een zeven jaar oude occasion koopt en daarna nog drie jaar garantie hebt. Niet gek. Lees hier wat de eigenaren van een Kia Stonic van hun auto vinden.

Suzuki SX-4 S-Cross facelift (vanaf 2016)

Inderdaad, de Suzuki SX-4 S-Cross is een maatje groter dan vier andere auto's in dit lijstje. Met zijn lengte van 4,3 meter is hij 16 centimeter langer dan een Kia Stonic. Maar Suzuki verstaat de kunst van gewichtsreductie uitstekend en dat vertaalt zich in een keurige 1.065 kg voor de S-Cross 1.0 Boosterjet. Een nog beter voorbeeld is de laatste Baleno, een ruime 5-deurs hatchback die slechts 880 kg weegt. De SX-4 S-Cross is er al sinds 2013, de facelift kwam in 2016 en dat is de versie die we hier bespreken. Naast de 3-cilinder 1.0 met 112 pk is er de 1.4 Boosterjet met 140 pk, een viercilinder en beide motoren zijn er ook met automatische transmissie. Het maximale trekgewicht is 1.200 kg, ook bij de 1.4 Allgrip, die vierwielaandrijving heeft. Vanaf 2020 gaat de 1.4 als Smart Hybrid door het leven. Het is een mild hybrid, met 129 pk en dan ineens met 1.500 kg trekvermogen. In onze verbruiksmonitor zien we een gemiddelde van 6,2 l/100 km voor deze Suzuki, voor de 1.0 en 1.4 samen. Dus ondanks de grotere koets, is het verbruik niet hoger dan dat van de concurrentie. De bagageruimte meet 430 liter, ook daarmee weet de S-Cross zich te onderscheiden. Tel daarbij de solide Japanse techniek en je hebt een occasion waar je vooral zorgeloos en zonder hoge onderhoudskosten lang vooruit kunt.

Seat Arona (vanaf 2017)

Ongeveer een jaar na de introductie van de Ateca onthulde Seat het kleinere broertje van die SUV: de Arona. We schrijven 2017 en zien dat de compacte Spaanse SUV nog altijd in de prijslijst staat, net als de Ateca trouwens. Bij zijn introductie en in de jaren daarna is er keuze uit de volgende motoren: 1.0 TSI met 95, 110 en 115 pk, een 1.5 TSI met 150 pk en een 1.6 TDI met 95 of 115 pk. Afhankelijk van de motorisering is er keuze uit een handgeschakelde vijf- of zesbak en een zeventraps automaat met dubbele koppeling (DSG). Enigszins vreemde eend in de bijt is de 1.0 TGI, die rijdt op aardgas (CNG). Halverwege 2021 is er de obligate facelift en vanaf dan is alleen de 1.0 TSI nog leverbaar. Sterk punten van die motor zijn de trillingsvrije en stille loop, de trekkracht bij lage toerentallen en het geringe brandstofverbruik. De instapper met 95 pk heeft 175 Nm koppel dat al vanaf 1.500 toeren beschikbaar is, waar de andere twee goed zijn voor 200 Nm, zij het bij 2.000 toeren. Voor het verbruik maakt het niet veel uit welke vermogensvariant je neemt, het ligt in alle drie de gevallen rond de 6,2 l/100 km. Uiteraard heeft deze Seat soortgenoten van andere merken uit de VW Groep. In 2018 kwam de Volkswagen T-Cross en een klein jaar later de Skoda Kamiq. Maar die twee zijn moeilijk in deze prijsklasse te vinden, waar je volop keuze hebt bij Seat. Wat Arona-rijders van hun Seat vinden, lees je hier.