Hier beschrijven we de beste nieuwe auto’s met een compact formaat. We merken dat we erg veel vragen krijgen van mensen die op zoek zijn naar een kleine auto en willen weten welke de beste is. Let op, alleen auto's die we in Nederland uitgebreid hebben kunnen testen voor zaken als verbruik, komen voor deze lijst in aanmerking. Daardoor vind je sommige erg goede nieuwe auto's waarmee we enkel een rij-impressie in het buitenland hebben kunnen doen (nog) niet in deze lijst. Voorlopig leggen we de grens bij 4,20 meter. Deze lijst wordt door het jaar heen geactualiseerd.

Wat is de beste kleine auto?

‘Kleine auto’ is uiteraard een subjectief begrip. Wat is klein en wat is groot? Daarbij is de tijd dat we met gemak elf A-segmenters naast elkaar konden zetten wel geweest. Het compacte segment is immers extreem uitgekleed. En de paar auto’s die er nog zijn, laten vooral zien waarom dat is. Daar leggen we voor deze lijst die grens op 4,20 meter en doet een deel van het B-segment ook mee. En het gaat dus alleen om auto's die nieuw kunnen worden besteld. Dus niet klagen dat de Ford Fiesta er niet in staat! Vervolgens spelen zaken als prijs, resultaten in vergelijkende testen van AutoWeek en algemene kwaliteit een rol om een plek in deze lijst te krijgen. Let op, een auto komt alleen in aanmerking als we deze in Nederland uitgebreid hebben kunnen testen. Alleen dan komen zaken als praktijkverbruik ook aan bod. Daarom vind je goede nieuwe auto’s waarmee we enkel een korte eerste rijtest hebben gedaan niet in deze lijst terug. Voor wie een kleine elektrische auto wil, hebben we hier deze aparte lijst! Dit is onze topvijf op alfabetische volgorde.

Hyundai i20

Hij krijgt soms wat weinig aandacht maar de Hyundai i20 is een sterke speler in zijn segment. De huidige generatie kwam in 2020 en wist meteen klasseleider Polo te verslaan met zijn fijne mild-hybride aandrijflijn, zijn ruimte en zijn rijke standaarduitrustig. Precies zaken waarmee de i20 zich van veel concurrenten in het compacte segment kan onderscheiden. Hij is er met een 79 pk sterke 1.2 viercilindermotor, en met een driecilinder turbomotor met een beetje elektro-ondersteuning. Die laatste levert 100 pk en is de motor die je moet hebben. Het extra koppel van de elektromotor maakt de i20 merkbaar soepeler om te rijden dan concurrenten die een mild-hybride aandrijving ontberen. Je hebt keus uit handbak en automaat: beide zijn prima. Een jaar geleden kreeg de auto een facelift waarbij een dure N-line aan het gamma werd toegevoegd. De duurste versies gaan over de 30.000 euro, maar tussen de 25.000 en 30.000 euro vind je eveneens vrij complete uitvoeringen. Het rijden is niet spannend, maar de wegligging is goed terwijl de auto ook comfort biedt. Het totaalpakket scoort genoeg punten om testen te winnentegen sterke tegenstanders, en dat zegt genoeg over de kwaliteiten van de Koreaan. In andere landen is ook een leuke i20N verkrijgbaar, die net als de andere N-auto's van het merk buitengewoon goed en sportief rijdt. Helaas wordt de auto hier niet geleverd omdat onze belastingen hem te duur maken. Hier vind je alle informatie over de Hyundai i20

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Hyundai i20, kijk dan in ons aanbod hier.

Renault Clio

De bekende hardloper van Renault. De auto is alweer vijf generaties onder ons en het succes wordt niet minder. De huidige generatie werd in 2019 onthuld en gaat dus alweer even mee, maar de auto is twee jaar geleden gefacelift waarbij hij het stoere nieuwe Renault gezicht kreeg. Door zijn lange looptijd weet Renault wel de prijzen laag te houden waardoor de auto in deze auto-inflatietijden toch nog aantrekkelijk is geprijsd. Hierdoor staat de auto vaak in de top van de Europese verkooplijsten, dit ondanks zijn leeftijd! De Renault is te bestellen als E-Tech Hybrid, een 145 pk sterke, volledig hybride Clio, die zelfstandig schakelt. Wie daar niet op zit te wachten of per sé zelf wil schakelen, kan kiezen voor de TCe 90. Die heeft een 1.0-liter driecilinder en levert 90 pk. Je hebt dan wel altijd een handbak. De hybride scoort bij ons wel structureel nette verbruikscijfers.

De Clio rijdt bovengemiddeld goed en het interieur ging er duidelijk op vooruit bij de facelift. De ruimte is net bovengemiddeld, maar stukken minder dan knallers als de Volkswagen Polo en Seat Ibiza. In het verleden was het jubelen om de Clio RS, maar die is er helaas niet meer. De duurste Esprit Alpine uitvoering gaat over de 30.000 eur0, maar de andere vrij rijk aangeklede versies blijven met gemak onder die grens, iets wat niet elke concurrent lukt. Hier vind je alle informatie over de Renault Clio. Wie de techniek van de Renault interessant vindt, maar een ander merk wil rijden is er een interessante optie: de nieuwe Mitsubishi Colt is gewoon een Clio met een ander logo erop. Zo kan je Japans rijden terwijl je eigenlijk Frans rijdt. Zaken als garantie en aankleding kunnen de Colt in bepaalde situaties zelf de betere keus maken, maar dat is ook een kwestie van smaak.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Renault Clio, kijk dan in ons aanbod hier.

Seat Ibiza

Seat, bestaat dat merk nog? Ja je zou het met alle aandacht voor Cupra bijna vergeten, maar Seat tokkelt nog gewoon door met auto's als de Leon, de Ateca, de Arona en jawel, deze Ibiza. De vijfde generatie gaat alweer mee sinds 2017 en is daarmee al behoorlijk lang op de markt, maar steundend op de techniek van de Polo weet de auto het nog altijd goed vol te houden. Hij is bijzonder ruim, heeft goede motoren, een uitstekend onderstel dan nét even wat spannender is dan dat van de Volkswagen Polo terwijl de prijzen heel redelijk blijven. Ja natuurlijk moet de goedkoopste 1.0 MPI-versie links laten liggen (hij zal bovendien lastig te krijgen zijn, wij hebben hem nog nooit in een test kunnen krijgen) maar de TSI-motoren zijn prima dankzij hun fijne trekkracht en blijven in de meeste gevallen netjes onder de 30.000 euro. Je hebt de keus tussen 95 en 115 pk, en dat verschil is zeker merkbaar. Dat extra vermogen kost je 2.000 euro. Gebruik je de Seat als tweede auto, dan hoeft dat niet per se, maar voorzie je ook vakanties met een volgeladen auto, dan zouden wij het zeker doen. De laatste facelift kwam in 2021 tegelijk met de Arona. Het update-lijstje werd daarbij braaf afgevinkt. Zo heeft elke Ibiza voortaan rondom ledverlichting voor de dagrijlichten, al zijn full-ledkoplampen nog wel een optie. De aanpassingen in het uiterlijk zijn verder vrij summier. Aan de binnenkant zijn de wijzigingen evengoed nog groter. De gebruikte materialen gingen erop vooruit en het nieuwe multimediasysteem werd verder omhoog geplaatst. Dat de 1.5 TSI verdween was geen drama omdat de 110 pk-versie wat ons betreft genoeg vermogen heeft. Het bleek genoeg om ondanks zijn leeftijd meteen weer een test te winnen. Een goede oude dibbes, die zeker op de shortlist kan. Hier vind je alle informatie over de Seat Ibiza.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Seat Ibiza, kijk dan in ons aanbod hier.

Suzuki Swift

Al heel wat jaren de ultieme kleine auto met karakter. En still going strong, vorig jaar konden we voor het eerst op pad met alweer de vierde generatie. Als je nu denkt, ik tel er meer; dat klopt. Maar Suzuki zelf begint opvallend genoeg pas met tellen bij het model van eind 2004, het leuke bolletje dat nog door Cristiano Ronaldo werd aangeprezen. Die auto heette over de hele wereld Swift, wat niet gold voor de vele modellen die in de vorige eeuw al onder die naam in onder meer Nederland verkrijgbaar waren. De nieuwe auto is minder speels en wat meer budget dan zijn voorgangers. Het niveau van een Clio of Polo haalt de Swift echt niet. Maar de concurrentie is erg veel duurder, tenzij je Dacia-modellen ziet als een concurrent. Je krijgt altijd 84 pk (ook minder dan voorheen) met een 1.2 driecilinder die ook wat elektrosteun krijgt. Naar wens is er een cvt-automaat of vierwielaandrijving leverbaar, maar allebei tegelijk is geen optie. Zijn grote kracht is een vanafprijs van iets over de 21.000 euro. Niet alleen goedkoop binnen zijn segment, maar ook wat rijker uitgeruste A-segmenters (voor zover die er nog zijn) zijn al snel net zo duur. De Suzuki is licht, zuinig en betaalbaar. Daarmee biedt de nieuwe Swift ineens érg veel waarde voor zijn geld, want de kwalitatieve afstand tot bijvoorbeeld een Kia Picanto is gigantisch. Slimme zet van de Japanners! Hier vind je alle informatie over de Suzuki Swift.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Suzuki Swift, kijk dan in ons aanbod hier.

Volkswagen Polo

De oervader in dit segment. Nooit de meest spraakmakende auto, maar vaak wel de beste. Hij combineert volwassen wegligging met comfort en kan altijd bouwen op uitstekende aandrijflijnen. Met de komst van elektrische auto's heeft de Polo binnen het Volkswagen-concern flink aan aandacht ingeboet, maar stiekem is het nog steeds een uitstekende auto. Breed inzetbaar en zeker als je hem rijk aankleedt kan hij qua volwassenheid op tegen modellen uit een segmentje hoger. Qua motoren is het een vrij overzichtelijk geheel. De atmosferische MPI bestaat alleen op de prijslijst, de realiteit begint bij de 1.0 TSI met 95 pk. Deze start bij 27.000 euro, wat merkbaar meer is dan de vanafprijs van andere modellen in deze lijst. Wil je meer luxe, tot dynamische demping aan toe, kan je tot 37.000 euro gaan met een dikke R-line. De versie met 115 pk die je bij onze oosterburen vindt, is in Nederland helaas niet meer nieuw leverbaar: deze versie is namelijk uitstekend inzetbaar als gezins- en vakantieauto. Maar officieel kun je nog wel altijd een Polo GTi bestellen! 207 pk dankzij een 2.0 turbo: de enige in zijn soort, met hoogstens de Mini Cooper S als (duur) alternatief. Hier vind je alle informatie over de Volkswagen Polo

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Volkswagen Polo, kijk dan in ons aanbod hier.

De beste kleine auto

Alleen auto’s die we in Nederland aan een uitgebreide test hebben onderworpen zodat we bereik en verbruik kunnen melden, komen voor deze lijst in aanmerking. Daarom zie je de nieuwste modellen waarin we enkel een korte eerste rijtest hebben gedaan niet in deze lijsten staan. Deze lijst wordt door het jaar heen bijgewerkt.

Bekijk hier de beste kleine volledig elektrische auto's

Bekijk hier de beste beginnersauto's onder de 3.000 euro.

Bekijk hier de beste budgetauto's tot 5.000 euro.