Om deze koopgids overzichtelijk te houden maken we een keuze in verschillende segmenten zodat je een goed beeld krijgt wat de beste elektrische auto’s van 2026 zijn. Alleen auto’s die we in Nederland aan een uitgebreide test hebben onderworpen zodat we actieradius en verbruik kunnen melden, komen voor de lijst in aanmerking. Daarom zie je de nieuwste modellen waarin we enkel een korte eerste rijtest hebben gedaan niet in deze lijsten staan! Denk aan een BMW iX3, waar we wel erg enthousiast over zijn. We hebben al lijsten in verschillende prijscaterogieën, maar de vraag naar wat nu de beste is, blijft vaak binnenkomen. Deze lijst is daarop het antwoord. Om prijs een rol te laten spelen kiezen we de beste auto's per segment.

De beste elektrische auto

Hier beschrijven we de beste nieuwe elektrische auto’s uit verschillende segmenten. Het aanbod EV’s neemt nog altijd fors toe. Wij pikken de beste er voor je uit door de toppers uit verschillende segmenten hier op een rij te zetten. Let op, alleen auto's die we in Nederland uitgebreid hebben kunnen testen voor zaken als verbruik en actieradius, komen voor deze lijst in aanmerking. Daardoor vind je sommige, erg goede, nieuwe EV's waarmee we enkel een rij-impressie in het buitenland hebben kunnen doen (nog) niet in deze lijst. Denk aan de BMW iX3. Deze lijst wordt door het jaar heen geactualiseerd en wordt dan weer omhoog gezet.

Hyundai Inster: breed inzetbaar en erg volwassen in zijn segment.

Kia EV3: doet alles goed en net even beter dan verkoopkoning Skoda Elroq

Tesla Model 3: was al goed en nu nog belachelijk goedkoop ook.

Tesla Model Y: net als de Model 3 door prijsverlagingen onverslaanbaar.

Volkswagen ID7: beste EV uit Wolfsburg: voelt en rijdt als een Passat en heeft enorme range.

Mercedes CLA: als Mercedes zelf de handschoen oppakt levert dat resultaat op. Superauto.

BMW i5: rijdt als een 5-serie, power genoeg. Fijne auto.

Xpeng G9: hypermoderne techniek en veel auto voor je geld.

Porsche Taycan/Audi E-tron GT: wellicht niet ruim, maar wel de best rijdende EV's op de markt.

Wat maakt een auto tot de beste elektrische auto?

Als we zo'n lijst maken, wat zijn dan de criteria? Simpelweg alles waardoor een auto een vergelijkende test in AutoWeek zou winnen. Rij-eigenschappen, bouwkwaliteit, ruimtegebruik, zuinigheid, actieradius, laadsnelheden en ga zo maar door. Door de vele testen die wij door het jaar heen doen, hebben we een goed beeld over welke modellen boven hun concurrenten uitsteken. Het spreekt voor zich dat prijs hierbij een grote rol speelt. Niet voor niets hebben we ook lijsten per prijssegment, (zie onderaan deze pagina) en de toppers per lijst vinden hun weg naar dit totaaloverzicht. Dit zijn ze!

Hyundai Inster

De goedkoopste elektrische Hyundai is kort (3,83 meter) en vooral ook heel smal (1,61 meter). Zijn stoere aankleding kan niet verhullen dat hij daardoor ieler oogt dan sommige concurrenten. Maar binnenin geeft de Inster het gevoel dat je in een veel grotere auto zit. Bovendien is zijn kleine formaat weer wel verdomd handig bij het parkeren en manoeuvreren.

De eigentijds en karaktervol vormgegeven Inster rijdt opmerkelijk goed en het volwassen, comfortabele onderstel nodigt uit voor lange ritten. De stoelen zitten prima en een design-verrassing zijn de strak tegen elkaar geplaatste voorstoelen.

Op de achterbank wreekt zich het smalle ontwerp: daar kunnen slechts twee mensen zitten. Maar zij hebben genoeg zitruimte, mede dankzij de verschuifbare bank. Die varieert de bagageruimte van 280 tot 351 liter. Je kan de bankleuning omklappen, ook in delen, én je kan de rugleuning van de voorstoel omklappen. Zo ontstaat een laadvloer waar een rol tapijt of kerstboom op past.

Het grote touchscreen is een verrassing voor deze prijs, maar voor Android Auto en Apple Carplay moet je nog wel je telefoon met een kabeltje verbinden. Deze Hyundai is met 42 kWh batterij te koop vanaf ruim 23.000 euro. Hij is dus duurder dan de Dongfeng Box en kost ongeveer evenveel als de Citroën ë-C3. Voor een kleine 26 mille krijg je de Inster met 49 kWh batterij en die biedt 370 km in plaats van 327 km rijbereik én meer motorvermogen: 115 in plaats van 97 pk. In onze test scoorde deze versie een zeer acceptabel praktijkverbruik van 16,9 kWh/100 km. Hier vind je alle informatie over de Hyundai Inster!

Kia EV3

De nieuwe Kia EV3 kon bijna alleen maar tegenvallen, zo keek iedereen er naar uit. Concurrenten vreesde het ergste en potentiële klanten klikten op elk nieuwsbericht. De praktijk was eenvoudig: een uitstekende auto, maar ook weer niet zo baanbrekend als de Kia EV6 ooit was. De nieuwe Kia EV3 is een EV die op het modulaire e-GMP platform rust. Eerder zagen we op die basis bijvoorbeeld de EV6 die 800-volt technologie aan boord heeft en in de basis achterwielaangedreven is. Dat geldt helaas allebei niet voor de nieuwe Kia EV3, die doet het met voorwielaandrijving en 400-volt technologie. Op zich geen probleem, want de grootste batterij van 81,4 kWh maakt toch een WLTP-actieradius van dik 600 kilometer mogelijk en dat is voor een relatief betaalbare EV echt heel goed. De cockpit van de auto is overzichtelijk en heeft een prima ergonomie, precies wat we van Kia gewend zijn. Daarbij is de auto ruim voor zijn klasse. Achterpassagiers hebben het goed en de kofferbak is een forse 450 liter groot. Het rijden is braaf maar goed en verfijnd met een goede wegligging. De auto is er naast de genoemde 82 kWh ook met een kleinere 58 kWh-accu. Deze haalt zo'n 430 papieren kilometers.

Wij behaalden met die 58 kWh-accu een keurig verbruik van 15,8 kWh/100 km bij 11 graden Celsius, goed voor een actieradius van 367 kilometer. Het snellaadvermogen is met 120 kW niet baanbrekend. De EV3 scoort niet met grote innovaties, maar wel met een uitstekend totaalpakket. Zeker gezien zijn concurrerende prijzen. Concurrenten zijn de Renault Megane E-Tech, de Volvo EX30 (tegen beide wist de Kia een vergelijking te winnen!) en de Volkswagen ID3. Hier vind je alle info over de Kia EV3.

Tesla Model 3

Door de forse prijsverlagingen is de Tesla Model 3 nu al te koop voor minder dan €40.000, al lijken de prijzen soms per week te veranderen bij Tesla. Je hebt voor dat geld de Achterwielaandrijving (ja, zo heet hij echt...) met - logischerwijs - achterwielaandrijving en 60-kWh accu. Deze heeft 534 papieren kilometers aan bereik, reken op een actieradius van ruim 400 kilometer in de praktijk. Wij scoorden bij 18 graden 416 kilometer met een verbruik van 13,9 kWh/100 km, bij mooi weer zal hij nog zuiniger zijn. Een test met de iets minder zuinige Long Range 4WD met 82-kWh accu en 500 pk leidde tot een verbruik van 14,8 kWh/100 km en 509 km bij 15 graden Celsius, wat ook erg netjes is. Hij is bij zijn facelift nadrukkelijk zuiniger geworden. Met 283 pk aan vermogen is de RWD als langzaamste Model 3 nog altijd bijzonder snel. De Model 3 is daarbij nog altijd koning als het gaat om rijbereik en laadcapaciteiten (inclusief het voordeel van Tesla’s eigen superchargenetwerk, niet te onderschatten bij vakantieritten). De auto rijdt daarbij uitgesproken dynamisch en loopt met zijn software voorop. Maar verwacht niet te veel comfort of verfijning, al is dat bij de facelift een stuk beter geworden. Ondanks de forse laadruimte is hij krap op de achterbank. De vernieuwde Performance-versie is uiteraard nog wat duurder, maar met 550 tot 625 pk zó snel dat je er dikke sportsedans compleet mee zoek rijdt. Snelladen kan tot 250 kW bij de modellen met grote accu. Afhankelijk van uitvoering en prijs concurreert hij met de BMW i4, De Hyundai Ioniq 6, de BYD Seal, de Mazda 6E en de Xpeng P7. Klik hier voor alle informatie over de Tesla Model 3.

Tesla Model Y

Meerdere malen de bestverkochte elektrische auto van zowel Nederland als Europa. Niet onterecht, want de Model Y doet echt alles goed. Rijden, ruimte en actieradius/verbruik, het is allemaal top, net als het snelladen, de software en de gebruiksvriendelijkheid. Met de extreem vernieuwde (en zo je wilt tweede generatie) Model Y werd het allemaal nog beter. Het interieur is relatief eenvoudig maar ging er merkbaar op vooruit. Bovendien rijdt de auto nu nog net wat comfortabeler. Hiermee zijn de grootste nadelen van de eerste versie verdwenen en kan je in dit segment bijna niet om de auto heen.

Er is bovendien net een nieuwe instap-versie bijgekomen: de Y Standard, wiens naam al snel werd aangepast naar 'Model Y Achterwielaandrijving'. Deze kost minder dan 40.000 euro, en daarmee is hij meer dan welkom in deze lijst, voorheen stond hij in de tot 65.000 euro lijst. Onlangs versloeg deze versie zelfs de verkoopkoning Skoda Elroq in een vergelijkende test.

De basisversie heeft achterwielaandrijving en 299 pk met een 60-kWh accu, de long range heeft een grotere accu: 82 kWh en 340 pk. Die is er ook weer als AWD (vierwielaandrijving) met twee elektromotoren, goed voor 514 pk. Je hebt ook nog een snelle Performance-uitvoering. Die is wat stugger, maar met 627 pk vooral erg snel. Ook deze variant heeft de 82-kWh accu. Snelladen kan tot 250 kW voor de grotere accu's. Wij testten de nieuwe Long Range AWD op een heel nette 15,7 kWh/100 km bij 13 graden, met een actieradius van 465 km. De Model Y concurreert met de XPeng G6, de Volvo (X)C40, de Volkswagen ID5 en de Polestar 2. Hier vind je alle informatie over de Tesla Model Y.

Volkswagen ID7

Met de ID7 gaat Volkswagen nadrukkelijk een stap verder dan met de ID3 en ID4. Het is feitelijk een elektrische Passat, maar staat op een heel andere technische basis. De ID7 is uitgerust met een lange reeks technische innovaties die het rijden veiliger en eenvoudiger maken, waaronder autonoom in- en uitparkeren. Je krijgt altijd 286 pk met een 77-kWh accu, al zitten er sterkere versies in de pijplijn. De auto scoort erg goed met zijn onderstel. Volkswagen zet met de grote en zware ID7 nadrukkelijk in op comfort en dat werkt erg prettig. Wij realiseerden een verbruik van 17,5 kWh/100 km, goed voor een actieradius van 440 km. Snelladen kan tot 175 kW, wat voor dit segment keurig is. Het ruimteaanbod van de auto is prima en de cockpit bevalt ons stukken beter dan die van eerdere ID-modellen door de goede bediening. Het is Volkswagens beste EV tot nu toe. Ook fijn: als ID7 Tourer is hij er ook als stationwagon. De komst van de snellere GTX voegde wat ons betreft weinig toe; het extra vermogen is fijn maar geen noodzaak, en echt sportief is hij niet. Dat hij als enige ID7 vierwielaandrijving heeft, is wellicht voor sommige kopers een doorslaggevende factor in het aankooproces. Belangrijker is dat de GTX een grotere accu heeft: 91 kWh. Het merk maakte deze nieuwe accu per direct ook verkrijgbaar voor de zuinigere achterwielaangedreven ID7 en noemt deze dan Pro S. De opgegeven actieradius voor deze auto gaat naar een verbluffende 709 kilometer en dát voegt wel iets toe! Elektrische stationwagons zijn nog altijd zeldzaam. Hij concurreert met de Tesla Model 3 en de BMW i4, en wellicht tevens met goedkopere versies van de BMW i5 Touring en nieuwe Audi A6 Avant e-tron. Hier vind je alle informatie over de Volkswagen ID7.

Mercedes CLA

Mercedes heeft verschillende stappen doorlopen als het gaat om elektrisch rijden. De EQC was merkbaar een haastklus, maar met de EQE en de EQS (inclusief SUV-varianten) maakte het merk een enorme stap en kon het concurreren met andere sterke aanbiedingen op de markt. Met de nieuwe CLA willen de Duitsers niet alleen concurreren maar echt voorop lopen. Er komt ook een versie met benzinemotoren, maar vooralsnog is de auto altijd elektrisch. De elektromotoren zijn in eigen huis ontwikkeld omdat Mercedes het niet langer wilde uitbesteden en dankzij 800 volt-techniek kan de auto razendsnel laden. Ergonomie en multimedia zijn van hoog niveau en de auto rijdt comfortabel en extreem volwassen. Het is ondanks de groei ten opzichte van de vorige generatie een vrij krappe auto; veel concurrenten op deze pagina zijn ruimer. Maar kwalitatief loopt Mercedes nu echt voorop. Dat blijkt ook uit het verbruik. Wij scoorden een bijzonder nette 13,9 kWh/100 km met de 250+ Launch Edition. Deze heeft 272 pk op de achterwielen en een accu van 85,5 kWh. Goed voor een actieradius van 600 km! Mocht dat niet genoeg zijn: snelladen kan tot een extreem snelle 320 kW. Later volgen nog versies met vierwielaandrijving en meer vermogen, maar ook een versie met kleinere LFP-accu die ook goedkoper zal zijn. Ook komen er meerdere varianten van de CLA: een stationwagen is al onthuld, maar reken ook op twee SUV’s en een zevenzitter. Hier vind je alle informatie over de Mercedes CLA.

BMW i5

BMW was er met de i3 vroeg bij als het gaat om volledig elektrische auto’s. Daarna was het een tijdje stil, maar inmiddels zit het merk in een stroomversnelling met de iX3 en de i4. De i7 volgde daarna op basis van de nieuwe BMW 7-serie, die er ook gewoon met benzinemotoren is. Hetzelfde heeft het merk daarna gedaan met de i5. Die is nauwelijks te onderscheiden van de 5-serie met een verbrandingsmotor in de neus, zowel vanbinnen als vanbuiten. Ook het rijgedrag is bijna gelijk. Je heb enkel te maken met andere gewichten en een andere gewichtsverdeling. Maar de basis is de 5-serie en dat betekent fabelachtige rijeigenschappen en een prachtig interieur met gelukkig nog een iDrive-knop. De auto moet concurreren met de Tesla Model S, de nieuwe Audi A6 e-tron en de Mercedes EQE. Er zijn drie versies: de i5 iDrive40, de xDrive40 en de M60 xDrive. De accu van alle modellen heeft 84 kWh, maar de M60 heeft meer vermogen: 601 tegenover 340 pk. Een uitgebreide test van de eDrive40 bij een frisse 5 graden Celsius leidde tot een verbruik van 21,9 kWh/100 km, goed voor een praktijkactieradius van 452 km. De M60 zal door het hogere vermogen iets minder ver komen, ook al is de accu gelijk. Snelladen kan tot 205 kW, ook is er standaard een 22 kW-AC lader aan boord. Een prettige bijkomstigheid is dat de BMW i5 er ook als Touring is. Zoveel elektrische stationwagens zijn er nog niet en al helemaal niet in dit segment! Hier vind je alle informatie over de BMW i5.

Xpeng G9

Na een valse start met de P5 kwam Xpeng met de opvallend goede G6 als revanche. De auto bleek een winnaar en hoorde meteen tot de top als het gaat om Chinese auto's. De grotere G9 bleek vervolgens van eenzelfde niveau. De auto biedt het modernste op technisch gebied met een 800 volt-systeem en moderne accu's, maar rijdt ook fijn en is erg ruim. Bovendien ziet het er vanbinnen allemaal erg netjes uit, met hypermoderne en snelle multimediasystemen. Net als Tesla is Xpeng in wezen een softwarefabrikant en dat is te merken. En dat voor een opvallend gunstige prijs. Relatief gezien dan, want 60.000 euro is natuurlijk altijd veel geld. Maar de hoeveelheid auto die je ervoor krijgt, is wel een probleem voor Europese fabrikanten. Hij is er na een update met 95 kWh. In basis is hij achterwielaangedreven en heeft hij 351 pk, de grote accu is er ook met vierwielaandrijving en tot maximaal 575 pk aan vermogen. Dynamisch is de auto niet en de RWD-varianten zullen voor de meeste mensen genoeg kracht hebben. Snelladen kan tot een forse 525 kW(!!!) dankzij het 800 volt systeem, al zal je geen paal vinden waar je dat haalt in Nederland. Wij testten de kleine accu (die nu niet meer geleverd wordt na een update) en kwamen tot een verbruik van 18,0 kWh/100 km, helemaal niet verkeerd voor een auto van dit formaat in het koude najaar. De actieradius was daarmee 420 kilometer. In de lente zal daar flink wat bijkomen, bovendien zijn de accu's inmiddels vernieuwd. Hij concurreert met auto's als de Cupra Tavascan, de Audi Q6 en de Volkswagen ID4. Hier vind je alle info over de Xpeng G9.

Porsche Taycan/ Audi E-Tron GT

Ook van Porsche werd een antwoord verwacht op Tesla, vooral vanwege de sprintvermogens van de Amerikanen. Het merk kwam met de Taycan, wat nog altijd de best rijdende elektrische sportwagen op de markt is. Het Porsche-gevoel zit er goed in en de Turbo S scoort op de sprint keer op keer fantastisch. Geen enkele andere bestaande autofabrikant kwam in één keer met zo’n goede EV en nog altijd is de Taycan een genot om in te rijden. Hij is inmiddels gefacelift en werd op alle vlakken nog beter. Belangrijk is vooral dat hij nadrukkelijk zuiniger is dan voorheen, want dat was niet zijn sterktste punt. Met achterwielaandrijving begint de auto bij 408 pk en de vierwielaangedreven Turbo S heeft 775 pk. De accu heeft 89 kWh of 105 kWh,snelladen kan in de dikste versies tot 320 kW dankzij 800 volt. Net als in de Panamera blinkt de Taycan niet uit in ruimte op de achterbank, maar als rijdersauto kent hij in EV-land zijn gelijke niet. Hij is er tevens als stationwagon, de SportTurismo, en deze is er op zijn beurt weer als de verhoogde CrossTurismo. Die laatste is ietsje minder sportief, maar voor dagelijks gebruik wellicht de beste keuze omdat hij meer allround is.

In een test behaalden wij met de gefacelifte Taycan 4S met de standaard 89-kWh accu een verbruik van 19,8 kWh/100 km bij 18 graden Celsius, goed voor 410 kilometer, veel beter dan voor de facelift. Voor de liefhebbers is er de dure en bizarre snelle Taycan GT Turbo, met meer dan 1.000 pk.

De Audi E-Tron GT is eigenlijk de Taycan in een Audi-jas en in RS-uitvoering vergelijkbaar met de Taycan (non-S) Turbo. Hij heeft de zelfde technische updates gehad als de Porsche en rijdt bijna net zo goed (waarmee het meteen de best rijdende Audi op de markt is, want het is feitelijk een Porsche …) maar biedt ietsje meer comfort en minder scherpte. Of je de Audi of Porsche moet nemen is daarom vooral een kwestie van smaak, want verder zijn de verschillen klein. Hier vind je alle informatie over de Porsche Taycan.

