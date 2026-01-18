Het aantal nieuwe 100 procent elektrische auto’s neemt zo snel toe dat AutoWeek bijna elke week wel een nieuwe EV voor het eerst test. In deze lijsten houden we continu bij wat de beste elektrische auto van dit moment is volgens de testredactie. Hieronder de beste nieuwe EV’s die meer kosten dan €65.000.

Om de koopgids overzichtelijk te houden maken we een verdeling op prijzen zodat je een goed beeld krijgt wat de beste elektrische auto’s van 2025 zijn. Alleen auto’s die we in Nederland aan een uitgebreide test hebben onderworpen, zodat we range en verbruik kunnen melden, komen voor de lijst in aanmerking. Daarom zie je de nieuwste modellen waarin we enkel een korte eerste rijtest hebben gedaan niet in deze lijsten staan! Ook kijken we naar de vanafprijs, want veel auto’s hebben natuurlijk duurdere en goedkopere versies die mogelijk in twee prijscategorieën thuishoren. Maar we moeten ergens de grens trekken. Bovendien moet je voor het genoemde geld daadwerkelijk de auto de showroom uit kunnen rijden: een model met een vanafprijs van €44.995 doet daarom niet mee voor de ‘tot €45.000-rubriek'. Per prijscategorie vind je onze topvijf op alfabetische volgorde. Deze lijst wordt door het jaar heen geactualiseerd.

De beste elektrische auto’s vanaf €65.000

Hier beschrijven we nieuwe elektrische auto’s met een cataloguswaarde vanaf €65.000. Het aanbod EV’s in deze dure prijsklasse neemt de laatste jaren fors toe. Wij pikken de vijf (soms meer) beste er voor je uit in het duurdere segment. Modellen komen maar één keer voor in onze topvijf-overzichten, dus als verschillende versies (met bijvoorbeeld grotere accu’s of meer vermogen) van een auto in verschillende prijssegmenten vallen, vind je hem maar één keer terug: in de goedkoopste categorie waarin een model verkrijgbaar is. Ondanks de hoge prijs in deze lijst speelt value for money in deze categorie alsnog een rol! Dus een Spectre zal je hier niet vinden, ookal is dat een erg goede auto.

Alleen auto's die we uitgebreid hebben kunnen testen in Nederland komen in aanwerking voor deze overzichten. De lijst wordt door het jaar heen geactualiseerd en dan weer omhoog gezet.

BMW i5: elektrisch 5-serie ook als station, maar rijdt echte als een BMW

Hyundai Ioniq 9: dankzij goede EV-techniek kan Hyundai concurreren met premiummerken!

Kia EV9: enorm formaat, maar relatief voordelig

Mercedes EQE: de EV voor lange Autobahn-tochten.

Porsche Taycan/ Audi E-Tron: de maatstaf voor elektrische dynamiek

Tesla Model S: nog altijd onverslaanbaar als EV qua actieradius, laden en software

BMW i5

BMW was er met de i3 vroeg bij als het gaat om volledig elektrische auto’s. Daarna was het een tijdje stil, maar inmiddels zit het merk in een stroomversnelling met de iX3 en de i4. De i7 volgde daarna als op basis van de nieuwe BMW 7-serie, die er ook gewoon met benzinemotoren is. Hetzelfde heeft het merk daarna gedaan met de i5. Die is nauwelijks de onderscheiden van de 5-serie met een verbrandingsmotor in de neus, zowel vanbinnen als vanbuiten. Ook het rijgedrag is bijna gelijk. Je heb enkel te maken met andere gewichten en een andere gewichtsverdeling. Maar de basis is 5-serie en dat betekent fabelachtige rij-eigenschappen en een prachtig interieur met gelukkig nog een iDrive knop. De auto moet concurreren met de Tesla Model S, de nieuwe Audi A6 e-tron en de Mercedes EQE. Er zijn drie versies: de i5 iDrive40, de xDrive40 en de M60 xDrive. De accu van alle modellen heeft 84-kWh, maar de M60 heeft meer vermogen: 601 tegenover 340 pk. Een uitgebreide test van de eDrive40 bij een frisse 5 graden Celsius leidde tot een verbruik van 21,9 kWh/100 km goed voor een praktijkactieradius van 452 km. De M60 zal door het hogere vermogen iets minder ver komen, ook al is de accu gelijk. Snelladen kan tot 205 kW, ook is er standaard een 22 kW-AC lader aan boord. Een prettige bijkomstigheid is dat de BMW i5 er ook als Touring is. Zoveel elektrische stationwagens zijn er nog niet en al helemaal niet in dit segment! Hier vind je alle informatie over de BMW i5.

Hyundai Ioniq 9

Na de Kia EV9 (zie hieronder) de Hyundai waarvan je wist dat hij ging komen. Net zo groot, net zo ruim en net zo voordelig met de vooruitstrevende techniek van de Hyundai Ioniq 5. Althans, gezien zijn aanbod, want de goedkoopste versie begint net onder de 70.000 euro en dat blijft natuurlijk veel geld. Maar de auto's waarmee hij concurrereert zijn allemaal een stuk duurder. En het zijn er niet eens zoveel! Los van de voor de hand liggende Kia EV9 uit eigen familie zijn er niet zoveel elektrische zevenzitters van dit formaat. Een Peugeot e-5008 is een stuk kleiner en een Mercedes EQS SUV is bizar veel duurder. Houd je over: ruime Chinezen als de XPeng G9 en Nio EL8, of de wat bekendere Tesla Model X en de Volvo EX90. De Koreaan mocht aantreden tegen die Volvo en wist die test glansrijk te winnen. Het zegt genoeg over zijn kwaliteiten. De auto is zelfs voor zijn segment extreem ruim, met een goed bruikbare derde zitrij. Je wordt overspoeld met handige techniek en luxe opties zonder dat de prijs extreem stijgt en het dashboard oogt modern met een prima multimediasysteem. Is het allemaal niet zo high-tec als sommige andere auto's van dit formaat, maar daar is de prijs ook naar. De Koreaan rijdt daarbij wellicht wat braaf met een MPV/busjes-vibe, maar wel erg volwassen en met veel comfort. Ondertussen kan je dankzij zijn 800 volt-systeem supersnel laden (tot 350 kW!) en dankzij de grote accu kom je een heel eind. Dit ondanks het verbruik, dat wel wat aan de hoge kant is (zoals hij meer auto's is dit segment, maar dan nog.) Wij scoorden bij een gunstige 16 graden zo'n 20,9 kWh/100 km, goed voor 500 kilometer actieradius met een grote 106 kWh-accu. De instapper heeft achterwielaandrijving met 218 pk, de sterkste versie heeft vierwielaandrijving en 429 pk. En uiteraard zit daar nog veel keus tussenin. Als je met het gezin op autovakantie gaat, is dit een auto waar je extreem blij van wordt. Hier vind je alle informatie over de Hyundai Ioniq 9

Kia EV9

Na de goede Kia EV6 kwam deze nog veel grotere Kia EV9 op basis van dezelfde techniek. Een enorme SUV met veel ruimte en een grote accu. Alternatieven zijn er voor dit geld nauwelijks behalve de Hyundai Ioniq 9 uit eigen familie. De bestaande elektrische zevenzitters zijn erg duur (Tesla Model X) erg krap (Mercedes EQB) of gebaseerd op een bestelbus en daarmee niet zo geraffineerd. Hoewel de Tesla Model Y sinds kort ook als zevenzitter verkrijgbaar is, daarvan krijgt deze Kia wellicht nog last ... Met krap 100 kWh heeft de auto bovendien een uitstekende actieradius ondanks zijn formaat. Wij kwamen in een test in een koude 4 graden Celsius toch ruim 400 kilometer ver met een verbruik van 24,2 kWh/100 km. Bij hogere temperaturen heb je ongetwijfeld een grotere actieradius. Hij is er met 204 pk en 386 pk, afhankelijk van of je voor achterwiel- of vierwielaandrijving gaat. Maar er is sinds afgelopen jaar ook nog een bizar snelle EV9 GT waarmee je het je passagiers erg ongemakkelijk kunt maken... Leuk, maar wij raden een 'normale'versie aan. Hij er ook met kleinere 76-kWh accu. De actieradius daalt daarmee, maar de prijs uiteraard ook! De Kia rijdt verder uitstekend, is heel ruim en bovendien flexibel in te delen. Hij is zoals vaker bij Kia's net wat dynamischer dan de Hyundai-tegenhanger. Verder heeft hij een mooi interieur met een prettig multimediasysteem. Dankzij een 800-volt systeem kun je bovendien snelladen tot 210 kW, wat nog altijd zwaar bovengemiddeld is. Hier vind je alle informatie over de Kia EV9. Ben je op zoek naar een gebruikt exemplaar, kijk dan hier.Daarnaast vind je hier alle private-leasetarieven.

Mercedes-Benz EQE

Niet lang na de EQS kwam Mercedes met de kleinere EQE, als het elektrische alternatief voor de E-klasse. Hij rust weliswaar op het platform van de EQS, maar verder het is een separaat model met een ander onderstel. Mercedes noemt hem dynamisch, maar dat is onzin, hoogstens is hij net wat minder week dan de EQS. Dit maakt hem tot een zalige kilometervreter. Zijn forse actieradius draagt daar absoluut aan bij. Zeker de achterwielaandrijvers zijn best zuinig. In combinatie met een grote accu komt je dan een heel eind. Los daarvan is alle Mercedes-luxe en techniek aanwezig, al moet je daarvoor flink bijbetalen. Achterin is de ruimte matig voor het segment, net als in de EQS, Maar bij de bestaande elektrische concurrenten is dat niet per se anders. De EQE 300 en 350 hebben achterwielaandrijving met 245 en 292 pk, de EQE 500 heeft 4WD en 408 pk. De accu van de EQE heeft 100 kWh bruto. Er zijn ook twee AMG-versies, uiteraard met 4WD: de 43 AMG heeft 476 pk, de 53 zelf 687. Snelladen kan tot 170 kW.

In zijn segment heeft de EQE inmiddels wel wat. concurrenten De Tesla Model S zit wat tussen de EQE en EQS in. Verder heeft BMW de i5, wat een fijne auto is. De Audi A6 is ook onderweg! Afhankelijk van de uitvoering kun je ook kijken naar een BMW i4 of wellicht een Zeekr 001. Wij testten de 300+ versie bij 25 graden Celsius op 18,7 kWh/100k m, goed voor 540 km actieradius. Eerder realiseerde de 43 AMG 22,4 kWh en 404 kilometer. De ruime EQE-SUV kent zeer veel technische overeenkomsten met de lage EQE, maar de sedan is de betere EV. Hier vind je alle informatie over de Mercedes-Benz EQE.

Porsche Taycan/ Audi E-Tron GT

Ook van Porsche werd een antwoord verwacht op Tesla, vooral vanwege de sprintvermogens van de Amerikanen. Het merk kwam met de Taycan, wat nog altijd de best rijdende elektrische sportwagen op de markt is. Het Porsche-gevoel zit er goed in en de Turbo S scoort op de sprint keer op keer fantastisch. Geen enkele andere bestaande autofabrikant kwam in één keer met zo’n goede EV en nog altijd is de Taycan een genot om in te rijden. Hij is inmiddels gefacelift en werd op alle vlakken nog beter. Belangrijk is vooral dat hij nadrukkelijk zuiniger is dan voorheen, want dat was niet zijn sterktste punt. Met achterwielaandrijving begint de auto bij 408 pk en de vierwielaangedreven Turbo S heeft 775 pk. De accu heeft 89 kWh of 105 kWh,snelladen kan in de dikste versies tot 320 kW dankzij 800 volt. Net als in de Panamera blinkt de Taycan niet uit in ruimte op de achterbank, maar als rijdersauto kent hij in EV-land zijn gelijke niet. Hij is er tevens als stationwagon, de SportTurismo, en deze is er op zijn beurt weer als de verhoogde CrossTurismo. Die laatste is ietsje minder sportief, maar voor dagelijks gebruik wellicht de beste keuze omdat hij meer allround is.

In een test behaalden wij met de gefacelifte Taycan 4S met de standaard 89-kWh accu een verbruik 19,8 kWh/100 km bij 18 graden Celsius, goed voor 410 kilometer, veel beter dan voor de facelift. Voor de liefhebbers is er de dure en bizarre snelle Taycan GT Turbo, met meer dan 1.000 pk.

De Audi E-Tron GT is eigenlijk de Taycan in een Audi-jas en in RS-uitvoering vergelijkbaar met de Taycan (non-S) Turbo. Hij heeft de zelfde technische updates gehad als de Porsche en rijdt bijna net zo goed (waarmee het meteen de best rijdende Audi op de markt is, want het is feitelijk een Porsche …) maar biedt ietsje meer comfort en minder scherpte. Of je de Audi of Porsche moet nemen is daarom vooral een smaak-kwestie, want verder zijn de verschillen klein.

Hier vind je alle informatie over de Porsche Taycan.

Tesla Model S

De moeder aller EV’s en de auto die de wereld veranderde. Geen enkele gamma van welke autofabrikant dan ook had er zo uitgezien zoals het nu is, als de Tesla Model S er niet was geweest. Die maakte gehakt van alle vooroordelen over elektrisch rijden. Of het nu ging over actieradius, snelheid, passie, coolheid en algemene bruikbaarheid. Niet zo raar als de EV’s hiervoor vooral leken op de Mitsubishi e-MiEV, die als veredelde brommobiel gewoon €45.000 kostte. Nee, de Model S verbaasde de wereld en de effecten ijlen ruim tien jaar later nog steeds na. De nieuwe opzet van de auto met continu over-the-air updates zorgt er bovendien voor dat het model nog altijd leverbaar is, want de Model S bleef zich verbeteren. Tesla kwam bovendien keer op keer met nieuwere, snellere versies met een telkens verbeterde actieradius. Hij kreeg in 2023 een forse facelift en eind 2025 nog eens een kleine update. Tesla zelf noemdehet zelfs een nieuwe auto, maar wij niet. Vast staat dat het interieur er flink op vooruit is gegaan en de auto nog efficiënter is geworden. Als het gaat om luxe en afwerking staan de grote EV's van Mercedes en BMW op een veel hoger plan, maar op het gebied van EV-vernieuwing, actieradius en power loopt Tesla nog altijd voorop. De voorsprong is evengoed afgenomen, maar dat is logisch. De nieuwe knotsgekke en idioot snelle Plaid-versie is bovendien een koopje gezien zijn vermogen van 1.020 pk! De Longe Range is de enige andere variant die nu te koop is, deze heeft 4WD en 680 pk. Beide uitvoeringen hebben een 100-kWh accu en op papier een actieradius van respectievelijk 629 en 658 kilometer. Wij kwamen met de Plaid 528 kilometer ver bij 6 graden Celsius met een verbruik van 18,7 kWh/100 km. Snelladen kan tot 250 kW, bovendien is er de niet te onderschatten meerwaarde van Tesla’s eigen supercharge-netwerk. Hier vind je alle informatie over de Tesla Model S.

