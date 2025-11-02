Het aantal nieuwe 100 procent elektrische auto’s neemt zo snel toe dat AutoWeek bijna elke week wel een nieuwe EV voor het eerst test. In deze lijsten houden we continu bij wat de beste elektrische auto van dit moment is volgens de testredactie. Hieronder de beste nieuwe EV’s tot €65.000.

Om de koopgids overzichtelijk te houden maken we een verdeling op prijzen, zodat je een goed beeld krijgt wat de beste elektrische auto’s van 2025 zijn. Alleen auto’s die we in Nederland aan een uitgebreide test hebben onderworpen zodat we actieradius en verbruik kunnen melden, komen voor de lijst in aanmerking. Daarom zie je de nieuwste modellen waarmee we enkel een korte eerste rijtest hebben gedaan niet in deze lijsten staan. Verder kijken we naar de vanafprijs, want veel auto’s hebben natuurlijk duurdere en goedkopere versies die mogelijk in twee prijscategorieën thuishoren. Maar we moeten ergens de grens trekken. Bovendien moet je voor het genoemde geld daadwerkelijk de auto de showroom uit kunnen rijden: een model met een vanafprijs van €44.995 doet daarom niet mee voor de ‘tot €45.000-rubriek'. Per prijscategorie vind je onze top vijf op alfabetische volgorde, soms net eentje meer. Deze lijst wordt door het jaar heen geactualiseerd.

De beste elektrische auto's tot €65.000

Hier beschrijven we nieuwe elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot €65.000. Het aanbod aan EV’s in deze prijsklasse neemt de laatste jaren fors toe. Wij pikken er de vijf beste voor je uit. Modellen komen maar één keer voor in onze topvijf-overzichten, dus als verschillende versies (met bijvoorbeeld grotere accu’s of meer vermogen) van een auto in verschillende prijssegmenten vallen, vind je hem maar één keer terug: in de goedkoopste categorie.

Mercedes CLA: moderne hoogwaardige techniek met extreme range.

Tesla Model Y: praktisch onverslaanbaar als ultieme EV

Volkswagen ID7: Stukken beter dan de ID3, ook als stationwagen!

Xpeng G9: sterke zeer ruime nieuwkomer voor een nette prijs.

Zeekr 001: bizar veel tech en luxe voor dit geld.

Mercedes CLA

Mercedes heeft verschillende stappen doorlopen als het gaat om elektrisch rijden. De EQC was merkbaar een haastklus, maar met de EQE en de EQS (inclusief SUV-varianten) maakte het merk een enorme stap en kon het concurreren met andere sterke aanbiedingen op de markt. Met de nieuwe CLA willen de Duitsers niet alleen concurreren maar echt voorop lopen. Er komt ook een versie met benzinemotoren, maar vooralsnog is de auto altijd elektrisch. De elektromotoren zijn in eigen huis ontwikkeld omdat Mercedes het niet langer wilde uitbesteden en dankzij 800 volt-techniek kan de auto razendsnel laden. Ergonomie en multimedia zijn van hoog niveau en de auto rijdt comfortabel en extreem volwassen. Het is ondanks de groei ten opzichte van de vorige generatie een vrij krappe auto; veel concurrenten op deze pagina zijn ruimer. Maar kwalitatief loopt Mercedes nu echt voorop. Dat blijkt ook uit het verbruik. Wij scoorden een bijzonder nette 13,9 kWh/100 km met de 250+ Launch Edition. Deze heeft 272 pk op de achterwielen en een accu van 85,5 kWh. Goed voor een actieradius van 600 km! Mocht dat niet genoeg zijn: snelladen kan tot een extreem snelle 320 kW. Later volgen nog versies met vierwielaandrijving en meer vermogen, maar ook een versie met kleinere LFP-accu die ook goedkoper zal zijn. Ook komen er meerdere varianten van de CLA: een stationwagen is al onthuld, maar reken ook op twee SUV’s en een zevenzitter. Hier vind je alle informatie over de Mercedes CLA.

Tesla Model Y

Meerdere malen de bestverkochte elektrische auto van zowel Nederland als Europa. Niet onterecht, want de Model Y doet echt alles goed. Rijden, ruimte en actieradius/verbruik, het is allemaal top, net als het snelladen, de software en de gebruiksvriendelijkheid. Met de extreem vernieuwde (en zo je wilt tweede generatie) Model Y werd het allemaal nog beter. Het interieur is relatief eenvoudig maar ging er merkbaar op vooruit. Bovendien rijdt de auto nu nog net wat comfortabeler. Hiermee zijn de grootste nadelen van de eerste versie verdwenen en kan je in dit segment bijna niet om de auto heen.

Er is bovendien net een nieuwe instap-versie bijgekomen: de Y Standard. Deze kost minder dan 40.000 euro, maar is een Model Y die op significante punten afwijkt van de Model Y die we al kennen. Hij is flink kaler en technisch ook veel simpeler dan de andere Model Y's. We reden hem al kort, en de auto deed vooral denken aan de Y voor de forse facelift. Daarom tellen we hem qua prijs even niet mee voor deze rubriek en blijft de Model Y in de 'meer dan 45.000 euro'-lijst staan.

De basisversie heeft achterwielaandrijving en 299 pk met een 60-kWh accu, de long range heeft een grotere accu: 82 kWh en 340 pk. Die is er ook weer als AWD (vierwielaandrijving) met twee elektromotoren, goed voor 514 pk. Je hebt ook nog een snelle Performance-uitvoering. Die is wat stugger, maar met 627 pk vooral erg snel. Ook deze variant heeft de 82-kWh accu. Snelladen kan tot 250 kW voor de grotere accu's. Wij testten de nieuwe Long Range AWD op een heel nette 15,7 kWh/100 km bij 13 graden, met een actieradius van 465 km. De Model Y concurreert met de XPeng G6, de Volvo (X)C40, de Volkswagen ID5 en de Polestar 2. Hier vind je alle informatie over de Tesla Model Y.

Volkswagen ID7

Met de ID7 gaat Volkswagen nadrukkelijk een stap verder dan met de ID3 en ID4. Het is feitelijk een elektrische Passat, maar staat op een heel andere technische basis. De ID7 is uitgerust met een lange reeks technische innovaties die het rijden veiliger en eenvoudiger maken, waaronder autonoom in- en uitparkeren. Je krijgt altijd 286 pk met een 77-kWh accu, al zitten er sterkere versies in de pijplijn. De auto scoort erg goed met zijn onderstel. Volkswagen zet met de grote en zware ID7 nadrukkelijk in op comfort en dat werkt erg prettig. Wij realiseerden een verbruik van 17,5 kWh/100 km, goed voor een actieradius van 440 km. Snelladen kan tot 175 kW, wat voor dit segment keurig is. Het ruimteaanbod van de auto is prima en de cockpit bevalt ons stukken beter dan die van eerdere ID-modellen door de goede bediening. Het is Volkswagens beste EV tot nu toe. Ook fijn: als ID7 Tourer is hij er ook als stationwagon. De komst van de snellere GTX voegde wat ons betreft weinig toe; het extra vermogen is fijn maar geen noodzaak, en echt sportief is hij niet. Dat hij als enige ID7 vierwielaandrijving heeft, is wellicht voor sommige kopers een doorslaggevende factor in het aankooproces. Belangrijker is dat de GTX een grotere accu heeft: 91 kWh. Het merk maakte deze nieuwe accu per direct ook verkrijgbaar voor de zuinigere achterwielaangedreven ID7 en noemt deze dan Pro S. De opgegeven actieradius voor deze auto gaat naar een verbluffende 709 kilometer en dát voegt wel iets toe! Elektrische stationwagons zijn nog altijd zeldzaam. Hij concurreert met de Tesla Model 3 en de BMW i4, en wellicht tevens met goedkopere versies van de BMW i5 Touring en nieuwe Audi A6 Avant e-tron. Hier vind je alle informatie over de Volkswagen ID7.

XPeng G9

Na een valse start met de P5 kwam Xpeng met de opvallend goede G6 als revanche. De auto bleek een winnaar en hoorde meteen tot de top als het gaat om Chinese auto's. De grotere G9 bleek vervolgens van eenzelfde niveau. De auto biedt het modernste op technisch gebied met een 800 volt ssyteem en moderne accu's, maar rijdt ook fijn en is erg ruim. Bovendien ziet het er vanbinnen allemaal erg netjes uit, met hypermoderne en snelle multimediasystemen. Net als Tesla is Xpeng in basis een softwarefabrikant en dat is te merken. En dat voor een opvallend gunstige prijs. Relatief gezien dan, want 60.000 euro is natuurlijk altijd veel geld. Maar de hoeveelheid auto die je er voor krijgt is wel een probleem voor Europese fabrikanten. Hij is er na een update met 95 kWh. In basis is hij achterwielaangedreven en heeft hij 351 pk, de grote accu is er ook met vierwielaandrijving en een forse 575 pk. Dynamisch is de auto niet en de RWD-varianten zullen voor de meeste mensen genoeg kracht hebben. Snelladen kan tot een forse 525 kW(!!!) dankzij het 800 volt systeem, al zal je geen paal vinden waar je dat haalt in Nederland. Wij testten de kleine accu (die nu niet meer geleverd wordt na een update) en kwamen tot een verbruik van 18,0 kWh/100 km, helemaal niet verkeerd voor een auto van dit formaat in het koude najaar. De actieradius was daarmee 420 kilometer. In de lente zal daar flink wat bijkomen, bovendien zijn de accu's inmiddels vernieuwd. Hij concurreert met auto's als de Cupra Tavascan, de Audi Q6 en de Volkswagen ID4. Hier vind je alle info over de Xpeng G9.

Zeekr 001

Een van de grootste verrassingen uit China tot nu toe. Althans, een beetje uit China en een beetje uit Zweden. Want het merk is dan wel onderdeel van de Geely-groep (net als Volvo, Lotus, Polestar en de helft van Smart) het presenteert zich nadrukkelijk als 'ontworpen in Zweden.' Wat weer wat anders is dan Zweeds. Hoe het ook zij, de 001 maakte bij de eerste kennismaking een verpletterende indruk. Bij een langer samenzijn in Nederland werd dat nog eens bevestigd. De auto rijdt geweldig, is ruim, heeft een prachtig interieur en mag inderdaad roepen dat het wil concurrenten met Audi en Porsche. Niet dat het merk meteen zó goed is, maar de 001 kost een fractie van de modellen die hij op het oog heeft, zoals de nieuwe Audi A6 en Porsche Macan. Voor nog geen €70.000 heb je de dikste versie met 550 pk en een accu van 100 kWh. Wat betreft luxe aan boord kom je dat weinig te kort en de multimedia is hypermodern. De instapper begint net onder de €60.000. Deze heeft dezelfde accu met 100 kWh, maar met enkel achterwielaandrijving: 272 pk. Zuinig is hij niet, in de 4WD-versie kwamen we tot 23,9 kWh/100 km, maar door de grote accu kom je dan nog 430 kilometer ver. Ook stoorden we ons aan de overactieve veiligheidsystemen. Evengoed kost de auto net zoveel als modellen die één of twee segmenten lager zitten. Bijzonder indrukwekkend. Snelladen kan tot 200 kW, een nette score. Hier vind je alle informatie over de Zeekr 001.

