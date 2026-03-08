Het aantal nieuwe, volledig elektrische auto’s neemt zo snel toe dat AutoWeek bijna elke week wel een nieuwe EV voor het eerst test. In deze lijsten houden we continu bij wat de beste elektrische auto van dit moment is volgens de testredactie. Hieronder de beste nieuwe EV’s tot €50.000.

Om de koopgids overzichtelijk te houden maken we een verdeling op prijzen zodat je een goed beeld krijgt wat de beste elektrische auto’s van 2026 zijn. Alleen auto’s die we in Nederland aan een uitgebreide test hebben onderworpen zodat we actieradius en verbruik kunnen melden, komen voor de lijst in aanmerking. Daarom zie je de nieuwste modellen waarin we enkel een korte eerste rijtest hebben gedaan niet in deze lijsten staan! Ook kijken we naar de vanafprijs, want veel auto’s hebben natuurlijk duurdere en goedkopere versies die mogelijk in twee prijscategorieën thuishoren. Maar we moeten ergens de grens trekken. Bovendien moet je voor het genoemde geld daadwerkelijk de auto de showroom uit kunnen rijden: een model met een vanafprijs van €49.995 doet daarom niet mee voor de ‘tot €50.000-rubriek'. Per prijscategorie vind je onze topvijf (soms meer) op alfabetische volgorde. Deze lijst wordt door het jaar heen geactualiseerd.

De beste elektrische auto’s tot €50.000

Hier beschrijven we nieuwe elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot €50.000. Het aanbod EV’s in deze prijsklasse neemt de laatste jaren fors toe. Wij pikken de zes beste er voor je uit. Modellen komen maar één keer voor in onze overzichten, dus als verschillende versies (met bijvoorbeeld grotere accu’s of meer vermogen) van een auto in verschillende prijssegmenten vallen, vind je hem maar één keer terug. Let op, alleen auto's die we in Nederland uitgebreid hebben kunnen testen voor zaken als verbruik en actieradius, komen voor deze lijst in aanmerking. Daardoor vind je sommige, erg goede, nieuwe EV's waarmee we enkel een rij-impressie in het buitenland hebben kunnen doen (nog) niet in deze lijst. Deze lijst wordt door het jaar heen geactualiseerd en wordt dan weer omhoog gezet.

Kia EV5: ergerlijk goed en breed inzetbaar.

Kia EV3: sterke en voordelige nieuwkomer uit Korea.

Renault Scenic E-Tech: ruim, fijn comfortabel en volwassen

Skoda Elroq: ingekorte Enyaq biedt veel auto voor goede prijs

Tesla Model 3: nog altijd ongeëvenaard

Tesla Model Y: goedkopere variant maakt hem helemaal onverslaanbaar.

Xpeng G6: Chinese EV wint niet op prijs, maar op kwaliteit!

Kia EV5

Alsof het succes met de EV3 op de verkooplijsten nog niet genoeg was, kwamen de Koreanen eind vorig jaar met deze EV5. Een SUV die mikt op het midden-segment waar de strijd het hevigst is. De auto trekt ten strijde tegen de Renault Scenic, Skoda Enyaq, de Tesla Model Y en Volkswagen ID4. En meteen blijkt het een van de betere auto's. En niet eens omdat hij enorm uitblinkt in iets, maar omdat hij geen enkele fout maakt. De auto is ruim, rijdt prima en is uitgebalanceerd, heeft een fijne ergonomie en biedt heel wat fijne opties voor zijn geld. Ja, hij mist de high-tech uitstraling van een Tesla of Xpeng en sommige mensen hebben liever iets meer premium uitstraling, maar voor een gezien is dit een briljant goede EV. Zijn grootste nadeel is nog dat hij niet de techniek van de Kia EV6 heeft gekregen. Hierdoor kan hij niet zo snel snelladen als de top in deze klasse en stopt het op 150 kW. Ook is hij niet extreem zuinig. Toen wij 22,5 kWh/100 km scoorden was het bizar erg slecht en koud weer, maar ook de fabrieksopgave is niet heel imponerend als we zien wat vooral Tesla maar tegenwoordig ook Volkswagen voor waarden scoren. Daardoor zal je met deze accu niet snel over de 400 km komen. Evengoed heeft Kia opnieuw een winnaar in handen. Alsof ze nog niet genoeg auto's verkochten...

De auto is er vooralsnog alleen als voorwielaandrijver met 81 kWh-accu en 217 pk. Er komt een kleinere accu, maar de Nederlandse importeur gaat die niet leveren. Wel komt er later dit jaar ook een vierwielaangedreven versie met 265 pk. Ook kregen we bij de intro te horen dat er naast de GT-line uitvoering een echte EV5 GT komt met eveneens 4WD maar dan met 306 pk.

Klik hier voor alle informatie over de Kia EV5

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Kia EV5, kijk dan hier in ons aanbod en boek een proefrit!

Kia EV3

De nieuwe Kia EV3 kon bijna alleen maar tegenvallen, zo keek iedereen er naar uit. Concurrenten vreesde het ergste en potentiële klanten klikten op elk nieuwsbericht. De praktijk was eenvoudig: een uitstekende auto, maar ook weer niet zo baanbrekend als de Kia EV6 ooit was. De nieuwe Kia EV3 is een EV die op het modulaire e-GMP platform rust. Eerder zagen we op die basis bijvoorbeeld de EV6 die 800-volt technologie aan boord heeft en in de basis achterwielaangedreven is. Dat geldt helaas allebei niet voor de nieuwe Kia EV3, die doet het met voorwielaandrijving en 400-volt technologie. Op zich geen probleem, want de grootste batterij van 81,4 kWh maakt toch een WLTP-actieradius van dik 600 kilometer mogelijk en dat is voor een relatief betaalbare EV echt heel goed. De cockpit van de auto is overzichtelijk en heeft een prima ergonomie, precies wat we van Kia gewend zijn. Daarbij is de auto ruim voor zijn klasse. Achterpassagiers hebben het goed en de kofferbak is een forse 450 liter groot. Het rijden is braaf maar goed en verfijnd met een goede wegligging. De auto is er naast de genoemde 82 kWh ook met een kleinere 58 kWh-accu. Deze haalt zo'n 430 papieren kilometers.

Wij behaalden met die 58 kWh-accu een keurig verbruik van 15,8 kWh/100 km bij 11 graden Celsius, goed voor een actieradius van 367 kilometer. Het snellaadvermogen is met 101 kW niet baanbrekend. De EV3 scoort niet met grote innovaties, maar wel met een uitstekend totaalpakket. Zeker gezien zijn concurrerende prijzen. Concurrenten zijn de Renault Megane E-Tech, de Volvo EX30 (tegen beide wist de Kia een vergelijking te winnen!) en de Volkswagen ID3. Hier vind je alle info over de Kia EV3.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Kia EV3, kijk dan hier in ons aanbod.

Renault Scenic E-Tech

Renault was een van de pioniers met elektrische auto’s, denk aan de Zoe waarvan al twee generaties zijn en de Renault Fluence. Na een wel erg lange stilte kwam er nu ook een volledige elektrische Megane E-Tech, die tot voor kort in deze lijst stond. Maar er in nieuw bloed, waaronder deze Renault Scenic! Deze staat op hetzelfde platform als de Megane, maar biedt meer verfijning en is beter uitontwikkeld. Het is een zeer complete auto, die bovendien aanmerkelijk ruimer is dan de Megane, wat hem tot een uitmuntende gezinsauto maakt. Het was de Auto van het Jaar 2024 en dat was zowaar weer eens een terechte winnaar. Hij biedt comfort en rust en heeft dezelfde prettige multimedia als de Megane. De Scenic is bovendien ook met een grote accu met 92 kWh verkrijgbaar, terwijl bij de Megane 65 kWh het maximale is. Dat heeft uiteraard zeer postieve gevolgen voor de actieradius. De instapaccu van 43 kWh is niet verkrijgbaar voor de grotere Scenic, waardoor zijn vanafprijs hoger ligt. Hij is met 220 pk sterke aandrijflijn verkrijgbaar, in combinatie met de grote accu. De instapper heeft 170 pk. Wij behaalden een verbruik van 18,1 kWh/100 km met de grote accu rond de 17 graden Celsius, goed voor een actieradius van 480 kilometer. Tegen concurrenten als de elektrische Peugeot e-3008 weet de Renault continue de strijd te winnen. Echt een hoogvlieger van Renault. Hier vind je alle informatie over de Renault Scenic.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Renault Scenic E-Tech, kijk dan hier in ons aanbod.

Skoda Elroq

De enige elektrische Skoda op de markt was lange tijd de Enyaq, maar met deze Elroq hoopt Skoda het succes van nummer een door te zetten. En daarvoor is meteen ook maar de Enyaq gebruikt. Want grotendeels is de Elroq gewoon een verkorte versie van die auto. En dat is niet bepaald slecht nieuws want zo trek je alle kwaliteiten van een hoger segment mee. Je ziet het misschien niet, omdat de Elroq al het nieuwe familiegezicht van Skoda heeft. Maar het verschil zit technisch alleen aan de achterkant, daar is de Elroq 16 centimeter korter dan de Enyaq. Daarom heeft hij 470 liter in plaats van 585 liter aan kofferbak. Wat voor dit segment nog altijd erg veel is. Maar de wielbasis blijft gelijk, waardoor de Skoda een zeer ruime achterbank heeft. Met zijn vanafprijs die net onder de 35.000 euro ligt zit hij op het randje van deze lijst, maar met opties denken we niet dat er een exemplaar voor minder dan 35.000 euro de showroom verlaat in Nederland en volgens onze regels hoort hij dan in deze topvijf.

De auto neemt zoals gezegd bijna alle kwaliteiten van de Enyaq mee. Hij rijdt zeer volwassen: comfortabel maar sereen. Soms voelt hij wel wat zwaarlijvig aan, maar het onderstel is erg goed. Daarbij is het interieur zodanig mooi en goed afgewerkt dat Volkswagen op zijn tellen moet passen. Er is een 63 kWh accu met 210 pk en een 82 kWh accu met 286 pk, los van een 170 pk-instapper met een 55kWh-accu. Met de grote accu scoorden wij 19,5 kWh/100 km goed voor een actieradius van 394 km. Het was echter maar rond de 9 graden, bij warmer weer ga je gemakkelijk over de 400 km. Snelladen kan tot maximaal 175 kW en 185 voor de verwielaangedreven Enyaq RS met 340 pk die onlangs onthuld is. Hij concurreert met succesmodellen als de Kia EV3 en de Volvo EX30. Hier vind je alle informatie over de Skoda Elroq.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Skoda Elroq, kijk dan in ons aanbod hier.

Tesla Model 3

Door de forse prijsverlagingen is de Tesla Model 3 nu al te koop voor minder dan €40.000, al lijken de prijzen soms per week te veranderen bij Tesla. Je hebt voor dat geld de Achterwielaandrijving (ja, zo heet hij echt...) met - logischerwijs - achterwielaandrijving en 60-kWh accu. Deze heeft 534 papieren kilometers aan bereik, reken op een actieradius van ruim 400 kilometer in de praktijk. Wij scoorden bij 18 graden 416 kilometer met een verbruik van 13,9 kWh/100 km, bij mooi weer zal hij nog zuiniger zijn. Een test met de iets minder zuinige Long Range 4WD met 82-kWh accu en 500 pk leidde tot een verbruik van 14,8 kWh/100 km en 509 km bij 15 graden Celsius, wat ook erg netjes is. Hij is bij zijn facelift nadrukkelijk zuiniger geworden. Met 283 pk aan vermogen is de RWD als langzaamste Model 3 nog altijd bijzonder snel. De Model 3 is daarbij nog altijd koning als het gaat om rijbereik en laadcapaciteiten (inclusief het voordeel van Tesla’s eigen superchargenetwerk, niet te onderschatten bij vakantieritten). De auto rijdt daarbij uitgesproken dynamisch en loopt met zijn software voorop. Maar verwacht niet te veel comfort of verfijning, al is dat bij de facelift een stuk beter geworden. Ondanks de forse laadruimte is hij krap op de achterbank. De vernieuwde Performance-versie is uiteraard nog wat duurder, maar met 550 tot 625 pk zó snel dat je er dikke sportsedans compleet mee zoek rijdt. Snelladen kan tot 250 kW bij de modellen met grote accu. Afhankelijk van uitvoering en prijs concurreert hij met de BMW i4, De Hyundai Ioniq 6, de BYD Seal, de Mazda 6E en de Xpeng P7. Klik hier voor alle informatie over de Tesla Model 3.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Tesla Model 3, kijk dan hier in ons aanbod.

Tesla Model Y

Meerdere malen de bestverkochte elektrische auto van zowel Nederland als Europa. Niet onterecht, want de Model Y doet echt alles goed. Rijden, ruimte en actieradius/verbruik, het is allemaal top, net als het snelladen, de software en de gebruiksvriendelijkheid. Met de extreem vernieuwde (en zo je wilt tweede generatie) Model Y werd het allemaal nog beter. Het interieur is relatief eenvoudig maar ging er merkbaar op vooruit. Bovendien rijdt de auto nu nog net wat comfortabeler. Hiermee zijn de grootste nadelen van de eerste versie verdwenen en kan je in dit segment bijna niet om de auto heen.

Er is bovendien net een nieuwe instap-versie bijgekomen: de Y Standard. Deze kost minder dan 40.000 euro, en daarmee is hij meer dan welkom in deze lijst, voorheen stond hij in de tot 65.000 euro lijst. Onlangs versloeg deze versie zelfs de verkoopkoning Skoda Elroq.

De basisversie heeft achterwielaandrijving en 299 pk met een 60-kWh accu, de long range heeft een grotere accu: 82 kWh en 340 pk. Die is er ook weer als AWD (vierwielaandrijving) met twee elektromotoren, goed voor 514 pk. Je hebt ook nog een snelle Performance-uitvoering. Die is wat stugger, maar met 627 pk vooral erg snel. Ook deze variant heeft de 82-kWh accu. Snelladen kan tot 250 kW voor de grotere accu's. Wij testten de nieuwe Long Range AWD op een heel nette 15,7 kWh/100 km bij 13 graden, met een actieradius van 465 km. De Model Y concurreert met de XPeng G6, de Volvo (X)C40, de Volkswagen ID5 en de Polestar 2. Hier vind je alle informatie over de Tesla Model Y.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Tesla Model Y, kijk dan in ons aanbod hier.

Xpeng G6

Deze auto was nog eens een verrassing. Niet alleen omdat hij van een nieuw merk was, maar omdat de eerste Xpeng die we konden rijden, de P5, gewoon een slechte, belachelijk dure EV was. Nee, die Chinezen waren er duidelijk nog lang niet. Prompt komt het jonge merk vervolgens met deze G6. Een bijzonder goede cross-over die mikt op de Tesla Model Y. In een triotest versloeg hij bij zijn debuut gewoon de Volkswagen ID4 en de nieuwe Ford Explorer. Dat is tekenend. De auto heeft in principe achterwielaandrijving met afhankelijk van de accu 258 of 286 pk. Ook is er een 4WD performance met 476 pk. De basisaccu heeft 69 kWh, de Long Range en Performance hebben 92 kWh. Het is een ruime auto, die comfortabel rijdt en toch goed op de weg ligt. Zijn multimedia is hypermodern, met een betere ergonomie dan concurrent Nio. Hij is stil en snel. Wij behaalden met de Long Range een verbruik van 18,0 kWh/100 km, goed voor een actieradius van 534 kilometer. Dat is een nette score. Snelladen doet hij met een geweldige 280 kW. Xpeng heeft zijn zaken ineens heel goed voor elkaar.

Klik hier voor alle informatie over de Xpeng G6.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Xpeng G6, kijk dan hier in ons aanbod.

Om het overzichtelijk te houden maken we een verdeling op prijzen, zodat je een goed beeld krijgt wat de beste elektrische auto’s van 2024 zijn. Alleen auto’s die we in Nederland aan een uitgebreide test hebben onderworpen zodat we bereik en verbruik kunnen melden, komen voor de lijst in aanmerking. Daarom zie je de nieuwste modellen waarin we enkel een korte eerste rijtest hebben gedaan niet in deze lijsten staan. Ook kijken we naar de vanafprijs, want veel auto’s hebben duurdere en goedkopere versies die mogelijk in twee prijscategoriën thuishoren. Maar we moeten ergens de grens trekken. Bovendien moet je voor het genoemde geld daadwerkelijk de auto de showroom uit kunnen rijden: een model met een vanafprijs van €49.995 doet daarom niet mee voor de ‘tot €50.000-rubriek'. Per prijscategorie vind je de top vijf (soms meer als het dicht op elkaar zit) op alfabetische volgorde. Deze lijst wordt door het jaar heen bijgewerkt.