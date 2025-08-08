Het aantal nieuwe honderd procent elektrische auto’s neemt zo snel toe dat AutoWeek bijna elke week wel een nieuwe EV voor het eerst test. In deze lijsten houden we continu bij wat de beste elektrische auto van dit moment is volgens de testredactie. Hieronder de beste nieuwe EV’s tot €35.000.

Om de koopgids overzichtelijk te houden maken we een verdeling op prijzen zodat je een goed beeld krijgt wat de beste elektrische auto’s van 2025 zijn. Alleen auto’s die we in Nederland aan een uitgebreide test hebben onderworpen zodat we range en verbruik kunnen melden, komen voor de lijst in aanmerking. Daarom zie je de nieuwste modellen waarin we enkel een korte eerste rijtest hebben gedaan niet in deze lijsten staan! Ook kijken we naar de vanafprijs, want veel auto’s hebben natuurlijk duurdere en goedkopere versies die mogelijk in twee prijscategorieën thuishoren. Maar we moeten ergens de grens trekken. Bovendien moet je voor het genoemde geld daadwerkelijk de auto de showroom uit kunnen rijden: een model met een vanafprijs van bijvoorbeeld €44.995 doet daarom niet mee voor de ‘tot €45.000-rubriek'. Per prijscategorie vind je onze topvijf op alfabetische volgorde. Deze lijst wordt door het jaar heen geactualiseerd.

De beste elektrische auto’s tot €35.000

Hier beschrijven we nieuwe elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot €35.000. Het aanbod EV’s in deze prijsklasse is nog niet heel uitgebreid, want elektrische auto's zijn gewoon erg duur. En er zijn zelfs een aantal modellen weggevallen omdat die nu méér dan €35.000 kosten of er zo dicht tegenaan zitten dat ze in de praktijk nooit onder de 35k de showroom uitrijden. En de paar die goedkoop zijn, zijn dat soms met een reden: ze zijn niet per se heel goed. Een belangrijke prijsklasse waarin het loont wat extra informatie in te winnen eer je beslist. Nu zijn er het laatste half jaar veel belangrijke, relatief betaalbare en toch goede EV's bijgekomen. Sommigen hebben we al kort gereden. Denk aan de Fiat Grande Panda, de Leapmotor T03 en meer. Maar we hebben al deze auto's nog niet in Nederland niet uitgebreid kunnen testen en dus komen ze nog niet voor deze lijst in aanmerking. Over enkele maanden kan dit er dus heel anders uitzien. Voor nu zijn dit de vijf die je moet hebben op alfabetische volgorde.

BYD Atto 2: heel veel auto voor je geld.

Dongfeng Box: ongekend voordelig voor zoveel luxe

Hyundai Inster: Schot in de roos van Hyundai

Renault 4 Electric: het goede van de 5 met meer ruimte.

Volkswagen ID3: fors goedkoper geworden.

BYD Atto 2

BYD gaat in rap tempo door met het uitbreiden van zijn modellengamma. De Atto 2 wijkt in zoverre af dat het geen zeedier is zoals de Dolphin en de Seal, maar dat BYD teruggrijpt naar de dynasty-lijn, net als de Atto 3. Het waarom van de switch is wat onduidelijk, want de Ocean-series en de Dynasty-series lopen nu een beetje door elkaar heen. Want waar de Dolphin een kleine C-segmenter is, is de Atto 2 juist een B-segment SUV. Maar zet je ze naast elkaar, dan is de Atto 2 een veel massievere auto. Die vooralsnog wel goedkoper in de markt is gezet dan de Dolphin! Het helpt wellicht niet dat de Atto 2 in China al rondrijdt, maar dan onder een andere naam. Hij heet daar: Yuan Up. De Atto 2 is een relatief grote auto voor het segment en dat betaalt zich terug met de ruimte. Op de achterbank zitten we heel redelijk, met genoeg ruimte voor hoofd en benen als we het vergelijken met gelijkgeprijsde concurrenten. Want de Atto 2 scoort vooral met zijn prijs. De standaard uitrusting is veel beter dan bij concurrenten als de ë-C3 (Aircross) en de auto is nog ruimer ook. Nadelen zijn zijn afstandelijke rij-eigenschappen en zijn overactieve ADAS-systemen.

In een vergelijkende test met de eveneens gloednieuwe ë-C3 Aircross wist de Chinees dankzij zijn sterke prijsstelling vs uitrusting de test te winnen. Er is voor de Atto 2 één motor en één accu leverbaar. Je hebt altijd 177 pk op de voorwielen en een 45 kWh-accu. Later volgt er nog een accu waarmee de auto over de 400 WLTP-kilometer moet gaan. Wij haalden met de 45 kWh-accu zo'n 270 km dankzij een verbruik van 16,0 kWh/100 km bij 17 graden. Snelladen kan tot een niet zo indrukwekkende 65 kW, de auto heeft wel een driefasenlader. De auto concurreert met de genoemde Citroen, maar ook met de Opel Frontera en wellicht een goedkoper Kia EV3. Hier vind je alle informatie over de BYD Atto 2.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte BYD Atto 2 kijk dan in ons aanbod hier.

Dongfeng Box

De wát? Nee, we nemen u het niet kwalijk als dit u niet zoveel zegt. Dongfeng is een Chinese autofabrikant met een flinke historie, die het nu met een aantal elektrische merken probeert in Nederland. Voyah is er een van, Dongfeng is een ander. Beide lopen via de Dealer-groep Gomes, vooral bekend als Mercedes-dealer. De Box (in China heet hij Nammi) is een zeer voordelige auto, die qua formaat tegen het B-segment aanschurkt. In een vergelijkende test wist hij met gemak de bijna net zo dure, maar veel slechtere Dacia Spring en de net zo goede maar veel duurdere Citroën ë-C3 te verslaan. Vooral interieur en ruimte zijn voor dit segment bovengemiddeld, en met een praktijk range van 250-300 kilometer dankzij een 44 kWh-accu heb je in deze klasse ook niet te klagen. Rond het vriespunt haalden wij al 16 kWh/100 km. Snelladen kan tot 50 kW. En dat alles voor minder dan 25.000 euro, waarbij zaken als stoelverwarming en -koeling en een modern multimedia en audio systeem standaard zijn. Alle compacte nieuwkomers van Stellantis zoals de genoemde Citroën maar ook de Fiat Grande Panda kunnen hier flink last van krijgen, het is de grootste verrassing van afgelopen tijd. Hier vind je alle informatie over de Dongfeng Box.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Dongfeng Box, kijk dan in ons aanbod hier.

Hyundai Inster

De goedkoopste elektrische Hyundai is kort (3,83 meter) en vooral ook heel smal (1,61 meter). Zijn stoere aankleding kan niet verhullen dat hij daardoor ieler oogt dan sommige concurrenten. Maar binnenin geeft de Inster het gevoel dat je in een veel grotere auto zit. Bovendien is zijn kleine formaat weer wel verdomd handig bij het parkeren en manoeuvreren.

De eigentijds en karaktervol vormgegeven Inster rijdt opmerkelijk goed en het volwassen, comfortabele onderstel nodigt uit voor lange ritten. De stoelen zitten prima en een design-verrassing zijn de strak tegen elkaar geplaatste voorstoelen.

Op de achterbank wreekt zich het smalle ontwerp: daar kunnen slechts twee mensen zitten. Maar zij hebben genoeg zitruimte, mede dankzij de verschuifbare bank. Die varieert de bagageruimte van 280 tot 351 liter. Je kan de bankleuning omklappen, ook in delen, én je kan de rugleuning van de voorstoel omklappen. Zo ontstaat een laadvloer waar een rol tapijt of kerstboom op past.

Het grote touchscreen is een verrassing voor deze prijs, maar voor Android Auto en Apple Carplay moet je nog wel je telefoon met een kabeltje verbinden. Deze Hyundai is met 42 kWh batterij te koop vanaf ruim 24.000 euro. Hij is dus duurder dan de Dongfeng Box en kost ongeveer evenveel als de Citroën ë-C3. Voor een kleine 26 mille krijg je de Inster met 49 kWh batterij en die biedt 370 km in plaats van 327 km rijbereik én meer motorvermogen: 115 in plaats van 97 pk. In onze test scoorde deze versie een zeer acceptabel praktijkverbruik van 16,9 kWh/100 km.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Hyundai Inster, kijk dan in ons aanbod hier.

Renault 4 E-Tech Electric

Na 5 komt 4. Daar klopt wiskundig niets van, maar het is wel de volgorde waarin Renault zijn retro-modellen heeft gelanceerd. Na de zeer goed ontvangen Renault 5, ging het merk verder met de 4. Deze lijkt wat minder op zijn historische naamgenoot dan de nieuwe 5 op zijn voorganger, maar het succes lijkt te worden voortgezet. De 4 heeft namelijk dezelfde technische basis als de 5, maar is vanwege zijn vorm en lengte een stuk bruikbaarder. De achterbank is wellicht niet heel ruim, maar merkbaar beter dan 5. In de lengte komt er zo’n 20 centimeter bij en de wielbasis groeit met 8 centimeter. De kofferbak groeide naar 420 liter. Het hoogwaardige interieur blijft, net als de goede rij-eigenschappen. De 4 is wel wat gemoedelijker en minder sportief dan de 5, maar biedt in ruil meer comfort. Het past bij het type auto. Tijdens vrij warm weer scoorden wij 14,9 kWh/100 km, met de grote 52 kWh-accu goed voor een actieradius van 340 km. Snelladen kan tot 100 kW, 11 kW driefasenladen kan eveneens. Net als z’n kleinere broertje is ook de Renault 4 in deze test leverbaar met twee batterijen. De Urban Range heeft drie modules en een nettocapaciteit van 40 kWh, de door onze geteste Comfort Range voegt daar een vierde module onder de bestuurdersstoel aan toe en komt tot 52 kWh netto. Na een positieve eerste kennismaking wist de Renault de eveneens net nieuwe Opel Frontera met overmacht te verslaan. De 4 verdrukt de 5 uit deze top 5-lijst, maar de kleinere 5 komt nog wel voor deze lijst in aanmerking. Hier vind je alle informatie over de Renault 4!

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Renault 5 Electric, kijk dan in ons aanbod hier.

Volkswagen ID3

De ID3 voelt een beetje als een rare eend in de bijt in vergelijking met de rest van deze lijst. Maar de auto is zo bizar in prijs verlaagd dat hij ineens een plek verdient in deze top vijf. Voorheen zat hij een categorie hoger en voor meer dan 35.000 euro valt veel te vinden dat wat ons betreft beter scoort. Maar met deze prijs ziet de wereld er ineens anders uit. En het is ook niet zo dat de auto nu 34.995 euro kost. Nee, de nieuwe vanafprijs van de 'elektrische zus van de Golf' is 28.860 euro. En dat voor een C-segment auto van niet bepaald een budgetmerk. In 2020, toen de ID3 net nieuw was, betaalde je nog minimaal €37.890 voor de auto. Toen stond daar echter wel meteen een accu van 58 kWh tegenover, nu doet de instapper het met 52 kWh. Dat levert een actieradius op van 384 kilometer, tegen 425 voor de versie van 2020 en 434 voor een nieuwe ID3 met (inmiddels) 59 kWh. Laten we immers niet vergeten dat de ID3 in de tussentijd ook vernieuwd is, met verschillende interieur-upgrades, verbeterde techniek en een aangepaste voorzijde. In de praktijk blijkt de nieuwe techniek van de Volkswagen-groep ook zuiniger. De auto heeft voor dit geld 170 pk op de achterwielen. De duurdere versies hebben 204 pk. De rij-eigenschappen van de Volkswagen profiteren van de achterwielaandrijving, minder enthousiast waren we tot nu toe over het interieur en het multimediasysteem. De ruimte in de auto is redelijk voor zijn segment, maar bovengemiddeld voor deze prijzen. Dat er een elektrische Corsa moest plaatsmaken in deze lijst zegt genoeg. Dit is echt véél meer auto. Snelladen kan tot maximaal 165 kW. Hier vind je alle informatie over de Volkswagen ID3.

Voor de private-leasetarieven kun je terecht in onze private-leasevergelijker. Ben je op zoek naar een gebruikte Volkswagen ID3, kijk dan in ons aanbod hier.

