Ben je op zoek naar een echte alleskunner voor werk en vrije tijd, dan kun je simpelweg niet om de stationwagon heen. En als de kosten dan ook nog eens een beetje overzichtelijk moeten blijven, kom je al snel uit bij de stationwagon is het populaire c-segment, ook wel de Golf-klasse genoemd. Dan weet je meteen over welk formaat auto we het hier hebben. Die VW zit dan ook zeker in dit lijstje van vijf aanraders.

Feitelijk is de stationwagon een vroege vorm van een crossover. Het concept is ooit ontwikkeld als handige combinatie van een personenauto en een bestelwagen. Tot in de jaren 70 hadden de meeste auto’s een sedankoets, twee- of vierdeurs. Voor de kleine ondernemer met bijvoorbeeld een bakkerij of slagerij, niet echt praktisch. Daar bracht de stationwagon verandering in. Inzetbaar voor uitstapjes met het gezin en met de achterbank plat ontstaat er een fikse laadruimte.

Om te illustreren hoe ruim de vijf compacte pakezels uit dit overzicht zijn, vergelijken we ze met veel duurdere modellen van de bekende drie Duitse premiummerken. Neem de bagageruimte. Die blijft bij de Audi A5 Avant en Mercedes-Benz C-Klasse onder de 500 liter, waar de BMW 3 Serie Touring die waarde nipt weet te halen. Van onze vijf favorieten gaan er vier door de 600 liter-grens en zelfs de Mégane, die dat niet haalt, komt tot 521 liter. De Skoda Octavia Combi en Ford Focus Wagon - de langste twee hier - komen met hun 4,67 meter aardig dicht in de buurt van de BMW 3 Touring, die slechts 4 cm langer is. Onze vijf favorieten (in alfabetische volgorde) zijn de Ford Focus Wagon, de Kia Ceed Sportswagon, Renault Mégane Estate, Skoda Octavia Combi en de Volkswagen Golf Variant.

Ford Focus IV Wagon (vanaf 2018)

Ford kent een rijke historie als het op stationwagons aankomt. Die werden ooit als Turnier aan de man gebracht, voor het eerst in 1960. Wij richten ons hier op de vierde generatie van de Ford Focus , die in 2018 op de markt kwam. Dat de Focus in dit lijstje niet mag ontbreken, dankt de Ford voor een groot deel aan zijn rijeigenschappen. Er is geen andere auto in deze klasse die zo veel rijplezier verschaft. Zelfs iemand die dat misschien niet op het prioriteitenlijstje heeft staan, is doorgaans aangenaam verrast door het stuurgevoel van de Focus. De motorversie die je het vaakst tegenkomt, is de de 1.0 EcoBoost, een driecilinder met 100, 125 en zelfs met 155 pk. Daarnaast is er de 1,5-literviercilinder met 150 pk en de snelle 2.3 (280 pk) in de sportieve ST.

Wil je een Focus met SUV-looks, dan is er de iets opgehoogde Active met onder meer zwarte randen op de wielkasten. Diesels zijn er ook: een 1.5 met 120 pk en een 2.0 met 150 pk. Automatische transmissie is er in combinatie met de 125 pk sterke 1.0, de 1.5 benzine en diesel en ook de 2.3 benzine. Een andere troef van Ford is de prima standaarduitrusting, zeker bij de vele Business-uitvoeringen. Het topmodel qua luxe is de Vignale, terwijl de ST-line juist wat sportiever is, ook wat onderstel betreft. Nadeel van de 1,0-litermotor is het lage trekgewicht (1.000 kg). Wil je aan een zwaardere kar mee, dan ben je op de 1.5 aangewezen, die 1.500 kg mag trekken. Eind 2021 krijgt deze generatie Focus een facelift en in 2025 is de productie volledig gestopt. Lees hier de gebruikersreviews van de Focus.

Meteen op zoek naar een gebruikte Ford Focus Wagon? Kijk hier voor het aanbod.

Kia Ceed III Sportswagon (vanaf 2018)

Het nog vrij jonge, Koreaanse merk Kia wist in 2024 al op te klimmen naar de koppositie in de verkoopranglijst en ook in 2025 staat Kia weer fier bovenaan. Wie had dat ooit gedacht? De EV3, Niro en Picanto zijn de toppers, terwijl de Ceed alleen de VW Golf voor zich hoeft te dulden in zijn segment. In 2006 werd dit model geïntroduceerd als Cee’d, nog met de apostrof in de naam. Dat leesteken verdween met de komst van de derde generatie in 2018. De afkorting CEED staat trouwens voor Community Europe European Design, waarmee de Koreanen nog eens extra willen benadrukken dat ze deze auto echt voor de Europese markt ontwikkelden. Met als belangrijke troefkaart een rijke standaarduitrusting en natuurlijk zeven jaar garantie. Sterker: die is opgetrokken tot 10 jaar, mits de auto in kwestie door de dealer is onderhouden en maximaal 150.000 km heeft gereden.

En de Kia Ceed Sportswagon weet zijn concurrenten op nog een onderdeel af te troeven: de bagageruimte. Die meet 625 liter, de grootste van dit vijftal. Dat gaat niet ten koste van de beenruimte op de achterbank, die is voldoende. Minder goed te spreken zijn we over de geluidsisolatie, die had echt beter gekund. Dan doelen we op de afrolgeluiden van de banden, die duidelijk hoorbaar zijn. De rijeigenschappen zijn modaal, sturen en schakelen gaat vanzelfsprekend en de 1,0-liter driecilinder presteert goed. Daarnaast is er een 1.4 viercilinder (vanaf 2021 een 1.5) en er is zelfs een plug-in hybride. Kilometervreters kunnen de 1.6 diesel overwegen. In de zomer van 2021 is het tijd voor de facelift en in 2025 krijgt de Ceed een opvolger in de vorm van de K4. Wat vinden eigenaren van hun Ceed? Dat lees je hier.

Meteen op zoek naar een gebruikte Kia Ceed Sportswagon? Kijk hier voor het aanbod.

Renault Mégane IV Estate (vanaf 2016)

Weergaloos populair was de Renault Mégane in het tijdperk dat zuinige diesels op flinke overheidssteun mochten. Voor de zakelijke rijders betekende dat slechts 14% bijtelling, zodat de Nederlandse importeur in 2012 meer dan 21.000 exemplaren op kenteken zette, hoofdzakelijk de Estate met 1.5 dCi. En ondanks zijn bescheiden dieseltje, mag deze Mégane 1.500 trekken. Nu we het daar toch over hebben: de versie die wij hier op het oog hebben is die met de 1,3-liter viercilindermotor en daarmee mag je maar liefst 1.700 kg aan de trekhaak hangen. Dat is echt serieus veel.

We hebben het over de vierde generatie van de Franse c-segmenter, die in 2016 debuteerde en inmiddels niet meer leverbaar is. Waar andere merken driecilinders monteren, kreeg je bij Renault de 1.2 viercilinder TCe, met 100, 115 en 130 pk en alleen die laatste is er met automatische transmissie. Daarna komt de 1.3 met 140 of 160 pk, gevolgd door de 1.6 met 205 pk. De 1.5 diesel is er met 110 en 115 pk en er is een 1.6 dCi met 130 of 165 pk. De Mégane heeft een mooi interieur en afhankelijk van de versie een groot verticaal scherm in het midden. Zoals je mag verwachten van een Franse auto, zit en rijdt deze Renault net wat comfortabeler dan de rest. In 2020 krijgt de Mégane een facelift en wordt het programma uitgebreid met een plug-in hybride. Een jaar later gaat hij dan toch aan de driepitter: de 1.0 TCe met 115 pk. Inmiddels is de productie van de Mégane gestopt en staat deze naam op de volledig elektrische versie. Hier vind je gebruikersreviews van deze Renault Mégane.

Meteen op zoek naar een gebruikte Renault Mégane Estate? Kijk hier voor het aanbod.

Skoda Octavia III Combi (vanaf facelift 2016)

Simply clever. Dat is de pay off van Skoda en duidt op het gebruiksgemak en de vele slimmigheden. Waar wij het Tsjechische merk ook mee associëren, is ruimte, met de Superb Combi als absolute koning. Maar zijn iets kleinere broer Octavia Combi hoeft zich ook niet te schamen voor zijn kubieke meters laadcapaciteit. Onderhuids is bespaard op kosten, bijvoorbeeld met de toepassing van semi-onafhankelijke achterwielophanging in plaats van multilink. De gemiddelde Skoda-rijder is niet op zoek naar een auto die met Verstappen-tempo een klaverblad weet te verschalken. Nee, hij of zij wil veel waar voor de centjes en dat is precies waar een Skoda sterk in is, zo ook de Octavia.

Als onderdeel van de Volkswagen Groep maakt Skoda gebruik van de techniek uit Wolfsburg. Zo vond dus ook de 1.0 TSI (dat was eerst een 1.2 TSI viercilinder) zijn weg naar de ruime Octavia Combi en dat is een prima basismotor, die is te combineren met de 7-traps DSG automaat. Lekker veel koppel dat al vroeg beschikbaar is, stil en vibratiearm en bij dat alles aangenaam zuinig. Vind je dat toch iets te karig, dan is er de 1.4 TSI (vanaf medio 2017 een 1.5) met 150 pk, een 1.8 TSI met 180 pk en in de RS een 2.0 TSI met 245 pk in de snelle RS. Voor de dieselrijders is er keuze uit de 1.6 TDI met 115 pk en de 2.0 TDI met 150 pk. In 2020 nam de huidige Octavia het over, die in 2024 een facelift kreeg en nu is het wachten op de komst van de elektrische Octavia. Wat Octavia-rijders van hun auto vinden, lees je in de reviews.

Meteen op zoek naar een gebruikte Skoda Octavia Combi? Kijk hier voor het aanbod.

Volkswagen Golf VII Variant (vanaf facelift 2017)

De Volkswagen Golf is jaar in, jaar uit de populairste occasion, gevolgd door de Polo. Ooit voerde de Golf ook de lijst met nieuw verkochte auto’s aan, maar die tijd ligt ver achter ons. Dat heeft alles te maken met de totale terugloop van de verkoop in het c-segment, die ten opzichte van 10 jaar geleden meer dan gehalveerd is en dat merkt ook Volkswagen. Hoe dan ook, de Golf blijft mateloos populair als occasion, en dan vooral de hatchback. Volkswagen wachtte tot de derde generatie Golf met een stationcar, die bij VW sinds jaar en dag Variant heet. Nummer 7 kwam in 2012, de Variant in 2013. De facelift kreeg hij in 2017, te herkennen aan onder meer iets andere koplampen.

Het motorgamma start met de driecilinder 1.0 TSI, inclusief een basisversie met 85 pk, maar die zie je zelden, het is meestal de 110 of 115 pk. Daarna komt de 1.5 TSI met 130 of 150 pk, een 1.6 TDI met 115 pk en een 2.0 TDI met 150 of 184 pk in de GTD. Speciale versies zijn de R met tweeliter TSI en 310 pk en de SUV-achtige Alltrack met de 180 pk sterke 1.8 TSI en vierwielaandrijving (4Motion). De vijfdeurs Golf hatchback is er ook als EV en als plug-in hybrid, de Variant niet. Maar wat is nou precies de aantrekkingskracht van de Golf? Waarschijnlijk het redelijk tijdloze design, het bovengemiddeld fraaie interieur en het rijcomfort. Het is een auto die nergens steken laat vallen en dat alles vertaalt zich in stevige occasionprijzen. Eind 2019 werd de huidige Golf gepresenteerd, de facelift kwam in 2024. Gebruikersreviews vertellen je meer over de Volkswagen Golf.

Meteen op zoek naar een gebruikte Volkswagen Golf Variant? Kijk hier voor het aanbod.