Dit zijn de beste beginnersauto’s

Voor velen is het een heugelijk moment: je gaat je eerste eigen auto kopen! Het kan vervolgens best overweldigend zijn om te zien hoeveel keuze er is. Om je auto-avontuur goed te beginnen, is het vaak verstandig om voor een auto te gaan die zich al heeft bewezen qua betrouwbaarheid en die niet al te groot en sterk is. We zetten enkele van deze ideale beginnersauto’s voor je op een rijtje. Daarbij gaan we uit van een maximumbudget van €6.000.

Een beginnersauto, daar verwacht iedereen weer wat anders van. Het belangrijkste is voor veel mensen dat het een betrouwbare auto met niet al te hoge gebruikerskosten is. Met dat in het achterhoofd, beveelt AutoWeek je diverse specifieke modellen aan, om als eerste occasion te kopen. Het budget is €6.000, maar je kunt al deze modellen ook al voor minder vinden.

Een goede beginnersauto is voor iedereen anders. Je eerste auto is misschien wel meteen een auto die je altijd al wilde en waar je lang voor hebt gespaard. Een ander koopt juist voor €1.000 een auto die nog één ronde mee kan en waarmee het vooral even het spits afbijten is voordat er iets mooiers kan komen. Dat kan, maar dat raden wij in zekere zin wel af als je wat meer te besteden hebt. Goedkoop is al snel duurkoop en het is toch jammer als je een auto van €1.500 al na een jaar naar de sloop moet brengen, dan is de afschrijving op een duurdere maar betere auto mogelijk lager.

Wat maakt een auto geschikt voor beginners volgens AutoWeek?

Door de bank genomen is een ideale beginnersauto dus wel wat duurder, omdat je dan simpelweg meer auto krijgt en je ook minder kans hebt om verrast te worden door vervelende pech- of onderhoudsproblemen. Daarom nemen wij auto's mee met een budget tot €6.000 in dit rijtje, omdat je dan al snel bij heel prima tot ronduit goede auto's uitkomt. Natuurlijk zijn ook deze auto's niet vrij van problemen en zeker met gebruikte auto’s loop je altijd een risico, maar als je als beginner zo’n zes mille te besteden hebt, zouden wij naar deze auto’s kijken. Ze hebben zich bewezen qua populariteit en betrouwbaarheid én er is veel aanbod van deze modellen. Zo zit er vast een auto tussen die geknipt is voor jou.

Volkswagen Up/Skoda Citigo/Seat Mii

Met zo’n 133.000 in Nederland verkochte exemplaren is de ‘Volkswagen Group-drieling’ één van de populairste beginnersauto’s. Vooral over de Volkswagen Up struikel je nog altijd en dat is niet gek, want met zo’n 100.000 exemplaren was dat met afstand de meest verkochte van de drie in ons land. Aan tweedehands exemplaren van deze drieling is geen gebrek. Ze gingen ook pas begin dit decennium uit productie. Voor €6.000 zijn er legio exemplaren te koop, de jongsten zijn zo’n beetje van bouwjaar 2017 en ze hebben vaak zo’n 150.000 tot 200.000 km achter de rug.

Zo’n kilometerstand klinkt misschien heftig, maar is voor dit drietal geen probleem. Ze staan als erg betrouwbaar te boek. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de 60 of 70 pk sterke 1.0, een betrekkelijk eenvoudige atmosferische motor. Met dergelijke vermogens moet je natuurlijk geen heel flitsende prestaties verwachten. Wel een fijn verbruik. De 1.0 TSI geeft je een stootje extra, maar daarbij moet je wel rekening houden met de twijfelachtige distributieketting.

Neem een kijkje in ons aanbod van Volkswagen Up occasions tot €6.000. Ook veel exemplaren van de Skoda Citigo en Seat Mii worden binnen dit budget aangeboden.

Peugeot 107/Citroen C1/Toyota Aygo

Er zijn meer drielingen aan te raden. Zo heb je ook nog de ‘Citybugs’, een drieling van Peugeot, Citroën en Toyota. Daarbij kunnen we het over de eerste en tweede generatie hebben, waarbij bij de tweede lichting de Peugeot de modelnaam 108 draagt. De eerste generatie is inmiddels wat op leeftijd aan het komen en kun je voor een relatieve habbekrats al op de kop tikken. Heb je hier een krappe zes mille voor over, dan koop je echt een bijzonder fris exemplaar dat nog jaren mee kan. De tweede generatie van het drietal wordt ook ruimschoots aangeboden binnen dit budget en dan heb je toch wel een duidelijk moderner aandoende auto. Reken dan wel op kilometerstanden van (ruim) boven de 100.000 km.

Net als bij de Volkswagen Up zijn dergelijke kilometerstanden niet snel een probleem. Ook deze kleine modellen zitten goed in elkaar en hebben een betrouwbaar te boek staande 1.0 onder de kap. Het gaat hier om een 1.0 driecilinder die door Toyota is ontwikkeld en uiteindelijk 72 pk vermogen leverde. Het zit allemaal prima in elkaar, maar verwacht natuurlijk in dit segment geen overdaad aan luxe of flitsende prestaties. Wel een fijn verbruik en dat is zeker als beginnend bestuurder een hoop waard. Er is keuze genoeg op de occasionmarkt, dus zoek vooral rustig de Citybug uit die bij jouw budget en wensen past.

Neem een kijkje in ons aanbod van Peugeot 107 occasions tot €6.000, of kijk naar een gebruikte Peugeot 108, een Citroën C1 occasion of een tweedehands Toyota Aygo voor dit geld.

Toyota Yaris

Jarenlang was de Toyota Starlet één van de populairste beginnersauto’s in Nederland en die rol is met verve overgenomen door zijn opvolger: de Toyota Yaris. Inmiddels zijn daar ook al verschillende generaties van verschenen en is de keuze reuze als het aankomt op gebruikte exemplaren. Je betaalt voor de kwaliteit van de Yaris, want voor zes mille budget zijn de jongste exemplaren al dik tien jaar oud en van de derde generatie. Het grootste aanbod is er van de tweede generatie, met de 1.3 VVTi. Een buitengewoon betrouwbare versie en met zo’n 100 pk is het ook nog eens best een vlotte auto.

Qua uitstraling is de Toyota Yaris misschien niet helemaal waar een beginnend bestuurder van droomt, maar ach. Het zijn tegelijkertijd juist daarom regelmatig auto’s waar rustig mee gereden is en goed voor gezorgd is. Voor zo’n vier mille heb je al een exemplaar uit 2010 met minder dan twee ton op de teller. Wil je nog wat minder kwijt zijn? Ook voor twee mille staan er exemplaren te koop die waarschijnlijk nog wel even mee kunnen. Dan zit je alleen al wel snel naar een Yaris uit de eerste generatie te kijken en die zijn nu wel echt oud aan het worden.

Neem een kijkje in ons aanbod van Toyota Yaris occasions tot €6.000.

Suzuki Swift

Net als de Toyota Yaris is de Suzuki Swift al sinds jaar en dag en generatieslang een absolute aanrader als je een beginnersauto zoekt. De Suzuki Swift draait zelfs nog langer mee. Hier in Nederland leerden we de Swift al in 1983 kennen. Zelfs écht oude Swifts kunnen voor een spotprijs soms nog een fijne beginnersauto zijn, al moet je dan natuurlijk qua comfort en veiligheid niet veel ervan verwachten. Bovendien wil roest dan nog wel eens een probleem zijn. AutoWeek raadt aan om de vijfde generatie van de Swift als startpunt te nemen. Die kwam in 2005 op de markt en was de eerste Swift met het lijnenspel dat de huidige nog steeds in grote lijnen draagt. Zo heb je een auto die ondanks zijn leeftijd nog fris voor de dag komt.

Het leuke aan de Suzuki Swift is dat hij een vrij vlot uiterlijk en leuk stuurgedrag combineert met een goede betrouwbaarheid. Ze zijn er met diverse viercilinders. De 92 pk sterke 1.3 is het meest gangbaar als je tot €6.000 zoekt. Met een beetje mazzel vind je een goede 1.6 Sport voor dat geld, dan heb je echt een lekker scheurijzer met 125 pk vermogen. Mede door zijn vlotte imago staat de Swift op de radar van veel jonge bestuurders en zijn er heel wat exemplaren in omloop die daardoor aardig wat zware jaren achter de rug hebben. Zoek dus het liefst een relatief duurder exemplaar in een frisse staat, zonder aftermarket accessoires erop. Dan kan er niet veel misgaan.

Neem een kijkje in ons aanbod van Suzuki Swift occasions tot €6.000.

Ford Fiesta

Inmiddels is de Ford Fiesta niet nieuw meer leverbaar, maar reken maar dat je ze nog tot in lengten van jaren tegenkomt op de Nederlandse wegen. Er zijn, gerekend vanaf 1983, maar liefst dik 300.000 Fiesta’s verkocht in ons land. Dat is niet verwonderlijk, want de Ford Fiesta bood jarenlang een bijzonder fijn rijdende auto voor een schappelijke prijs en ook zat het met de betrouwbaarheid vaak wel snor. Dat wil zeggen: zo lang je de versies met de eerste lichting Ecoboost-motoren laat staan.

Als occasion zijn er om die laatste reden wel wat Fiesta’s die je moet laten staan, maar verder is er keuze te over. Voor een budget tot €6.000 voor een beginnersauto gaat het ongeveer tot de voorlaatste generatie van de Fiesta, die in 2008 verscheen. Dat is ook meteen de grootste aanrader, omdat dat de meest frisse verschijning nog is. Dan moet je dus alleen wel de 1.0 laten voor wat het is. De atmosferische 1.6 is dé aanrader, want die is goed en maakt er een heerlijk vlotte auto van. Dat verdient de Fiesta eigenlijk wel met zijn onderstel waar je je vingers bij aflikt. Eventueel kun je ook voor de 1.4 gaan, of ten slotte nog de 1.25, maar de 60 pk-versie van die laatste is eigenlijk te tam voor de Fiesta.

Neem een kijkje in ons aanbod van Ford Fiesta occasions tot €6.000.

Volkswagen Polo

Behalve de Volkswagen Up is er nog een gebruikte compacte Volkswagen die mateloos populair is, ook als beginnersauto. We hebben het natuurlijk over één van de aller populairste occasions van Nederland: de Volkswagen Polo. Hij wordt daarbij geholpen door zijn goede reputatie, maar ook door het feit dat het voor zijn formaat doorgaans een goed rijdende en volwassen aandoende auto is. Ook is een Polo qua uiterlijk voor veel mensen een fijne mix tussen zakelijk en vlot. De bouwkwaliteit is goed en alles steekt logisch in elkaar.

Hoewel de Volkswagen Polo misschien een goede reputatie heeft qua betrouwbaarheid, zijn er zaken om op te letten. Zo zijn er twee motoren die inmiddels niet per se als goed te boek staan. Dan hebben we het over de 1.2 TSI en 1.4 TSI. Vooral de distributiekettingen van die twee kunnen dure ellende opleveren. Let er dus goed op als een gebruikte Polo die je wil bekijken zo’n motor heeft. Een atmosferische 1.4 (16v) is een prima keuze, of een goed onderhouden 1.2 TSI van na 2013. Aan aanbod is ook hier bepaald geen gebrek, dus je hoeft niet meteen voor de eerste de beste te gaan.

Neem een kijkje in ons aanbod van Volkswagen Polo occasions tot €6.000.

Let hierop als je een beginnersauto gaat kopen

Als het eenmaal zover is en je gaat bij een mogelijke eerste auto kijken, wees er dan scherp op dat je niet te snel toehapt. Het is begrijpelijk dat de verleiding groot is om snel een auto mee te nemen en lekker te kunnen gaan genieten van je eerste eigen auto, maar daar ligt nou net de valkuil in dit deel van de markt. Verkopers weten dit ook en maken soms graag gebruik van je enthousiasme en onwetendheid. Stel (jezelf of de verkoper) enkele kritische vragen als je bij een auto gaat kijken. Ziet de auto er verzorgd uit? Als hij vol butsen en krassen zit, is de kans groot dat ook de techniek weinig liefde heeft gehad. Is er onderhoudshistorie bekend en heeft de auto regelmatig onderhoud gehad? Staat hij op banden van een bekend merk en hebben ze voldoende profiel en zijn ze niet uitgedroogd? Is de kilometerstand verifieerbaar met een NAP-rapport? Als het een geïmporteerde auto is, is gedocumenteerde (onderhouds)historie nóg belangrijker om na te gaan of de kilometerstand wel klopt. Tot slot is het aan te raden om niet je volledige autobudget aan de aanschaf uit te geven, omdat je niet bij de eerste tegenvaller meteen wil moeten stoppen met rijden.