Rijden met een vooruitziende blik, een niet al te zware rechtervoet en de juiste bandenspanning maken elke auto al stukken zuiniger. Zo kun je op jaarbasis flink besparen en het is nog beter voor de techniek en het klimaat ook. Auto’s zijn door de jaren heen steeds zuiniger geworden, al dan niet met de hulp van hybridetechniek. Ben je toe aan je volgende occasion en moet die bij voorkeur zo zuinig mogelijk zijn, dan is het goed om te weten dat er genoeg te kiezen valt. Met de gratis AutoWeek Kentekencheck weet je meer over de historie van een gebruikte auto en tegen betaling is er een uitgebreide AutoWeek Kentekenrapport. Een zuinige occasion hoeft echt niet per se een auto uit het a-segment te zijn, zoals een VW Up of een Kia Picanto. Nee, ook grotere, ruime auto’s laten keurige verbruikscijfers zien. Qua zuinigheid is de niet te kloppen Toyota Prius misschien wel het meest extreme voorbeeld, maar ook een ogenschijnlijk gewone gezinsauto als de Volkswagen Golf blijkt - met de juiste motor - een bescheiden drinker. We hebben vijf occasions waar pomphouders niet blij van worden, maar jij wel: de vierde generatie Toyota Prius , de Volkswagen Golf VII 1.0 TSI , de Toyota Corolla Hybrid , de Dacia Sandero Bi-Fuel (LPG) en de Lexus CT200h .

Prijsbewust als we zijn, letten we op de kleintjes en dat betekent dus ook zo goedkoop mogelijk tanken. En dan bij voorkeur zo weinig mogelijk. Dat kan door de auto vaker te laten staan, maar ook door deze tips voor een zuinige rijstijl op te volgen. En dan is er nog de auto zelf. Dat een grote Amerikaan met vette V8 je aan de bedelstaf helpt en dat je met een kleine Aziaat met driecilinder weliswaar voordelig maar niet heel comfortabel onderweg bent, is duidelijk. Wil je weten wat een auto in de praktijk verbruikt, kijk dan eens op onze verbruiksmonitor.

Toyota Prius IV (2016 - 2023)

Zeg je zuinig, dan zeg je Prius. De eerste was er al in 1997 en was toen een ware curiositeit. Toyota bleef het concept continu verbeteren, een typisch Japanse werkwijze. Generatie twee kwam in 2003, zijn opvolger in 2009 en in 2016 is het tijd voor nummer vier, die meteen als duurtester aan onze vloot werd toegevoegd. Die overtrof zijn drie voorgangers in alle opzichten, ook in extremisme. Alles voor een zo laag mogelijk verbruik. Maar wat veel belangrijker is: dit is de eerste Prius die ook nog eens een beetje leuk stuurt, een onderdeel waarop de vorige drie verre van uitblinken. En dan drukken we ons nog mild uit. Nee, deze Prius is de eerste Toyota op het TNGA-Platform. Die afkorting staat voor Toyota New Global Architecture. Wat een wereld van verschil met zijn voorgangers! En uiteraard is hij wederom zuiniger geworden. Met een praktijkgemiddelde van 4,5 l/100 km (1 op 22,2) toont de gestroomlijnde Toyota zich als een ware zuinigheidskampioen. Dat het beter kan, bewijzen de cijfers op de Duitse website Spritmonitor, waar de eerste twintig op de lijst onder de 4,0/100 km zitten (1 op 25). Een Prius IV is in deze prijsklasse best te vinden, zij het dat je dan een exemplaar hebt met een kilometerstand tussen de 150.000 en 210.000. Maar dat is voor een hybride Toyota echt geen enkel probleem, want ook qua betrouwbaarheid ben je hier aan het juiste adres. Ook goed om te weten: Toyota geeft tien jaar garantie, met een maximum van 200.000 km.

Volkswagen Golf VII 1.0 TSI (2015 - 2020)

De populairste occasion van Nederland mag hier niet ontbreken en dat hoeft ook niet, gezien zijn spaarzame karakter. Een puike allrounder met een mooi interieur en vormgeving die lang houdbaar is. Al die eigenschappen maken de Volkswagen Golf geliefd, wat zich in stevige prijzen vertaalt. Je zou voor een plug in-hybride kunnen gaan, maar die is technisch complexer dan de benzine, ruim vierhonderd kilo zwaarder en vooral lucratief als je thuis kunt laden. Wij richten onze pijlen echter op de Golf 1.0 TSI. Deze 1,0-liter driecilinder volgde in 2015 de viercilinder 1.2 TSI op. Als BlueMotion met 115 pk de zuinigste van het stel. Later kwamen er versies met 85 pk en met 110 pk. In de omgang een prettige, stille en trillingsarme motor met een aangename hoeveelheid koppel. De 1.0 TSI is ook geleverd in combinatie met de 7-traps DSG (niet i.c.m. met 85 pk). In de praktijk is een gemiddelde van rond de 1 op 17 haalbaar, maar we zien ook veel berijders die 1 op 20 scoren. Die laatste waarde is zonder meer haalbaar bij een constante snelheid van 100 km/h. En kies je voor de Variant, dan beschik je over 605 liter laadruimte en heb je wat ons betreft de perfecte gezinsauto. Eind 2016 trok VW het doek van de gefacelifte Golf, drie jaar daarna is generatie 8 gepresenteerd.

Toyota Corolla Hybrid (2019 - heden)

Lange tijd bleef de hybridetechniek voorbehouden aan de Prius, totdat men bij Toyota op het briljante idee kwam om deze vernuftige aandrijflijn ook in andere modellen te lepelen. Zoals in de Auris en daarna de Corolla, ‘s werelds meest geproduceerde auto. Al ruim 54 miljoen Corolla-kopers gingen je voor! En misschien denk je bij een Toyota Corolla aan saai en emotieloos, het tegendeel is waar sinds 2019. Toen ging het roer om en presenteerde Toyota een nieuwe generatie op het TNGA-platform. ‘No more boring cars’, luidt het credo vanaf dat moment en daarin slaagt het merk uitstekend. Daarmee is er ineens een Corolla die goed stuurt, goed zit en goed smoelt. Hij is er als sedan, hatchback en als Touring Sports (station). Met de bekende hybridetechniek, ook in combinatie met een 2,0-litermotor met een systeemvermogen van 180 pk. Zo wordt zuinig rijden nog leuk ook. Over wat voor verbruik hebben we het dan? Gemiddeld 5,2 l/100 km (1 op 19,2), maar op de website spritmonitor zien we ruim negentig hybride Corolla’s die onder de 5,0 l/100 km blijven. Wil je een Corolla van deze lichting in deze prijsklasse, dan wordt dat er een met een tellerstand van minimaal 150.000 km. Niet gevreesd, het is een Toyota en je hebt tien jaar garantie (max. 200.000 km). In 2022 is er een facelift, de 1.8 Hybrid heeft vanaf dan 140 pk.

Dacia Sandero Bi-Fuel (2021 - heden)

Het lelijke eend dat een mooie zwaan werd, zo zou je de evolutie van de Dacia Sandero wel kunnen omschrijven. Oké, die eerste generatie uit 2008 was al een stukje beter te pruimen dan de Logan (een sedan) waarmee het Roemeense merk met Franse moeder zijn rentree maakte in 2005. In 2021 kwam de huidige Sandero op de markt en die oogt in het geheel niet als een budgetauto. Maar zijn grootste troef is nog altijd de prijs, want voor het geld van een Picanto of Aygo stap je in een b-segmenter. En ook de Bi-Fuel, dat is een versie op LPG, blijft in de prijslijst. Die is voordeliger dan een Sandero op benzine en heeft ook nog eens 10 pk extra. Niet zo vreemd dat deze Roemeense hatchback in 2024 de best verkochte auto in Europa werd. Wat ons verbaast, is dat slechts de helft van de Nederlandse kopers voor de Bi-Fuel kiest, terwijl een eenvoudige rekensommetje ons leert dat het omslagpunt al rond de zesduizend kilometer ligt. Een liter autogas is meestal een euro goedkoper dan een liter benzine, dat voelt best lekker bij het tanken. Met een literprijs van € 0,80 (stand augustus 2025) kost honderd kilometer rijden je zes euro (verbruik 7,5 l/100 km). Dezelfde afstand op benzine maakt je € 11,70 lichter, bij een literprijs van € 1,80. (6,5 l/100 km). Rijd je 10.000 km per jaar, dan scheelt dat € 570, terwijl je ongeveer € 336 extra aan wegenbelasting kwijt bent. Weliswaar geen levensgroot verschil, maar voor hen die meer kilometers maken, wordt het alleen maar lucratiever. De Sandero is er ook als opgeruigde Stepway, met een beetje SUV-uitstraling.

Lexus CT200h (2011 - 2021)

Als luxe submerk van Toyota, profiteert Lexus van de hybridetechniek die de Japanners door de jaren heen steeds verder verbeterden. De aandrijflijn van de Prius en de Auris vond zijn weg naar de compacte Lexus CT200h, die in 2010 debuteerde. Een beter moment had importeur Louwman zich niet kunnen wensen, aangezien de compacte Lexus in aanmerking kwam voor 14% bijtelling en dankzij zijn lage uitstoot was vrijgesteld van mrb en bpm. Lexus zag zijn verkoop exploderen in Nederland, met 2012 als topjaar: 3.911 stuks, waarvan de CT200h 3.538 exemplaren voor zijn rekening nam. Sinds begin 2021 staat de CT niet meer in onze prijslijst, maar als occasion is hij er voorlopig nog wel even. Een fijne, luxe Lexus met het benzineverbruik van een Aygo, dat klinkt te mooi om waar te zijn. de CT bewijst dat het kan, met als bijkomend voordeel dat de techniek zo goed als feilloos is en je dus geen extreem hoge onderhoudskosten hoeft te vrezen. De garantie van tien jaar (max. 200.000 km) is daarbij ook geruststellend. Over wat voor verbruik hebben we het dan? Op onze eigen verbruiksmonitor zien we een gemiddelde van 5,3 l/100 km, dat komt vrijwel overeen met de 5,4 l/100 km op spritmonitor, waar we trouwens 77 deelnemers zien die onder de 5,0 l/100 km blijven. Misschien is de Lexus CT200h niet de ruimste in zijn segment, dat weet het mooie interieur te compenseren. En je kunt toch maar mooi zeggen dat je een Lexus rijdt.

