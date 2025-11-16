De vijf beste gebruikte elektrische auto's tot € 15.000

Maak je niet al te veel kilometers of ben je op zoek naar een redelijk compacte, tweede auto in het huishouden, dan is een elektrische occasion zeker het overwegen waard. Het aanbod is de laatste paar jaar behoorlijk toegenomen en de aanschafprijzen zijn relatief laag. Voeg daarbij de eveneens lage vaste en variabele lasten en je kunt niet om de gebruikte EV heen. Zeker niet als je de mogelijkheid hebt om thuis aan een wallbox te laden.

Het is nog niet eens zo gek lang geleden dat je een zeer vetgemest spaarvarken moest stukslaan voor de aanschaf van een elektrische auto met een ronduit belabberde actieradius. Denk aan de Mitsubishi i-Miev, de eerste e-Golf en de eerste Nissan Leaf. Veel laadpalen waren er ook nog niet, om nog maar te zwijgen van snelladers. Maar dat is in rap tempo veranderd. En daarbij is de batterijtechnologie ook steeds verder ontwikkeld, terwijl de prijs van accu’s een dalende trend laat zien. In een wereld waar alles steeds duurder wordt, is de prijs van een EV juist gedaald. Zo kostte de i-Miev in 2010 bijna € 33.000. Voor dat geld heb je anno 2025 bijvoorbeeld een Renault 5 of Hyundai Inster met aanzienlijk meer luxe en veel meer rijbereik.

Dat neemt niet weg dat een nieuwe EV nog steeds stevig aan de prijs is, maar dat geldt ook voor brandstofauto’s. Een tweedehands EV is inmiddels best betaalbaar, zo bewijst het vijftal in dit overzicht. Je hebt dan een elektrische occasion met een actieradius die tussen de 200 en 300 kilometer ligt, hoewel dat door de degradatie van de accu iets minder is dan toen de auto nieuw was. Vraag dus altijd om een accurapport voordat je tot aanschaf overgaat en is dat er niet, laat dan een test doen. De praktijk wijst uit dat het enorm meevalt met die degradatie. Daar komt bij dat de techniek van een EV heel eenvoudig is. Een elektromotor, geen versnellingsbak en weinig bewegende delen. Er kan weinig kapot en het onderhoud is minimaal. Hier nog wat algemene tips bij de aanschaf van een elektrische occasion en kijk ook eens naar de meest gestelde vragen. Gezien de gemiddelde afstand van een autorit, kunnen heel veel mensen prima uit de voeten met een bereik van 200 kilometer. En mocht je een keer wat verder gaan, dan is er altijd nog de mogelijkheid tot snelladen. Wat ons betreft kunnen deze vijf (feitelijk zeven) gebruikte EV’s in de prijsklasse tot € 15.000 op je shortlist:

Seat Mii Electric

Volkswagen e-Up

Skoda Citigo E iV

Hyundai Ioniq Electric

Nissan Leaf E+

MG ZS EV

Renault Zoe R110/R135

Seat Mii Electric/Skoda Citigo e-iV/Volkswagen e-Up

De Volkswagen Up is er al sinds 2011 en in 2016 kwam de elektrische versie op de markt. Met een bruikbare accucapaciteit van slechts 16 kWh alleen geschikt voor in en om de stad en zelfs dan kan het in de winter nog spannend worden. Eind 2019 kondigde VW de vernieuwde e-Up aan, die heeft een accu met een bruikbare capaciteit van 32,3 kWh, iets meer dan het dubbele dus. Dat zou voor een rijbereik van 260 kilometer moeten zorgen en we komen praktijkverhalen van meer dan 300 kilometer tegen. Met zijn vermogen van 83 pk en vooral dankzij het koppel van 210 Nm maakt deze aandrijflijn dit tot de fijnste Up. Het extra gewicht tussen de assen draagt ook zijn steentje bij aan de volwassen rijeigenschappen.

Bijna tegelijk met de vernieuwde e-Up komen voor het eerst de Seat Mii Electric en de Skoda Citigo e-iV op de markt, met dezelfde technische specificaties en altijd als vijfdeurs. Op dat moment was er nauwelijks iets elektrisch te koop in de prijsklasse tot € 25.000 met deze actieradius. Toch kondigde VW vrij kort daarna het einde van dit trio aan en een opvolger is er nooit gekomen. Sterke troef van dit drietal is het geringe gewicht. Dat vertaalt zich in een laag tarief voor de mrb. Samen met de in 2025 nog geldende korting is de mrb voor de elektrische versie lager dan die voor die met benzinemotor. Snelladen kan met 37 kW, aan een reguliere laadpaal of wallbox met 7,2 kW.

Hyundai Ioniq Electric 38 kWh

Misschien een beetje vreemde eend in de bijt in dit overzicht, maar we mogen de Hyundai Ioniq Electric niet onvermeld laten. Deze Koreaanse interpretatie van de Toyota Prius kwam in 2016 op de markt met drie soorten aandrijflijn: hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch. Die laatste heeft een accucapaciteit van slechts 28 kWh waar hij volgens NEDC-opgave toch nog 280 kilometer ver moet komen. Dat dankt de Ioniq aan zijn lage luchtweerstand en efficiënte techniek. Snelladen kan met 69 kW, niet eens zo gek voor die tijd. Toch richten wij ons op de verbeterde versie van 2019, die bijna 39 kWh opslagcapaciteit heeft en daarmee volgens de WLTP 311 kilometer kan afleggen. Hoe dat in de praktijk uitpakt, lees je hier. Het motorvermogen stijgt van 120 pk naar 136 pk. Helaas is er ook een keerzijde: snelladen kan met slechts 44 kW en gewoon laden met niet 3 fase.

Al vanaf de eerste versie heeft de Ioniq aardig wat luxe aan boord en ook de nodige assistentiesystemen. Denk aan een rijstrookassistent en adaptieve cruise control, automatische klimaatregeling, stoelverwarming en in de topversie ook stoelventilatie. De faceliftversie heeft een groter infotainmentscherm en de mogelijkheid om de auto met een app te verbinden. Apple Car Play en Android Auto kan ook al op de eerste generatie.In vergelijking met de genoemde Toyota, stuurt de Hyundai een stuk prettiger. Minpunt is het iets te prominent aanwezige afrolgeluid van de achterbanden, maar verder zijn Ioniq-rijders dik tevreden, zo bewijzen de reviews.

Nissan Leaf E+

De Nissan Leaf kunnen we tot de pioniers van de elektrische auto rekenen. De eerste generatie was er al in 2010, met een netto accucapaciteit van 22 kWh. Je koopt ze tegenwoordig voor minder dan vijf mille. In 2016 kreeg de Leaf een iets grotere accu, netto 28 kWh. Nog steeds niet veel. Daar komt in 2018 verandering in als de tweede generatie het daglicht ziet. Met een bruikbare capaciteit van 39 kWh kom je volgens de WLTP-meetmethode 270 kilometer ver, maar dat is de praktijk niet altijd haalbaar, tonen de reviews aan.

Midden 2019 wordt het programma aangevuld met de Leaf E+ met een bruikbare accucapaciteit van 59 kWh en een WLTP-opgave van 385 kilometer. Dat maakt deze Leaf ineens een stuk breder inzetbaar. Hij zit vol met veiligheids- en assistentiesystemen, rijdt comfortabel en heeft een ruim interieur. Voor een auto die zo veel te bieden heeft, is de Leaf best goedkoop. En je raadt het al: er zit een addertje onder het gras en dat heeft alles te maken met het opladen. Dat hoeft dankzij de grotere accu weliswaar minder frequent, maar als het dan moet, gaat het niet snel. Zo ontbeert deze Nissan een CCS-laadpoort en heeft hij de Japanse Chademo-aansluiting. En met de type 2-stekker kan hij met maximaal 6,6 kW laden. Bovendien is het accupakket niet vloeistofgekoeld en wordt dus behoorlijk warm tijdens een lange rit of tijdens het snelladen. De beloofde, toch al niet denderende laadsnelheid van 46 kW zit er soms niet in waardoor je zomaar meer dan een uur aan een snellader staat tijdens een vakantietrip. Dat minpunt moet je voor Leaf nemen.

MG ZS 45 kWh

Het merk MG is al meer dan honderd jaar oud en verdween onder het regime van British-Leyland geheel en al door het afvoerputje en ging in 2007 over in Chinese handen. Daarna bleef het lang stil rond het merk, totdat we eind 2019 ineens de MG ZS EV kregen voorgeschoteld. Een elektrische SUV van het formaat Kia e-Niro, maar dan een stuk voordeliger, zoals het een Chinese auto betaamt. Net te laat om in aanmerking te komen voor 4% bijtelling, ook al had je in 2020 met 8% op een auto als deze ook geen reden tot klagen en kon je voor iets meer dan € 130 in de maand elektrisch rijden. Toch gingen de zakelijke rijders niet op een draf naar de MG-dealer, getuige verkoopcijfers dat jaar: 2.180 stuks. De Kia Niro, Hyundai Kona en Tesla Model 3 gingen wel als warme broodjes.

Vergeleken met de huidige generatie Chinese auto’s is de eerste MG ZS EV best oké. Potentiële kopers werden verleid met zaken als een panoramadak, kunstleren bekleding, stoelverwarming en enkele assistentiesystemen. Toch heeft de instapper Comfort al het nodige aan boord: een 8-inch aanraakscherm voor de multimedia (o.a. DAB+, Apple CarPlay en Android Auto) en navigatie. Ook adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren achter, airco en elektrisch bedienbare spiegels en ramen (voor) zijn standaard aanwezig. Hoe zit het met de elektrische prestaties? De accu heeft 42,5 kWh netto, kan met 76 kW snelladen en met 6,6 kW aan de straatpaal. De WLTP-opgave is 263 kilometer lees hier de praktijkveraringen op dat vlak en hier vind je alle gebruikersreviews.

Renault Zoe R110/R135

Naast de Nissan Leaf stamt ook de Renault Zoe uit de begintijd van de EV. De eerste kwam in 2013 op de markt, toen nog met een 22 kWh (netto) metend accupakket en in de eerste helft van 2020 was het de best verkochte EV. Een vroege Zoe koop je al voor minder € 3.000, zij het dat je in dat geval de accu erbij moet huren. Voor een kleine duizend euro meer heb je een exemplaar met eigen accu en met een beetje mazzel de mogelijkheid tot snelladen via een type 2-stekker, geen CCS dus. Die welkome, standaard optie kwam pas met de facelift van 2019 en dat is dan ook de versie waar wij ons hier op richten. Die is er als R110 en als R135, waarbij het getal verwijst naar het motorvermogen in pk’s. Deze generatie Zoe heeft een netto accucapaciteit van 50 kWh, goed voor een WLTP van 390 kilometer. Lees hier de wat de Zoe in de praktijk van alledag verbruikt en hier de reviews van eigenaren.

Pluspunt van de laatste lichting Zoe is het feit dat het om een doorontwikkeld concept gaat waar door de jaren heen alle foutjes uit zijn gehaald. Daarnaast biedt deze Renault best veel interieurruimte voor een auto van net vier meter lang en een bagageruimte met een inhoud van 338 liter. Het verschil in prestaties tussen de 110 en de 135 is niet zo heel erg groot. Een topsnelheid van 140 km/h in plaats van 135 km/h en van 0-100 km/h in 9,4 s in plaats van 11,4 s. Daarnaast heeft de sterkste versie iets meer koppel: 245 Nm versus 225 Nm. In 2021 kwam er het schokkende bericht dat de vernieuwde Zoe nul sterren kreeg van EuroNCAP, terwijl de vorige versie er nog de maximale 5 scoorde. Dat heeft alles te maken met de vernieuwde eisen en betekent niet dat de Zoe een onveilige auto is.

