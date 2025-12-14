Vrijwel al die auto’s zijn zakelijk gereden door ondernemers en leaserijders en dat zorgt nu voor een groeiend aanbod aan gebruikte EV’s die voor de particulier interessant zijn. Met een goed rijbereik, voldoende binnenruimte, alle gangbare veiligheids- en assistentiesystemen en in de meeste gevallen nog voldoende garantie op de accu en de motor (8 jaar of 160.000 km vanaf datum eerste aflevering). Want nog altijd blijkt de accu de grootste zorg te zijn bij aspirant-EV-rijders. Niet nodig, zo bewijzen de vele accudegradatietests die we al hebben gedaan. Zeker, de kracht neemt met het verstrijken van de jaren af, maar vergeet niet dat een moderne auto met brandstofmotor ook niet het eeuwige leven heeft, uitzonderingen daargelaten. Bovendien blijft die elektrische auto gewoon rijden, alleen minder ver dan voorheen. Met de elektrische occasions die we je hier voorschotelen, kun je binnen en buiten de landsgrenzen goed uit de voeten en tijdens een verre reis zijn er meer dan voldoende snelladers beschikbaar. Maar plankgas zonder tussenstops op vrijdagmiddag van Utrecht naar de sneeuw in Tirol zit er niet in, dat is een feit. Er is genoeg keuze in deze prijscategorie.

De stroom aan elektrische occasions komt langzaam maar zeker op gang en dat heeft bijna alles te maken met het einde van de vijfjarige fiscale bijtelling uit de gouden jaren. In 2018 was dat 4 procent over de volledige cataloguswaarde (toen Jaguar alles op alles zette om de I-Pace nog voor de jaarwisseling te kunnen leveren, net als Audi met de e-Tron). In 2019 werd het 4 procent over de eerste €50.000 en het jaar erop was dat al 8 procent over €45.000. De Tesla Model 3 werd de best verkochte auto van 2019 (bijna 30.000 stuks). In 2020 eindigde de Kia Niro op de eerste plek, met in de top 10 ook de VW ID3, de Hyundai Kona, de Volvo XC40 en nog steeds de Tesla Model 3.

In een markt waar nog altijd veel meer gebruikte dan nieuwe auto’s verkocht worden, is de elektrische occasion meer dan welkom. Dankzij betere accutests en steeds meer betrouwbare informatie over de status van de accu (die veel langer meegaat dan aanvankelijk gedacht), groeit het consumentenvertrouwen. Net als het aanbod in deze prijscategorie.

Volkswagen ID.3

De start van de VW ID3 leek wel op die van een oude diesel: lang voorgloeien en pas mooi lopen als alles op temperatuur is. We gaan terug naar 2016, toen de I.D werd aangekondigd als de toekomst van het merk. In 2019 vond dan eindelijk de onthulling van de ID3 plaats, volgens VW de derde revolutie, na de Kever en de Golf. En daarna begon het wachten. Want de marktintroductie werd steeds verder vooruitgeschoven. Oorzaak? Problemen met de software. Vergeet daarbij niet dat we ook nog middenin de coronapandemie zaten. Eind 2020 kwam de levering op gang, maar al snel bleek er van alles mis te zijn met de software. Dat kon VW na dieselgate er ook nog wel bij hebben…

De softwareproblemen zijn allemaal opgelost. Hoe zit het met de hardware? Op dat vlak heeft VW de zaakjes goed voor elkaar, merkten we al tijdens de eerste testritten. Het MEB-platform (ook de basis voor o.a. de VW ID4 en Skoda Enyaq) zit goed in elkaar en de achterwielaangedreven ID3 zit en stuurt goed en voelt zeer solide aan. Daarbij is hij stil en comfortabel en biedt het interieur plek aan vijf volwassenen. Waar we niet over te spreken zijn, is het interieur. Dat is totaal niet des Volkswagens en men is te ver doorgeslagen in het thema minimalisme, om nog maar te zwijgen van de toegepaste materialen. Een regelrechte afknapper, net als de touchknoppen op het stuur en de sliders onderin het infotainmentscherm. Er zijn drie batterijvarianten: 45 kWh, 58 kWh, 77 kWh, met een WLTP-actieradius van respectievelijk 351 km, 425 km en 553 km. De motor levert 145, 150 of 204 pk en altijd 310 Nm koppel. Laden kan met 11 kW, snelladen met 50 kW (kleinste accu), 100 kW of met 125 kW bij de grootste accu. Lees hier de gebruikersreviews van de Volkswagen ID3.

Tesla Model 3

Het is bijna tien jaar geleden dat Tesla de Model 3 onthulde als kleiner broertje van de Model S. De productie startte in 2017 en in dat jaar werd de eerste al gespot in Nederland. Volgens de RDW-gegevens rijdt dat exemplaar nog steeds. Bijzonder, aangezien de levering pas in 2019 op gang kwam. En hoe! Bijna 30.000 stuks moest Tesla zien af te leveren en dat ging een beetje anders dan je gewend bent bij een nieuwe auto. Geen verkoper met een bosje bloemen en een flesje wijn, maar in de rij staan op een winderig industrieterrein. En dat allemaal voor een lage bijtelling, maar we kunnen ze geen ongelijk geven. De Model 3 werd de meestverkochte auto in 2019, de Model Y deed dat in 2023 en 2024 nog eens over.

Dat fiscale voordeel gold voor een periode van vijf jaar, dus in 2025 en 2026 komen er veel gebruikte EV’s op de occasionmarkt, waaronder de Tesla Model 3. Op de afwerking van het in- en exterieur viel zeker in het begin wel het nodige aan te merken, maar dat verbeterde door de jaren heen. Eind 2020 kreeg de Model 3 een kleine update met onder meer vernieuwde koplampen, matzwarte raamlijsten, spiegelsteunen en deurgrepen, een elektrisch bedienbare achterklep, betere (geluids)isolatie dankzij dubbel glas op de zijruiten, nieuw wieldesign, nieuwe middentunnel zonder pianolak, scrollwieltjes op het stuur, een warmtepomp voor betere verwarming, verbeterde prestaties en een grotere actieradius. Die bedraagt zo ongeveer tussen de 400 en 600 kilometer, afhankelijk van de versie. Er is de Standard Range Plus en Long Range met achterwielaandrijving (RWD), daarna zijn er de versies met twee motoren (AWD) en de extreem snelle Performance. Motorvermogens variëren van 238 tot 627 pk, accucapaciteit van circa 49 tot 75 kWh netto. De Model 3 is een scherp sturende EV met sportieve rijeigenschappen en veel bagageruimte, maar helaas geen grote achterklep. Het infotainmentsysteem krijgt regelmatig updates en is daarmee altijd bij de tijd, dankzij het eigen laadnetwerk zijn lange reizen een peulenschilletje. Lees hier de gebruikersreviews van de Tesla Model 3.

Kia e-Niro

Het is nog maar iets meer dan dertig jaar geleden dat Kia zijn debuut in Nederland maakte. En wat werkelijk niemand op dat moment had kunnen vermoeden, is dat dit merk de koppositie zou innemen. Maar mede dankzij de elektrische Niro gebeurde dat voor het eerst in 2022 en daarna nog eens in 2024 en 2025. Ooit had Kia de slogan ‘Rijdt een klasse rijker’, maar daarmee alleen red je het niet. Dus kwam er al snel 7 jaar garantie en toen eenmaal een goed designteam aan het werk ging, was het hek van de dam. De Niro werd nummer 1 in 2020 en 2021. Hij was er bij zijn introductie in 2016 eerst alleen als hybride, een jaar later ook als plug in-hybride en in 2018 maakte de elektrische Kia e-Niro zijn debuut.

Wat Kia bood voor dat geld, was ongekend. Een EV van iets meer dan €40.000 met een rijbereik van meer dan 400 kilometer. Dat is domweg zonder te lezen tekenen bij het kruisje. Kom maar op met die bijtellingsknaller: 4 procent, dat is nog geen honderd euro per maand. In de zomer van 2019 is er een facelift voor de hybrides, technisch blijft alles bij het oude. Een accupakket met een capaciteit van 64 kWh, 204 pk en 395 Nm op de voorwielen. Geen spannende auto om te rijden, verre van dat. Maar wel praktisch, met genoeg ruimte en een niet al te grote koets. In 2021 komt er nog een versie met een 39,2 kWh metend accupakket, goed voor een actieradius van 289 km en een laadsnelheid van slechts 50 kW, bij de e-Niro met grote accu is dat een eveneens niet indrukwekkende 80 kW en in beide gevallen is er geen 3-fase AC, dus max. 7,2 kW aan de laadpaal. Bij het hoogste uitrustingsniveau is er vanaf modeljaar 2020 wel een 11 kW boordlader. Lees hier de gebruikersreviews van de Kia e-Niro.

Polestar 2

Losgeweekt van Volvo is Polestar - nog steeds het performancelabel bij Volvo - als zelfstandig merk verder gegaan, met als eerste model de Polestar 1, een plug in-hybride. Al vrij snel daarna maakte de 2 zijn debuut, die volledig elektrisch is. De link met Volvo is nog steeds goed te zien. Vanaf 2019 staat hij in de prijslijst, aanvankelijk als Dual Motor Launch Edition met 75 kWh accu en een prijs van €60.000. Die versie heeft 408 pk en een actieradius van 470 kilometer. In 2021 wordt het gamma uitgebreid met Single Motor, die voorwielaandrijving heeft. Tegelijk wordt een kleinere accu aangeboden, met een capaciteit van 61 kWh en een rijbereik van 440 km, waar de Single Motor met grote accu 511 km ver komt. Na de facelift in 2023 hebben ook de basisversies achterwielaandrijving, maar die zijn nog te prijzig voor dit overzicht.

Van de Dual Motor bestaat ook nog een Performance, die heeft 476 pk. De kleine accu is met 125 kW te laden, de grote met 150 kW en beide uiteraard met 11 kW aan een reguliere laadpaal of wallbox. Veel kopers vielen voor de stoere uitstraling van de Polestar 2, terwijl de grote achterklep een groot pluspunt is ten opzichte van de Tesla Model 3, zijn directe concurrent toen. Een primeur voor deze Polestar is het infotainmentsysteem dat op Google draait, waardoor je veel bekende apps kunt installeren. Maar ook deze auto werd in het begin geplaagd door softwareproblemen en er was een grote terugroepactie. Anno nu een interessante elektrische occasion met een mooi interieur. Lees hier de gebruikersreviews van de Polestar 2.

Hyundai Kona

De Hyundai Kona is het iets kleinere zusje van de Kia e-Niro. Hij kwam in 2017 ter wereld als benzineauto en kreeg in 2019 gezelschap van een hybride en een elektrische versie. Qua vormgeving is de Kona behoorlijk gedurfd, met name het front en de achterkant die zeer expliciet zijn. Maar ook al was dat niet ieders smaak, de actieradius van meer dan vierhonderd kilometer (449 WLTP) en een instapprijs van net geen 40 mille trok de zakelijke rijder over de streep. Er bestaat ook een Kona electric met kleinere accu. Die meet 39 kW en verschaft deze Hyundai een rijbereik van 289 kilometer. En uit ervaring weten we, dat de Kona dat in de praktijk aardig goed weet waar te maken.

Net als de e-Niro heeft de Kona een 204 pk sterke motor die de voorwielen aandrijft. In combinatie met het koppel van bijna 400 Nm zorgt dat soms voor wielspin, voordat de tractiecontrole ingrijpt. Opladen kan bij de oudere modellen met maximaal 7,2 kW, eind 2019 is er een kleine update en krijgt de Kona een 3-fase boordlader, maar het is altijd zaak om daar goed op te letten bij aanschaf. Aan de snellader haalt de Kona electric maximaal 80 kW, met de kleinere accu is dat 50 kW. Eind 2020 krijgt de Kona een facelift en met name de elektrische heeft sindsdien een totaal ander neusje, dat wel iets van een Tesla heeft. Lees hier de gebruikersreviews van de Hyundai Kona electric.

