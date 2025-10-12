€5.000. Voor een gebruikte auto is dat riant ondergemiddeld, maar tegelijkertijd is het nog altijd een boel geld. Wie voor maximaal dit bedrag een nette occasion wil scoren, doet er dan ook goed aan om vooral buiten de gebaande paden te denken.

Kun je voor niet al te veel geld een betrouwbare, leuke occasion vinden? Als je goed zoekt en verder durft te kijken dan de geijkte keuzes, moet dat zeker lukken!

Golfs, Fiesta’s, 3-series en Niro’s. Allemaal overbekende namen in het Nederlandse autolandschap, en in alle gevallen zijn daar goede redenen voor. Juist door die bekendheid en populariteit weet je echter ook één ding zeker: een koopje ga je met dit soort modellen niet vinden. Juist voor wie met een beperkt budget zoekt, is het daarom raadzaam om buiten de gebaande paden te denken. En dat is precies wat we vandaag gaan doen, met vijf occasions voor maximaal €5.000 per stuk.

Veel ruimte, weinig kosten: Hyundai iX20

Is dit een MPV of een SUV? De Hyundai iX20 is eigenlijk een soort kruising tussen die twee carrosserievormen. Toch nog een soort cross-over dus, en daarmee een nog beter alternatief voor de geijkte Kia Niro of Hyundai Kona. iX20 vind je in alle kleuren, soorten en maten tot €5.000 (16 stuks!), scoren gemiddeld genomen uitstekend in de AutoWeek-gebruikersreviews, staan te boek als betrouwbaar en zijn voor hun formaat en gewicht (mrb!) lekker ruim. Is zo’n iX20 spannend? Zeker niet, maar dat ‘bejaarden-imago’ betekent ook dat de vorige eigenaar er vast voorzichtig mee omging. Zit de juiste iX20 er toch niet bij? Kijk dan ook eens naar zustermodel Kia Venga of naar een soortgelijk alternatief van Japanse makelij, zoals een Nissan Note, Toyota Verso-S of Subaru Trezia.

Meteen op zoek naar een gebruikte Hyundai iX20? Kijk hier voor het aanbod.

Ga de rebadge-route: Citroën C-Crosser (vanaf 2007)

Toch liever een SUV? Dat betekent dat we op zoek moeten naar oudere auto’s met hogere kilometerstanden, maar niets is onmogelijk. Een Japanner komt al snel in ons op omdat die merken er vroeg bij waren op SUV-vlak en doorgaans betrouwbaar spul afleveren, maar dat weet ‘de markt’ natuurlijk ook. Wat dacht je daarom van een Citroën C-Crosser? De bijna vergeten tweelingbroer van de tweede Mitsubishi Outlander is stiekem nog wat Japanser dan die Outlander zelf, want die werd in Born gebouwd en de ‘Citroën’ in Okazaki. Het is natuurlijk wel zoeken naar een speld in een hooiberg, maar reken maar dat je onderhandelingsruimte hebt met zo’n rariteit. Was er ook als Peugeot 4007, heeft een derde zitrij en dus zeven zitplaatsen en gaat ongetwijfeld nog jaren mee. Wil jij wel zo’n verklede Japanner, maar mag het wel wat kleiner? Denk dan ook eens aan de C4 Aircross (Mitsubishi ASX), de Fiat Sedici (Suzuki SX4) en Opel Agila (Suzuki Splash).

Meteen op zoek naar een gebruikte Citroën C-Crosser? Kijk hier voor het aanbod.

Representatief en luxueus: Ford Mondeo (vanaf 2007)

Bestaat er zoiets als een voor de hand liggende Geheimtipp? Dan moet het deze wel zijn: zoek eens naar een grote, traditionele middenklasser. Auto’s als de Volkswagen Passat, Opel Vectra/Insignia en Ford Mondeo zijn inmiddels grotendeels vergeten door het publiek, maar hebben nog heel veel te bieden. Behalve ruimte koop je met zo’n auto namelijk ook gewoon een stoere, representatieve bak, veel luxe en vaak goede rij-eigenschappen. Dat laatste geldt zeker voor de Ford Mondeo, dus die lichten we er even uit. Voor dit bedrag praten we over de derde generatie van voor of na de facelift, al hebben die auto’s wel vaak meer dan 2 ton op de klok. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar onderwerp zeker turbomotoren (1.6 Ecoboost) even goed aan een nadere inspectie. Voor wie de ruimte niet nodig heeft, is er nog een tip: ga voor een hatchback of sedan. Die zijn namelijk nog minder gewild, maar rijden er zeker niet minder om.

Meteen op zoek naar een gebruikte Ford Mondeo van de derde generatie? Kijk hier voor het aanbod.

Superhandige gezinsauto: Mazda 5

Een Mazda CX-5 te duur? Lever dan die ‘CX’ eens in en ga voor de Mazda 5! Mazda’s midi-MPV was in veel opzichten een bijzonder ding, zelfs toen deze carrosserievorm nog wel populair was. Het was één van de weinige auto’s in zijn segment met schuifdeuren, had in veruit de meeste gevallen zeven zitplaatsen en dat dan volgens een eigenwijze ‘6+1’-configuratie, waarbij de middelste stoel van rij twee kon worden weggeklapt. Allemaal erg handig en doordacht. Bovendien rijdt zo’n 5 fijn, is hij erg betrouwbaar en kost hij je de kop niet qua motorrijtuigenbelasting, want veel lichter dan dit wordt een zevenzits MPV niet. Wel waren 5’s gevoelig voor roest, maar dat schijnt met de komst van de stevig herziene 5 in 2010 wel een stuk beter te zijn. Ga dus als het even kan voor zo’n veel modernere versie met die bijzondere ‘golfjes’ in de flank, zoals deze.

Alternatieven voor de Mazda 5 zijn er trouwens ook zat. Denk ook dan buiten de ‘box’, en probeer eens een Kia Carens, Grand C-Max (zonder 1.0 Ecoboost!) of - helemaal raar – Chevrolet Orlando. Die laatste is totaal vergeten en niet zo betrouwbaar als de Mazda, maar kan gezien zijn onbekendheid en het inmiddels verdwenen merk wel een goede deal zijn. Met gratis SUV-looks!

Meteen op zoek naar een gebruikte Mazda 5? Kijk hier voor het aanbod.

Zuinig en betrouwbaar: Toyota Prius

Is een Toyota Prius een ongebruikelijke keuze? Eigenlijk natuurlijk niet, hoewel er veel meer mensen naar een Auris of Corolla zoeken dan naar een Prius. De Prius 2 is bovendien de meest voor de hand liggende weg naar Toyota’s hybridetechniek, die te boek staat als zowel super-betrouwbaar als superzuinig. Met name voor veelrijders is zo’n Prius dus gewoon een slimme keuze, zelfs als je al snel erg veel betaalt voor een inmiddels al wat oudere auto. Let trouwens goed op de kilometerstand, want de teller ging bij vroege Priussen van de tweede generatie niet verder dan 299.999. dat kan in zo’n geval dus net zo goed een tonnetje meer zijn, dus een auto met deze stand zouden wij laten staan.

De Auris Hybrid van de eerste generatie is trouwens een leuk alternatief. Ze zijn schaars, maar ook vrijwel vergeten en daarmee een relatief goede deal. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit exemplaar.

Meteen op zoek naar een gebruikte Toyota Prius? Kijk hier voor het aanbod.