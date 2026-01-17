Hoe vaak je ook klassiekerbeurzen bezoekt, elke keer verbaas je je weer over bijzondere oudjes die je er kunt kopen. Interclassics in Maastricht is nu in volle gang en daar wemelt het van de Porsches 911, Ferrari’s Testarossa en de BMW’s M3. Prachtig spul, waar ik elke keer weer van kan genieten, maar het zijn er zo veel dat je het bijzondere er bijna niet meer aan afziet. Maar een Puch Maxi Special voor bijna 6k, dat blijft echt hangen!

De bordeauxrode BMW 850i op de AutoWeek-stand is een pareltje, maar eerste generatie 8-series zie je op meerdere plekken. Twee Alpina-exemplaren, een B12 5.0 en een 5.7, even verderop, die zijn echt bijzonder.

Ik ben veel blijer met de prachtige Le Mans blauwe Peugeot 309 GTI-16 op onze stand, de enige op de hele beurs, die springt eruit tussen al die exoten. Op een event waar het bulkt van de voor normale mensen onbetaalbare jongensdromen van weleer zijn het de mindere goden van vroeger die voor het verrassende effect zorgen.

Ontroerend mooi is de vroege Honda Civic CRX. Het rode exemplaar is van de derde eigenaar, en lijkt zo uit de showroom te komen. Ik snap dat de aanbieder er bijna €20.000 voor vraagt. Natuurlijk is het een berg geld, maar hé…jeugdsentiment!

Twee gangpaden verderop staat een Toyota AE86, de legendarische ‘Hachiroku’ zoals liefhebbers de Corolla Coupé uit de jaren tachtig noemen. Ik vind de normale tweedeurs versie persoonlijk mooier, maar dat er een sticker ‘messepreis €33.600’ op de voorruit prijkt snap ik helemaal. Auto’s met zo’n reputatie kunnen zo’n prijs gewoon hebben. Er is vast iemand die het ervoor betaalt.

Maar of dat ook opgaat voor de Puch Maxi Special waarop een A4-tje ligt met daarop een bedrag van €5.950? Zelfs als voormalig Puch Rider Macho-rijder met Polini en Dell’Orto onderdelen, waarvoor ik als 16-jarig echt krom lag, kan ik daar niet bij! En toch zal iemand het aftikken, al is het alleen maar om een hoekje van een mancave te vullen. Zulke sympathieke verrassingen maken een klassiekerevent tot een rariteitenkabinet waaraan je elke keer weer een goed gevoel overhoudt.