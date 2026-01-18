Er wordt dan meestal gesproken van een een auto die in de verte nog net te zien is. Inderdaad: te zien. Het is niet de eerste keer dat ik een post van deze strekking zie en op feesten en verjaardagen komt het onderwerp zo nu en dan ook ter sprake.Want zoals de foto al bewijst, is de circa 300 meter verderop rijdende auto gewoon te zien. Sterker: vaker zie je eerder de contouren van de in de verte rijdende voorganger dan de eventueel brandende achterlichten. Vrijwel alle hedendaagse auto’s hebben een lichtschakelaar met de modus ‘AUTO’, gecombineerd met led-dagrijverlichting. Goed gezien worden aan de voorkant is pas echt van levensbelang. Voor medeweggebruikers die willen oversteken, voor tegenliggers die willen inhalen en op wegen waar bomen voor veel schaduw zorgen. In de Scandinavische landen is het al sinds jaar en dag de gewoonste zaak van de wereld om altijd met licht aan te rijden. Ook in Nederland is ooit een poging gedaan om dimlicht overdag verplicht te stellen, maar dat riep weerstand op bij milieupartijen en de fietsersbond, die vonden dat fietsers daardoor juist minder goed zouden opvallen.

Terug naar de auto met dagrijverlichting. Dat op zich is al een goede ontwikkeling, het voorkomt rijden zonder licht bij regen, mist en in de schemering of tijdens het ochtendgloren. Dat de achterlichten lang niet altijd meedoen, is allesbehalve levensgevaarlijk. Want, zoals de foto al aantoont, zie je de auto ruim op tijd en is er geen enkele kans op een aanrijding. Een veelgemaakte fout is het overschakelen van dagrijlicht naar parkeer(stads)licht. Dan gaan in de meeste gevallen de dagrijlampen namelijk in een gedimde modus. Leuk dat de achterlichten branden, maar voor jouw veiligheid en die van anderen is het allerminst wenselijk om aan de voorkant met een stel waxinelichtjes te rijden. Dat is pas echt gevaarlijk. Kortom, ZIE je bij voldoende daglicht op een mistige dag weer eens iemand rijden zonder ingeschakelde achterlichten: ga niet met grootlicht seinen, maar schakel over op de relativeermodus en zet eventueel je dimlicht aan.