Onlangs had ik weer eens twee PHEV’s voor een dubbeltest. Voor de minder ingewijden: die afkorting staat voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Het is een hybride met een groter, oplaadbaar accupakket en in Nederland vooral beroemd en berucht geworden door de Mitsubishi Outlander (en ook de Volvo V60 met zijn dieselhybride). Zakelijke rijders genoten in 2013 namelijk van nul procent bijtelling omdat de beleidsmakers daadwerkelijk geloofden dat die grote SUV 1 op 52,6 loopt en slechts 44 gram/km CO2 uitstoot. Dream on.

Want als de 121 pk sterke tweeliter aan de slag moet om de bijna 1,8 ton zware Metsubsidie in beweging te krijgen en te houden, dan kan dat richting de 1 op 10 gaan. In 2014 ging de bijtelling naar 7%. Nog steeds een koopje, dus in dat jaar noteerde de Outlander-importeur al de 10.000ste order. Fijn voor de berijders maar het milieu werd er niets wijzer van en was beter af geweest met een subsidie op bijvoorbeeld de Toyota Prius, die in ieder geval altijd tenminste 1 op 20 haalt. Toen vanaf 2017 de bijtelling voor vrijwel alle auto’s 22% werd, was het grotendeels over en uit voor de PHEV, ook al is er nog wel de korting op de wegenbelasting. En nu stijgt de vraag weer omdat de bijtelling voor een EV (die vaak ook nog een hogere catalogusprijs heeft) steeds verder omhooggaat en de liefde voor het klimaat gaat nu eenmaal door de portemonnee.

Maar nu even terug naar de essentie: de plug-in hybride is natuurlijk vooral een ontsnappingsclausule voor de autofabrikanten en in Nederland een zegen voor de autobranche omdat de BPM grotendeels wordt bepaald op basis van de C02-uitstoot. Dus betaal je voor een Alfa Romeo Tonale met 1,5-liter benzinemotor € 6.368 aan BPM en voor de plug-in versie slechts € 754. Terwijl die 1.5 mild hybrid puur op benzine zuiniger is dan die PHEV, zo blijkt in de praktijk. En nu we het dan toch over het verbruik hebben: in dat opzicht biedt de PHEV (met name de SUV) ook het slechtste van twee werelden: op benzine is hij niet zuinig en als elektrische auto ook niet. Je zit al snel op waarden tussen de 25 en 30 kWh/100 km, waar een beetje efficiënte EV makkelijk onder de 20 kWh/100 km blijft. Vaak spreek ik PHEV-rijders die vol trots vertellen dat ze bijna alle kilometers elektrisch rijden. Of die vol trots vertellen hoe fantastisch elektrisch rijden is en de voordelen opsommen: stil, veel koppel, geen brandstofverbruik. Waarbij ik dan denk: waarom heb je dan geen volledig elektrische auto gekocht? Want met een PHEV rijd je soms elektrisch en tegelijkertijd sleep je een complete extra aandrijflijn met je mee, inclusief een tank brandstof. Nuchter beschouwd totaal onlogisch.

Hoe meer je over die plug-in hybride nadenkt, hoe groter de weerstand wordt en hoe groter het besef dat hij zijn bestaansrecht ontleent aan theoretische verbruiks- en uitstootcijfers. Een soort van gelegaliseerde sjoemelhardware. Wil je zuinig, koop dan een gewone hybride. Wil je elektrisch, kies dan voor een EV en niet voor een halfslachtige tussenoplossing.