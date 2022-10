Laat ik even een concreet voorbeeld geven. Ik moest recent naar Chateau Neercanne. Niet het restaurant, maar wel daar in de buurt. Vanuit mijn woonplaats bij Hilversum was dat net iets meer dan 200 km, een afstand die ik met mijn Citroën ë-C4 in principe in één keer zonder grote tussenstop kan rijden (in ieder geval als ik 100 km/h aanhoud en zonder echt winterse temperaturen). Dus geen rit die je met een app als Pump, A Better Route Planner of zo moet gaan voorbereiden. Bovendien: snelladers zijn langs de A2 bij praktisch elk benzinestation aanwezig, soms zelfs van zowel Shell als Fastned of bijvoorbeeld Allego. Omdat er bij de bestemming geen laadpaal aanwezig is, was mijn plan om redelijk vlak bij Maastricht een 'top up' te geven zodat ik niet praktisch leeg aan zou komen op de bestemming of daar (met een laad app) een langzame lader hoefde te zoeken.

Mijn antennes gingen dus voorbij Weert 'aan', met nog een eindje te gaan. Echter: de laatste drietankstations bleken in tegenstelling tot de rest van de route geen snellader op het terrein te hebben (bij Esso Het Anker was er trouwens een in voorbereiding aan de grondwerken te zien, dus in de toekomst gaat het beter). Stein-Urmond reed ik voorbij, daar had ik in principe bij Van der Valk onder het genot van een kop koffie even aan kunnen leggen echter dat zou toch een kleine omweg inhouden. In de routebalk van de app TomTom Go stonden immers nog een station aangegeven op de weg die ik nog te gaan had. Echter ook bij BP Vossedal reed ik tevergeefs de parkeerplaats op. Intussen stond de teller van de actieradius op 30 km bereik met pakweg 21 km te gaan naar de eindbestemming. Als je de Stellantis algoritmes kent, dan betekent dit dat ik de bestemming wel zou gaan halen, maar dan daar ter plekke écht een laadpaal nodig zou hebben. Dus toch maar Bunde in gereden om een aantal kilometer bij een openbare laadpaal te halen. Kort gezegd: één was defect, een andere die op de kaart stond was niet (gemakkelijk) te vinden. Een derde deed het wel. Pfew. En daar gezocht naar een snellader die binnen bereik, enigszins op de route, lag. Want om tien kilometer over de snelweg terug te moeten rijden zou ook niet praktisch zijn. Na wat zoeken vond ik er een paar kilometer verder een bij een MacDonald's aan het begin van Maastricht. Hoera!

Klinkt dit omslachtig? Wellicht. Had ik het kunnen voorkomen? Ja, door met pakweg 80 km actieradius te gaan zoeken en ruim 50 km voor de bestemming, eerder bij een snellader aan te koppelen en van een kop koffie te genieten. De navigatie die is ingebouwd in de Citroën zelf? Die geeft wel laders aan, maar niet het verschil tussen locaties met snelladers en langzamere laders. Dat zou een goede verbetering zijn. En je ziet ze voor een pleisterplaats vaak pas op de kaart staan als je ongeveer ter hoogte van de afrit ervan bent. En om te rijden vind ik de ingebouwde navigatie niet prettig. Dat is een persoonlijke voorkeur maar toch. Ik hoef niet ruim voor elke kruising, een beetje voor een kruising en op een kruising (als voorbeeld) te horen wat ik moet doen van de stem die dan ook nog de volledige straatnamen voorleest. Dat is erg irritant als je onderweg naar een podcast luistert. Daarbij is de kaart die is ingebouwd in de auto (ook van TomTom) toch minder actueel dan de app. Daarom gebruik ik meestal apps als TomTom Go of Waze. Die kun je instellen om alleen buitengewone waarschuwingen te geven.

En bij TomTom Go vind ik het handig om de routebalk aan de zijkant te hebben. Daarop zie je naast benzinestations aankomende files, ongevallen en dat soort zaken. Echter: ondanks het grotere aandeel aan elektrische auto's zitten de laadpalen (zonder onderscheid tussen openbare laders en snelladers) redelijk diep in menu's verstopt. Terwijl je op zo'n rit als ik maakte gewoon wilt weten wat je kunt verwachten. Dat is super handig bij de zijbalk van TomTom Go. Echter: waarom kun je in die app niet gewoon aangeven dat je een elektrische auto hebt en dat je in plaats van benzinestations snelladers wilt zien voor dergelijke ritten? Ritten die je niet als een lange rit wilt plannen met een laad app (omdat die toch aangeven dat je geen laadstop nodig hebt), maar waar je wel vooruit wil kijken? Een gemiste kans, omdat de gegevens wél bij TomTom bekend zijn.

Bij een andere app die je graag gebruikt, Waze, kun je niet eens aangeven dat je een elektrische auto hebt. De laadpalen zitten voor een groot deel wel op de kaart. Bij de gratis TomTom AmiGo kan dat weer wél maar die geeft geen laadopties verder langs de route aan (in ieder geval niet zonder deze eerst te moeten selecteren). Ook bij Here We Go kun je een elektrische auto selecteren. Je ziet dan alle laadopties, maar ook pas als je redelijk in de buurt bent. Laadapps als Chargemap, Smoov, Shell Recharge laten je laadpalen zoeken in de omgeving waar je bent, maar je moet dan handmatig langs je route scrollen en dat is niet altijd handig (omdat de bestemming in een andere app zit).

Kortom, TomTom, pak de handschoen op en zorg ervoor dat de routebalk kan worden ingesteld om duidelijk snelladers op het vervolg van je ingestelde route te zien voor het doorgaande elektrische verkeer. Dat zal zeker een meerwaarde geven aan de betaalde app TomTom Go. En voor de andere navigatie leveranciers: jullie mogen de handschoen ook oppakken!