Zo'n anderhalf jaar geleden moest ik na een vakantie in Oostenrijk even mijn hart luchten over wat ik onderweg in Duitsland tegen was gekomen. Terwijl de Duitser geinen dat wij Nederlanders 'nur links' rijden, zag ik daar rijen witte kentekens die overal reden, behalve rechts. Ook hier in Nederland kunnen ze er wat van. In zekere zin sluit dit nieuwe relaas aan bij wat ik toen schreef, maar nu gericht op wat er hier in Nederland gebeurt. 'Wij' kunnen er namelijk ook wat van.

Het probleem zit 'm echter niet zo zeer in waar de Duitsers over grappen, namelijk dat wij alleen maar links zouden rijden, maar dat er hordes mensen zijn die kennelijk het liefst heel passief autorijden en uit gemak maar gewoon op dezelfde (niet de meest rechter) rijstrook blijven plakken. Bijvoorbeeld op een weg met drie rijstroken is het het makkelijkst om maar gewoon de middelste rijstrook te pakken. Wie sneller wil, kan jou immers nog links inhalen en jij hoeft zelf niet snel 'moeilijk te doen' met het inhalen van langzamer verkeer op de rechter rijstrook. Dat hobbel je vanzelf wel een keertje voorbij. 'Gefuikt' worden achter een vrachtwagen is op deze manier ook niet snel aan de orde. Ideaal!

Dit zal denk ik een beetje de gedachtegang zijn bij al die mensen die ik als een zombie op de middelste rijstrook zie plakken, terwijl er in de verste verten nog niemand in te halen is op de rechter rijstrook. Zeker bij nog meer rijstroken, zoals op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, is het verschrikkelijk. Daar rijden soms hele rijtjes met 95 km/h met drie vrijwel lege rijstroken rechts van ze. Het lijkt misschien vrij onschuldig, maar het is simpelweg niet zoals de wet het voorschrijft en in mijn ogen is het zelfs uitermate asociaal gedrag. Je dwingt om te beginnen een inhaalactie af bij snellere weggebruikers, terwijl dat niet nodig was geweest als jij gewoon een strookje verder naar rechts had gereden. Het is echt: 'Los jij het zelf maar op, ik ga niks doen'.

Ten tweede is het funest voor de doorstroming. Ik zie vrijwel dagelijks dat dit soort 'non playable characters' ervoor zorgt dat op de linkerrijstrook juist veel meer drukte ontstaat dan anders het geval zou zijn. De meeste mensen gaan er immers netjes links voorbij. In het uiterste geval leidt het zelfs tot een soort gespiegeld verkeersbeeld: het is links het drukst en op de rechterrijstrook kun je voetballen. Natuurlijk komt een deel van de drukte op links vast ook voor een deel door een groot aandeel gehaaste rijders en door mensen die onnodig links rijden (nog irritanter), maar de middenbaanzombies hebben hier een flinke hand in.

Wat is de oplossing? Misschien een combinatie van meer handhaving en hogere boetes voor dit gedrag, maar ook een stukje bewustwording helpt waarschijnlijk. Het lijkt er haast op alsof mensen geen idee hebben hoe irritant ze bezig zijn. Soms ga ik wel eens demonstratief scherp naar rechts en laat ik mijn knipperlicht wat langer aanstaan als ik zo iemand heb ingehaald, maar negen van de tien keer blijven ze gewoon in het midden rijden. Alsof ze me niet eens hebben gezien, alsof ze écht uit staan. Als je toch zoiets ziet gebeuren en je besluit gewoon bewust alsnog niet naar rechts op te schuiven, dan hoop ik van harte dat je binnenkort een keertje langs de kant gezet wordt door oom agent. Misschien gaat er dan eindelijk een lampje branden.