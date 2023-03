Weblog Joas - Ook maar 80 gaan rijden op de snelweg?

Veilig Verkeer Nederland pleit voor een verlaging van de maximumsnelheid op N-wegen naar 60 km/h. Daar gaan we toch niets mee opschieten? Sterker zelfs; het zal, vermoed ik, eerder problemen veroorzaken. Langzamer rijden is niet altijd het antwoord.

De repeterende plaat; als wegen niet 'veilig genoeg' zijn, zal het wel weer aan de maximumsnelheid liggen. Natuurlijk chargeer ik enigszins, maar vanuit die overtuiging lijkt VVN's nieuwste pleidooi wel grotendeels te komen. Een herhaling van wat de organisatie vorig jaar al opperde, nu met een concreet voorstel: een verlaging van de maximumsnelheid van 80 km/h naar 60 km/h. De gedachte erachter is dat de snelheid vaak een rol speelt bij ongevallen op N-wegen. Dat is ongetwijfeld het geval, alleen hebben we het dan over mensen die 80 km/h reden, of reden ze (veel) harder? Lossen we het dan wel op door er collectief veel langzamer te gaan rijden? Dat lijkt me sterk.

De oplossing zit 'm mogelijk al eerder in het daadkrachtiger handhaven op excessen. VVN geeft zelf ook aan dat de handhaving beter moet, dat moet ik ze nageven. De VVN legt ook terecht de loep op de inrichting van veel 80-wegen. Er zijn inderdaad 80-wegen waar ik in sommige bochten ook 'schrik' van hoe dicht bij de weg enorme bomen staan, waar je met één kleine glipper jezelf compleet te pletter op kunt rijden. Moeten we die bomen dan maar weghalen? Nee, want dan hebben we weer een probleem met de lokale beukenclub. Belangrijker: bomen bepalen vaak ook het uiterlijk van zo'n weg, naar mijn idee doorgaans in positieve zin, en kunnen een geluidswerend effect hebben. Bomen zijn op tal van andere fronten ook goed voor ons. Laat maar staan.

Dus, dan toch maar met zijn allen braaf 60 km/h gaan rijden en handhaven op de excessen? Nee, slecht plan. De scheurneus die zijn auto nu nog niet in een moordwapen heeft veranderd op een N-weg, kan dat nog altijd doen als je daar nog maar 60 km/h mag rijden. Iemand die om de haverklap 100 km/h wil rijden op een N-weg, zal denk ik eerder gewoon een hogere boete incasseren op een 60 km/h-weg dan dat hij daar veel rustiger gaat rijden. Het leidt naar mijn idee mogelijk zelfs tot meer gevaarlijk rijgedrag, omdat ook mensen die 80 km/h een fijne snelheid vinden dan eerder geneigd zijn tot te hard rijden en inhalen van 60-rijders, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Zet hier en daar vangrails neer in bochten met bomen dicht langs de weg, wellicht kan er op nog wat meer plekken een doorgetrokken streep komen en pluk wat politie van de (veiligere) snelwegen om ze op N-wegen te laten patrouilleren. Dan ben je denk ik al een eind verder. Misschien moeten we dan ook maar een keer accepteren dat het ondanks dat gewoon wel eens fout gaat. Ook als we er 60 km/h zouden rijden. Het houdt een keer op. Wat zou anders de volgende stap zijn? 80 km/h rijden op de snelweg?