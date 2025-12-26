Weblog Joas - De mooiste auto's zijn 'lui' getekend

Het jaar zit er bijna op en ik ben één van die mensen die dan heel hard gaat zitten nadenken over wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen twaalf maanden. Op autogebied springt voor mij onder meer de teruggekeerde rust aan Audi's tekentafel er tussenuit.

Less is more is soms een beetje een dooddoener, maar wat mij betreft in elk geval een credo dat meer autodesigners zouden moeten volgen. De afgelopen tien jaar heeft de creatieve armoede aardig huisgehouden in de auto-industrie en zeker aan de tekentafels bij veel fabrikanten. Bij een schijnbaar gebrek aan inspiratie, zijn autodesigners van alles gaan proberen om ontwerpen wat spannender te maken. Totale onzin zoals verlichte logo's, doorlopende lichtbalken over de hele breedte van de koets, grilles die uit zes verschillende vormen bestaan, wielkasten met bizarre vormen, vreemde gekleurde vlakken over C-stijlen, een hapje uit de koets hier en daar; werkelijk alles is uit de kast gehaald. Uiteindelijk doet iedereen elkaar na en hebben bijna alle auto's dezelfde nutteloze designfoefjes.

Tot mijn verdriet zag ik dat Audi lachend meeging in dergelijke trends. Dat terwijl naar mijn mening Audi nog niet eens zo heel lang geleden enkele van de mooiste ontwerpen ooit heeft voortgebracht. De eerste Audi A5 Coupé is één van die ontwerpen. Dat vind ik denk ik de mooiste Audi ooit. Het creatieve brein achter die A5 is de Italiaan Walter de Silva en hij vindt het ook zijn beste werk ooit. Dat terwijl het niet eens zo'n heel spannend ontwerp is, als je er goed naar kijkt. De A5 Coupé is het schoolvoorbeeld van hoe je met de juiste vloeiende lijnen een perfect gebalanceerd geheel krijgt, dat geen extra hoekjes en vouwen nodig heeft om krachtig voor de dag te komen. Hoe bovendien de betrekkelijk eenvoudig gelijnde koplampen en achterlichten hun plek vinden tussen die ietwat wulpse lijnen, is meesterlijk. De auto straalt sportiviteit én elegantie uit zonder schreeuwerig te zijn.

Ook op zijn conventionelere broer A4 kwam dat bij dezelfde generatie heel goed tot zijn recht. De B9 die erop volgde, hield dat tot de facelift nog in stand. Ik kijk dan ook heel graag achterom als ik uit mijn eigen A4 Avant uit 2017 stap. Die heeft in grote lijnen nog een beetje dat minimalisme van De Silva's A4 en A5. Bij deze generatie ging Audi echter helemaal de mist in toen er een facelift kwam. Er kwamen allerlei extra lijntjes in het ontwerp, met de 'brievenbus' boven de grille als grootste misser. De strakke ononderbroken lijn die van voren tot achteren over de flanken liep, maakte plaats voor twee losse 'geulen' in de koets. Het werd allemaal veel te vergezocht. Het is dat de basislijnen zo goed waren, dat verhinderde dat de A4 (en ook de A5 van die generatie) plots Audi's lelijkste eendje werd.

Er is nu een nieuwe Audi A5, die ondanks zijn naam niet helemaal in de bloedlijn van de mooiste A5 hoort. Qua uiterlijk hoort hij daar in elk geval zéker niet. Ook dat ontwerp is weer veel te druk, terwijl de proporties in de basis prima zijn. De invulling is simpelweg te druk, als je het mij vraagt. Een grille vol veel te forse en druk gevormde openingen, schreeuwerige luchthappers ernaast, een heuplijn die nog onder een soort extra lijntje onder de raamlijn zit, er gebeurt echt veel te veel. Less is more! Gelukkig heeft Audi's kersverse hoofdontwerper Massimo Frascella dat wél begrepen. Dat toonde hij dit jaar met de Audi Concept C. Er zit weer een Italiaan aan het roer en dat lijkt goed uit te gaan pakken.

Frascella wil terug naar de 'rust' van weleer. Volgens Audi greep hij voor de Concept C onder meer terug op auto's als de Audi A6 van de C6-generatie. Een wat mij betreft 'lui' getekende, maar ook heel geslaagde auto. Je mag drie keer raden wie die tekende. De eerste A5 werd bij de Concept C niet genoemd, maar misschien neemt Audi ook wel teveel hooi op de vork als het beweert dat het die tijd terug kan brengen.

Het lijkt er hoe dan ook op dat de doorgesnoven gekte uit de ontwerpkamer gejaagd is, er weer klassieke muziek op komt te staan en dat er gewoon heel rustig af en toe onder het genot van een goede prosecco een klein pennenstreekje op papier gezet wordt. Doe dat laatste vooral niet te vaak, want met een paar lijnen kun je er echt al wel klaar mee zijn. Als ze maar op de juiste plek staan.