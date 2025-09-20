Laatst een klein rondje dealers gedaan, ter oriëntatie op een nieuwe auto. De verkopers onthaalden ons op koffie aan hun burelen, alwaar we per configurator de auto’s van onze dromen samenstelden. Aansluitend maakten wij de proefritten en zij de offertes, die samen met de configuraties nog tijdens het showroombezoek in de mailbox gleden. Wel zo efficiënt. Tot slot klonk er een welgemeend ‘tot ziens’ en gingen we ons weegs. Maar, en dat steekt toch een beetje, meestal met lege handen. Dat wil zeggen: zonder brochure, folder, leaflet of iets anders tastbaars met afbeeldingen, specificaties en prijzen van de bekeken en gereden auto’s.

“Nee, brochures zijn er allang niet meer”, verklaarde een der verkopers. “Wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd.” Dat laatste valt natuurlijk wel mee; het zijn vooral de prijzen die veranderen. Een vers overzichtje daarvan moet zelfs voor een dealer gemakkelijk uit te draaien zijn. Het eveneens gehoorde, op zichzelf zeer te billijken milieu-argument van papierverspilling wordt ook graag van stal gehaald, maar dit riekt wel erg naar een drogreden om eindelijk van dat dure drukwerk af te zijn. Als het om besparingen in de showroom gaat, kun je net zo goed de dure displays met kleurenstalen betwisten – de tint van onze keuze zat er niet eens tussen, kennelijk was het geheel verouderd. En als het om papier gaat: wat dacht men van het instructieboek? Bij mijn auto een royale 400 pagina’s dik. Nooit in gekeken, want een QR-code op het display verwijst mij naar een website met het antwoord op mijn vragen.

Natuurlijk staat alles over nieuwe auto’s online en is dat altijd actueel, maar het beeldscherm van je laptop draagt vele malen minder bij aan de voorpret van een nieuwe auto dan drukwerk – hoe eenvoudig dat ook is. Je bent nu eenmaal bezig met een keuze waar een smak geld mee is gemoeid en dan is het wel zo plezierig om bijvoorbeeld ’s avonds op de bank nog even rustig naar de beschikbare uitvoeringen en kleuren te kunnen bladeren. Sowieso blijft een papieren auto beter ‘hangen’ dan een digitale: de enige brochure die we wél meekregen, kwam terecht op de salontafel en daar bleef ik hem maar vanaf plukken. Nog even kijken. En nog even – want hoe zat het nu ook alweer met die elektrische achterklep? De kinderen idem, want de andere auto's die ik op mijn laptop liet zien kwamen veel minder binnen. Van welk merk die brochure was? Zie de hoofdfoto – er was een kast vol. Leuk ook om ter plaatse in te bladeren én om je zonodig te helpen een beeld te vormen van het gehele modelgamma. Op verzoek was er bovendien een dikke accessoirebrochure beschikbaar. Heel goed, zo verkoop je nog eens wat. Kortom, hulde aan de brochure, applaus voor de folder. Want met lege handen naar huis is geen optie.