Weblog Jan: stop de kitsch

De huidige Mercedes-Benz S-klasse is een prachtige auto en er is geen facelift die daar wat aan kan veranderen. Toch constateer ik tot mijn verdriet dat de kitsch die inmiddels zo typisch is voor Mercedes-Benz, ook bij het illustere topmodel stevig om zich heen grijpt.

Dat een grote en dure auto naast keurig ‘oud geld’ ook wat ‘fout geld’ aantrekt, daar kan Mercedes zelf natuurlijk ook niets aan doen. Zaken zijn zaken, dus los van eventuele ethische bezwaren zal het de Mercedes-Benz dealer worst zijn wie zo’n auto komt afrekenen. ‘Fair enough’, heet dat dan. Dat je de foute doelgroep met discutabele smaak echter op z’n wenken gaat bedienen, daar heb ik zo langzamerhand wel wat moeite mee. De BMW XM is hier wat mij betreft het ultieme voorbeeld van, want aan die monsterlijke SUV heb ik zelfs na al die jaren nog niets stijl- of smaakvols kunnen ontdekken.

Bij Mercedes grijpt de protserigheid op een wat subtielere manier om zich heen, maar besmet het inmiddels wel vrijwel alle modellen. De nieuwe CLA is in de basis best een mooie auto, maar die zee van verlichte Mercedes-sterretjes in de ‘grille’ van de elektrische variant vind ik echt niet om aan te gluren. Als iemand 10 jaar geleden zelf 142 (echt waar!) lichtgevende Mercedes-sterretjes in de grille van een C-klasse had aangebracht, hadden we die persoon collectief en volkomen terecht uitgelachen. Nu is het zijn die sterretjes er af-fabriek - en gewoon verplicht voor iedereen die een elektrische CLA bestelt.

Juist met die verplichting heb ik zoveel moeite. Dat Mercedes bepaalde opties aanbiedt die niet aansluiten bij mijn persoonlijke smaak, soit. De in mijn ogen tot op het bot foute aankleding is echter onontkoombaar. Dat beperkt zich niet tot grilles, de CLA of zelfs exterieurs. De overdaad aan Mercedes-sterren komt inmiddels bij vrijwel ieder model terug, terwijl dashboards bij dit merk steeds vaker een hoogglans zwarte vingerafdruk-magneet zijn waarin drie overduidelijk separate schermen een mislukte poging doen om over te komen als één grote. Wie dat derde scherm niet wil, krijgt een nepscherm of… juist: nog meer lichtgevende Mercedes-sterretjes!

De 'grille' van de CLA is overigens ineens een toonbeeld van ingetogen design als je de nieuwe elektrische GLC hebt gezien, want die heeft een verlichte aluminium plaat op de neus die zelfs koning Salomo nog te 'flashy' zou vinden. Waar je dit alles bij de elektrische nieuwkomers nog kunt vergoelijken door te wijzen op de jonge doelgroep van deze modellen, doet de soortgelijke aankleding van de gefacelifte S-klasse mij gewoon pijn. Dat oude dashboard was met zijn lappen hout simpelweg prachtig, maar nu kijk je verplicht tegen zo’n giga-scherm aan.

De buitenkant is al niet veel beter. Koplampen en achterlichten zijn net als bij de E standaard voorzien van die aanstellerige led-elementen in ster-vorm en hoewel ik superblij ben dat de klassieke staande Mercedes-ster op de motorkap mag blijven, zien we in de klassieke grille daaronder inmiddels ook standaard een enorme batterij kleinere Mercedes-sterretjes twinkelen. Zelfs de zijkant blijft niet gevrijwaard van glimmertjes, want dat nieuwe en dus kennelijk overbodige sier-element achter de voorwielen zat er eerst niet.

Deze trend beperkt zich overigens niet tot Mercedes. Op deze plek beklaagde ik me al eerder over de overdaad aan M-logo’s op moderne BMW’s en lichtgevende logo’s en grilles treffen we inmiddels bij vrijwel alle merken aan, maar Mercedes-Benz lijkt zich inmiddels volledig toe te leggen op mensen met de smaak van een ekster. Zou dit echt zijn waar strenge Duitse bankiers, overheidsfunctionarissen en andere typische S-klasse-klanten op zitten te wachten? Als marktonderzoek dat inderdaad uitwijst, is de tijd van ingetogen stijl ook in Europa definitief voorbij.

Of... zou Audi iets op het spoor zijn?