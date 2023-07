Weblog Jan – Stijlloos

Heb je de nieuwe Mercedes-Benz CLE gezien? Het is een echte, lage, tweedeurs coupé, en daarmee een autosoort die we nog maar zelden tegenkomen in 2023. Toch ben ik niet blij, want de CLE is me niet stijlloos genoeg.

En nee, nu geen grapjes gaan maken over GLE coupé's en matzwarte AMG GT 4-Doors. Die vind jij misschien ook stijlloos – zelf onthoud ik me van commentaar – maar ik heb het nu over létterlijk stijlloos. B-stijl-loos, om precies te zijn. Mercedes heeft een lange historie met de ‘hardtop coupe’, ofwel een coupé zónder middelste raamstijl. Voor de duidelijkheid: we hebben het dan over een tweedeurs model met een vast dak, maar zonder vaste raamstijl tussen de voorste en de achterste zijruit. Die ruiten kunnen in zo’n geval allemaal open en dat resulteert dan in één groot, open ‘gat’, dat het hele interieur op fraaie wijze onthult.

Deze carrosserievorm was ooit, vanaf de jaren vijftig, vrij populair, maar Mercedes heeft er langer aan vastgehouden dan wie dan ook. Bij de W114 coupé uit de jaren zestig en zeventig was het nog redelijk normaal, maar ten tijde van opvolger C123 begon het al wat zeldzamer te worden. Mercedes ging echter door en bood ook de C124 nog als ‘hardtop coupe’, tot in de tweede helft van de jaren negentig. En toen… toen hield het op. Althans, dat dachten we, want de eerste CLK kreeg als coupé gewoon een B-stijl mee. Die auto leek qua concept ook wel op de nieuwe CLE, want net als die auto zat hij enigszins tussen C-klasse en E-klasse in. Bij de tweede generatie CLK, die in 2003 verscheen, zette Mercedes die ‘fout’ echter recht. De latere CLK deed het als coupé zonder B-stijl en dat maakte hem aan deze zijde van de eeuwwisseling ronduit uniek.

Dat wil zeggen: totdat de E-klasse coupé zijn intrede deed. Mercedes splitste de CLK in 2009 weer op in een tweedeurs C-klasse en een tweedeurs E-klasse, waarbij alleen laatstgenoemde een echte, stijlloze coupé was. Daaraan dankt de E-klasse coupé trouwens ook dat vreemde, derde zijruitje. Die dient een puur praktisch doel, want zonder het ‘opknippen’ van het glas zou de dan enorme achterste zijruit simpelweg niet in het achterscherm passen. Dit ruitje kwam terug op de tweede generatie E-klasse coupé en laat zien hoe ontzettend graag Mercedes deze auto's zonder B-stijl wilde ontwerpen. Het derde ruitje had immers eenvoudig voorkomen kunnen worden door zo’n stijl wél toe te voegen, maar in plaats daarvan kozen de Duitsers voor deze unieke, ingewikkelde oplossing.

En nu lijken de rekenmeesters het weer te hebben gewonnen van de designers. De CLE heeft een dikke, moddervette B-stijl en slechts twee raamknoppen, waarmee Mercedes voor de tweede keer een einde maakt aan de fraaiere, stijlloze oplossing. Gelukkig komt er ook een cabrio…