Weblog Jan - Het nadeel van led

Goedemorgen beste lezer, en langs deze weg ook nog het allerbeste gewenst voor 2026. En uiteraard ook de nadrukkelijke wens dat je vandaag veilig aankomt op het werk, hoewel ik vanmorgen het idee kreeg dat het voor de meesten van jullie een thuiswerkdagje wordt vandaag.

Ik kwam namelijk gewoon in grofweg een uurtje van mijn Zuid-Hollandse woonplaats naar het hoofdstedelijke redactiepand, aardig conform de verwachtingen voor een maandagochtend zonder sneeuw. Ik deed het ritje overigens in en een Skoda Elroq op all-seasons, dus in dat opzicht beginnen we 2026 zoals heel veel anderen. De Skoda deed het keurig en ploegde zich voorverwarmd en wel door de stevig vallende sneeuw, zonder me ook maar één keer angst te bezorgen.

Toen de straatlantarens het rond Woerden even lieten afweten, schrok ik echter toch even. Voor de Skoda bleef het namelijk gewoon donker, alsof ik een van die ‘sukkels’ was die zonder licht door het winterlandschap reed. Dit bleek echter niet het geval en een snelle stop bij het tankstation bevestigde wat ik stiekem al vermoedde: de koplampen gingen bedekt onder een dikke laag sneeuw, net als de rest van de neus overigens. Dit is één van de weinige nadelen van moderne ledverlichting, die in tegenstelling tot halogeen (en in iets mindere mate xenon) nauwelijks warm wordt, en dus niet in staat is om sneeuw en ijs van het koplampglas af te smelten. Voor de bestuurder zijn de koplampen in deze staat eigenlijk waardeloos en voor omstanders neemt de werking ook danig af, want het schijnsel dringt slechts deels door de centimeters dikke sneeuwlaag heen.

Uiteraard is dit probleem in een land als Nederland zeer te overzien. Het sneeuwt hier zelden en als het een keer zo is, zijn de wegen op de meeste plaatsen goed verlicht. Als ik in een land woonde waar dit weerbeeld vaker voorkwam, zou ik dit echter knap irritant vinden. Rijdend in een sneeuwstorm heb ik zelden zin om handmatig de sneeuw van mijn koplampen te verwijderen, want dan bovendien ook nog eens een zeer tijdelijke oplossing is. Zou het niet een idee zijn om voor dit soort gevallen koplampverwarming te ontwikkelen, al dan niet gekoppeld aan de achterruitverwarming, exterieurtemperatuur, lichtsensor en de regensensor?

Overigens blijkt in zo’n sneeuwbui op meer vlakken dat moderne technologie niet altijd samengaat met winterweer. Gedurende de rit gingen er op het dashboard steeds meer oranje waarschuwingslampjes branden ten teken dat de auto niets meer zag, waarmee de adaptieve cruise control overigens ook niet meer werkt en Skoda helaas geen optie biedt om dan maar reguliere, niet-afstandhoudende cruise control te gebruiken.

Nu lijkt het overigens net alsof ik zeur, maar ik vind zo’n besneeuwde rit oprecht fantastisch. Zo alleen in je gezellige, warme autootje naar de vlokken staren, dat is toch heerlijk knus? Nog liever dan in zo’n moderne EV doe ik dat dan trouwens in een heerlijk dampende benzineauto, die je aanvankelijk weliswaar in de kou laat staan maar langzaam opwarmend veel meer ‘leeft’ dan zo’n warme, maar toch kille elektrische auto. Dat is rationeel bezien uiteraard niet uit te leggen, maar auto’s zijn nu eenmaal niet alleen maar rationeel. Of ben ik gek?