Weblog Jan - De Ferrari Purosangue heeft een bedrieglijk gezicht

De Ferrari Purosangue is los, en ik vind hem buitengewoon geslaagd. Anders dan een Lamborghini Urus heeft de auto niet alleen een herkenbare kop en kont, maar ook echt unieke verhoudingen. Met zijn lange neus, relatief korte passagierscabine en voor SUV-begrippen beperkte hoogte is hij daarmee in de basis veel specialer dan zijn concurrenten. De claim dat het bij deze ‘SUV’ in de eerste plaats om een echte Ferrari gaat, is wat mij betreft dan ook grotendeels gerechtvaardigd.

Verrassend is de Purosangue dan weer niet. De auto liet op teasers en spionagebeelden al veel van zich zien en dook in februari zelfs al helemaal ongecamoufleerd op, nota bene in het wat mij betreft doodsaaie grijs dat ook op de fabrieksbeelden te zien is. Aanvankelijk eindigden alleen de ‘Meriva-portieren’ op mijn lijstje met onverwachte zaken, totdat ik nog eens grondig naar het front keek. Daar vinden we namelijk de meest ‘bedrieglijke’ koplampen van de hedendaagse autowereld, en dat zegt wat.

Even wat context. Het uit twee of meer ‘lagen’ opgebouwde front, waarbij de eigenlijke koplampen (dim- en grootlicht) een verdieping lager zijn ondergebracht dan de indeling suggereert, is door Citroën en Hyundai weer helemaal in zwang geraakt. Inmiddels zien we het ook terug bij Skoda, Kia, BMW en tal van andere merken. Meestal is het doel hier om de dagrijlampen, die dus hoger zijn geplaatst en vaak platter en scherper van vorm zijn, optisch als koplampen te presenteren. De eigenlijke lampen worden, daarbij geholpen door moderne led-technologie, verstopt in een vaak donkere behuizing.

Dat verstoppen lukt de ene keer beter dan de andere. Het meest geslaagde voorbeeld tot de komst van de Purosangue is wellicht de Rolls-Royce Phantom uit 2003, waarbij het dimlicht in de ronde kijkers onder de ‘koplampen’ zit. De Purosangue gaat op basis van wat we nu weten echter nog een gevoelige stap verder, want Ferrari brengt een stel gaten aan in de neus op de plaats waar je de koplampen verwacht. Kijk maar goed: de wulpse, grote openingen boven en onder de dagrijlicht-balk zijn stiekem daadwerkelijk slechts openingen. Het geheel líjkt op een kopie van de Roma-kijkers, maar ís dat daarmee dus niet. Dat maakt deze keuze zo opmerkelijk: er is letterlijk een gat in de vorm van een koplamp op de plaats waar je die verwacht, maar daar wordt ogenschijnlijk geen gebruik van gemaakt.

De echte koplampen verstoppen zich in het bovenste stuk van wat optisch de grille is. Ferrari weet ingeschakelde verlichting (hierom?) angstvallig te vermijden op het persbeeld, maar daardoor laten de gebrekkige Photoshop-skills van ondergetekende zich niet tegenhouden. Met brandend dimlicht krijgen we een beter beeld van hoe de Purosangue straks daadwerkelijk gaat ogen, in ieder geval in het donker.

Nu we daar toch mee bezig zijn: ook de Purosangue moet in de meeste landen worden voorzien van een kentekenplaat op de neus. Ferrari maakt dat zo moeilijk mogelijk door het glimmende paardje middenin de koelopening in de bumper te plaatsen. Daardoor zijn er nog twee mogelijkheden: boven de grille, of eronder. Die laatste optie oogt wat ons betreft beter, maar betekent ook dat er een extra ‘gat’ met ongetwijfeld een aerodynamische functie wordt afgedekt. We zullen moeten wachten tot de eerste realistische beelden om te zien hoe Ferrari dit ‘probleem’ denkt te gaan oplossen.

En om het af te maken nog even met licht én plaat:

Een Purosangue op om het even welk kenteken zal overigens altijd een exclusieve verschijning blijven, want Ferrari beperkt de productie. Dat betekent nu al dat heel veel potentiële kopers achter het net vissen.