Weblog Bas - Wij weten nog niet half

Voor de noodzakelijke prijsverlaging kostte het topmodel van de Mini Countryman met alles erop en eraan ongeveer hetzelfde. De Countryman, ik heb er een, is lichter en efficiënter. Maar de 7X Privilege heeft een 30% grotere batterijcapaciteit en twee keer zoveel vermogen. Hij laadt met 800 volt-technologie drieënhalf keer zo snel, heeft minstens 100 kilometer meer bereik en veel meer ruimte. Wat er aan kleinigheden ook op aan te merken valt, het is een adembenemend volwassen auto voor dit geld. Ook omdat je je gepijnigd afvraagt wat naast deze ook kwalitatief hoogwaardige prijspakker de meerwaarde kan zijn van elektrische premium-suv’s tot ruim over de ton, de feitelijke concurrenten van de 7X. Kijk vooral even naar de cijfers: de top-7x heeft met 639 pk exact hetzelfde vermogen als de bijna twee keer zo dure elektrische Porsche Macan Turbo. Je weet één ding zeker; dat dat geen toeval is maar een subtiel signaal van een toekomstige overwinnaar naar een aanstaande verliezer.

De Chinezen zijn de kwakkelende Europese EV-markt aan het slopen met offers you can’t refuse. De concurrentie had geen ander weermiddel dan prijsverlagingen, de markt geen andere defensie dan tariefmuren. Die gaan niet helpen. Dan gaat China terugpesten en gezien de afhankelijkheid van Chinese grondstoffen en technologie is dat geen gezellige gedachte. Dus gaan we dealen en wheelen, het geopolitieke speelveld is al explosief genoeg.

Al kun je in dit land nog niet de grachten met Chinese auto’s dempen, de westerse auto-industrie staat nu al met de rug tegen de muur. Over de razendsnelle en technisch superieur uitgevoerde Chinese kaping van het elektrische B-segment schreef ik al. Met de BYD Dolphin Surf en Nio’s Firefly dient zich een generatie budgethatchbacks aan die het in zich heeft het hele C-segment te slopen. Die twee verslaan in deze klasse alles van Stellantis, terwijl de VW-kleintjes ID1 en ID2 maar op zich laten wachten. China zet in alle courante segmenten nu volop druk op de prijzen, zelfs op het topsegment door in de hogere middenklasse hoogwaardige hightech aan te bieden voor de helft van wat Porsche nu nog voor een top-Macan kan vragen. Het is een kwestie van tijd voordat de consument zijn nuchtere conclusies trekt. Dat VW nu voor minder dan 30k een verbazingwekkend volwassen ID3 verkoopt of Stellantis uit pure noodzaak een joint-venture sluit met Leapmotor zegt veel tot alles over de genadeloosheid van een strijd die aan de verkoopkant al dwingt tot ongekende buigzaamheid. Dat ligt veel meer dan aan de kwakkelende stekkermarkt aan het Chinese zwaard van Damocles. Catalogusprijzen zeggen op de markt weinig meer. De echte prijzenslag speelt zich achter de blinkende façades van de dealers af, waar de verkoper graag onthult voor welke spotprijs je zijn voorraadauto’s mee mag nemen, als je in godsnaam maar ter plekke toehapt.

Het Chinese marktoffensief maakt de indruk van een tot in detail voorbereid aanvalsplan. Het verloopt inmiddels zo snel dat de fossiele concurrentie niet de tijd heeft adequaat te reageren. In mijn glazen bol zie ik in de langetermijnrespons op dit proces scenario’s uitkomen die nu nog te absurd voor woorden lijken. Ik zie Geely Volvo’s status langzaam ontmantelen ten faveure van Zeekr en Polestar. Ik zie het zinkende Stellantis vallen en VW alsnog met Tesla versmelten, of Mercedes met BMW. Porsche verdwijnt, zonder geluid geen bestaansrecht. En geen autofabrikant zal ontkomen aan de afhankelijkheid van China. Het overleverspragmatisme wint terrein: If you can’t beat them, join them. Toyota trekt al samen op met BYD. Mazda heeft met de semi-Chinese 6e de handdoek eigenlijk al in de ring gegooid. Wij weten nog niet half hoe bang we moeten zijn voor China, en hoe onherkenbaar het autolandschap de komende tien jaar zal veranderen.

Dit was trouwens mijn laatste blog voor Autoweek. Dank voor jullie aandacht, aardige en kritische lezers.