Weblog Bas - God kost een half miljoen

Persberichten van Rolls-Royce zijn vaak langer dan de auto’s, dus ik lees ze niet dagelijks. Het laatste was kort en de clou bleef hangen. Een: Rolls-Royce leverde afgelopen jaar voor het eerst meer dan 6.000 auto’s af. Twee, interessanter; de gemiddelde Rolls-Royce-klant steekt een half miljoen in zijn auto. Vooral de op maat gemaakte ditjes en datjes van de Bespoke-afdeling gaan erin als koek.

Een half miljoen! Nou niet meteen gaan schieten op die stomme rijken. De begeerlijkheid van een Rolls-Royce begrijp ik. Ik heb er meerdere bereden en dat was speciaal. Maar ik ben te nuchter voor die ongein of ik weet te goed wat er te koop is. Ik ga maar vrekkig Hollands zitten vergelijken. Voor een half miljoen koop je hier in het noordoosten van het land, omringd door prachtige natuur, 150 vierkante meter woongenot met een dijk van een tuin. Je hebt er tien Ioniqs 5 voor, groot en chique en even stil. Net een weekje BMW i7 op de Bucket List afgevinkt, voor maximaal twee ton in niets de mindere van een Phantom Coupé voor het drievoudige.

Appels en peren, ik weet het. De Rolls-man is geen Hollander. Hij staat anders in het leven. Hij komt uit Dubai en is drie miljard waard. Hij leest geen vergelijkende tests in autobladen. Hij heeft altijd gelijk, weet alles zeker. Voor zijn luttele vijf ton heeft hij, denkt hij, de beste auto van de wereld.

Hij heeft ook helemaal geen zin op de kleintjes te letten. Daarom wordt het zelfs geen i7 als die een Ghost in alle opzichten zou overtreffen. Hij wil de duurste. Dat is niet alleen patserige geldsmijterij. Nieuw geld heeft geen geschiedenis. Het hunkert naar de emotionele verbinding met echte tradities. Het zoekt heritage, de mythe van het oude continent, symbool van royalty en oude, degelijke rijkdom. Dat is in het kort waarom een schatrijke Egyptenaar in 1985 het Londense warenhuis Harrods kocht, en waarom Rolls-Royce afgelopen jaar in Dubai een Private Office voor de klanten opende.

Dit, dames en heren, is het verdienmodel van Rolls-Royce.

Want Rolls-Royce is een geloof dat voor het allerhoogste staat zoals in de twee grootste godsdiensten op aarde God of Allah. Zoals gelovigen niet om bewijs vragen, omdat ze het zeker weten, zo wil de Rolls-klant helemaal niet weten of zijn auto echt de beste is. God kost een half miljoen, de prijs is het bewijs. Met een beetje customizing is Zijne Heiligheid, Bespoke van kop tot kont, geheel de jouwe.

Je kunt dat jammerlijk vinden. Maar het is uniek, een toko die puur op verblinding draait. Het is een prachtig kinderlijk stukje magie in een van mystiek beroofde wereld. Sloop Rolls-Royce, en je vermoordt het geloof in de auto als een oord van paradijselijk geluk.

De nieuwe Europese rijkdom gaat dit jaar gewoon voor een i7. Ook de hemel op aarde. Maar zo staan wij er niet meer in. Wij constateren na vergelijkend warenonderzoek: dit is de beste. Wij zijn geen gelovigen, wij smoren onderbuikgevoelens in koele berekening. Een nieuwe zakelijkheid zal de mythe van de topklasse verwoesten. Als de laatste roes vervlogen is, gaan wij ook met twee ton in de achterzak gewoon voor een Ioniq 5. En dan zijn we voorgoed verloren voor de eeuwigheid.

Van harte, Rolls-Royce. Maak de mensen gek zolang het kan. Al barst deze strontnuchtere Hollander bij elk oneindig persbericht in lachen uit. En nu we elkaar toch aan de lijn hebben: Bel me snel over die elektrische Spectre. Kan niet wachten!