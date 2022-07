Weblog Bas - 'Denk elektrisch, denk anders'

Je wilt op weg naar Italië met drie kinderen achterin niet onder de brandende zon in de file voor de snellader belanden. Je wilt niet de dupe worden van de Franse achterstand qua laadinfrastructuur. Je wilt ’s ochtends na een overnachting niet ontdekken dat je met nog twintig kilometer range aan een uitgevallen laadpaal hebt gehangen. Om nog te zwijgen van gedoe met niet werkende laadpassen, apps en druppels in het buitenland.

Ik ga nu allemaal trotse reacties krijgen van Teslarijders die fluitend naar Cannes en Rome spoten. Jaja, bij mij gaat het ook bijna altijd goed. Maar af en toe even niet. Eén keer nam ik met nog 7 kilometer actieradius in het holst van de nacht in wanhoop een snelwegafslag, waar ik wonder boven wonder pal tegen een niet op de app zichtbare laadpaal aanreed. Die het aanvankelijk niet deed en pas na een kwartier van angst en beven wel. Die stress beveel ik niemand aan.

Geen twijfel mogelijk; had ik nu voor een gezin met schoolgaande kinderen een huisje in Zuid-Frankrijk ingeboekt, dan had ik jong en oud in de bejaarde 850 gepropt. Ook als ik geen BMW i3 maar een Tesla met een range van 500 kilometer voor de deur had gehad, zou ik gekozen hebben voor het ouderwetse tanken. Ik begrijp heel goed waarom een Kia EV6 rijdende collega voor zijn trip naar Italië met alle tragische financiële consequenties van dien zijn zuipende Alfa pakt. Je hebt vakantie, je wilt rust aan je kop. En dat zeg ik als vurig aanhanger van elektrisch rijden.

Zelf verkeer ik in de gelukkige omstandigheid meer risico te kunnen nemen. De kinderen zijn het huis uit, ik hoef niet per se naar de Middellandse Zee, ik vind het nooit erg me een beetje aan te passen. De sport is de situatie onder controle te houden.

Het i3-uitje naar München vond ik in dat verband een verrijkende ervaring. Als soloreiziger was ik niemand tot last, zodat ik alle tijd kon nemen voor het zoeken naar laadpalen in minder geprivilegieerd Duits achterland. De stekkerreiziger kijkt wat haalbaar is en splitst de route op in realistische etappes. Het aanpassingsvermogen biedt ook voordelen; je reis wordt een blind date. Je komt op bestemmingen die je nog niet op Booking.com had uitgewoond. Veel plekken in Duitsland had ik zonder de beperkte actieradius van mijn BMW’tje nooit gezien. Iedereen is altijd maar op doorreis naar verder, zuidelijker, heter. Waarom? Met hun Eend gingen mijn ouders vroeger ook niet naar Zuid-Frankrijk. Je ontdekkingsreis begint om de hoek.

Naarmate de transitie voortschrijdt, doen zich steeds meer nieuwe, veelbelovende mogelijkheden voor. Naar Noorwegen kan ik vanuit Groningen tegenwoordig per boot; dat moest ik volgend jaar maar eens proberen. Heerlijk, na een romantische zeereis landen in dat uitgestrekte stekkerparadijs. Daarna mogen het laadnetwerk en de actieradius van de i3 de route bepalen. Geen idee wat me aan landschappen en ontmoetingen wacht. Zo moet vakantie zijn, een verrassende maar stressvrije ontsnapping aan de sleur. Denk elektrisch, denk anders.