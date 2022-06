Weblog - Trajectcontrole bij werkzaamheden te veel van het goede?

Recent in het nieuws: de trajectcontrole op de A12 bij de Galecopperbrug bij Utrecht (in de richting Arnhem) wordt aangepast naar 70 km/h vanwege de aankomende langdurige werkzaamheden. Groot nieuws! En de reacties daarop waren niet mals. Het doet me onwillekeurig even denken aan Engeland. Daar is een trajectcontrole bij werkzaamheden al jarenlang niet meer weg te denken.

Hoe zit het precies? Al jarenlang heeft de A12 als ringweg-zuid bij Utrecht een trajectcontrole voor 100 km/h op de hoofdbaan en 80 km/h op de parallelstroken met uitvoegmogelijkheden naar bijvoorbeeld het bedrijventerrein Laagraven, de P+R parkeerplaats Westraven, de Jaarbeurs, Houten en Nieuwegein. Toen ik in het verleden mijn auto bij een dealer in die buurt afleverde, kreeg ik bij het wegrijden (met de leenauto) altijd de waarschuwing mee eraan te denken. Vooral die constante check op 80 km/h is natuurlijk érg verraderlijk na het invoegen, zeker met een andere auto dan je gewend bent. Het werkt wel, in 2020 stond de A12 bij Utrecht op de derde plaats voor de meest uitgedeelde boetes: 244.036 mensen kregen een enveloppe van het CJIB op de mat.

Trajectcontrole aangepast tijdens werkzaamheden

Zal dat aantal hoger worden? Tot begin 2024 gaat de brug in de steigers voor groot onderhoud en worden onder andere de tuien vervangen. De rijbanen blijven open maar worden versmald en de maximum snelheid gaat naar 70 km/h. Niets nieuws onder de zon lijkt het, dat gebeurt vaker bij werkzaamheden. Wat voor de eerste keer gebeurt, is dat de trajectcontrole aan die snelheid wordt aangepast. Dus als je harder dan 70 km/h rijdt, kun je post van het CJIB verwachten.

Het wordt gepresenteerd als groot nieuws. Maar als je het hebt over veiligheid van de mensen die aan de weg werken is het uiteraard zeer begrijpelijk dat er meer aandacht is voor onder meer de snelheid van de auto's die toch blijven langsrazen. Echter, is het wel zo nieuw? Dat valt mee. In Engeland is het al jaren gebruik dat bij praktisch álle wegwerkzaamheden op de snelweg een trajectcontrole actief is. Je zet dan gewoon de cruisecontrol op 40 of 50 mijl per uur (dat is de snelheid die meestal wordt aangehouden). Word je gesnapt op te snel rijden, dan kun je een boete van tenminste GBP 100 verwachten en Britten mogen dan ook punten inleveren op hun rijbewijs. En dan heb je het over een redelijk tijdelijke situatie, die soms maar enkele maanden duurt. Het wordt enorm vaak toegepast. Rijd je door Engeland heen, dan krijg je soms écht het gevoel 'toch niet wéér een average speed check zone'. Maar het doel is duidelijk. Dat ze dit nog niet in Nederland hadden ontdekt, verwonderde me wel. Immers, dat zou zeker leiden tot verlaging van de snelheid. Er wordt soms best wel gejakkerd langs de werkzaamheden. Zo'n tijdelijke trajectcontrole bij werkzaamheden zou ook zeker een potentiële goudmijn zijn voor de staatskas. Maar wellicht liggen de eisen voor de installatie en calibratie hier te hoog waardoor voor zo'n tijdelijke installatie het risico van succesvolle bezwaren tegen een boete te groot worden...

Hogere boetes in USA als er daadwerkelijk gewerkt wordt

Een grote ergernis die je vaak hebt bij afgekruiste rijstroken of verlaagde snelheid bij werkzaamheden heeft een andere oorzaak. Soms is het onduidelijk waarom je minder hard mag. In Nederland zijn de verkeersboetes hoger bij wegwerkzaamheden. Ook als de weg (ogenschijnlijk) vrij is. En soms is er van werkzaamheden ook weinig te merken. In de Verenigde Staten wordt er voor dergelijke situaties vaak onderscheid gemaakt voor de hogere boetes. Daar kun je een toeslag krijgen op een overtreding, maar alleen als er op dat moment ook daadwerkelijk aan de weg wordt gewerkt.

Veiligheid op eerste plaats

Het is belangrijk dat de werkzaamheden plaatsvinden én dat de veiligheid van de wegwerkers wordt verzekerd. Dat daarvoor de trajectcontrole wordt ingezet is een schitterend middel. Er zijn alleen meer mogelijkheden waarmee je een veilige situatie kunt bereiken én handhaven. En dan vraag ik me gelijk af of er andere, creatieve manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken. Bijvoorbeeld door juist een positieve impuls te geven om veilig langs de werkzaamheden te rijden in plaats van te dreigen met boetes.

O ja, een tip: er zijn navigatiesystemen en -apps (ik denk in eerste instantie aan TomTom) die al waarschuwen voor flitsers en trajectcontroles én in een gebied met trajectcontrole bijhouden wat je gemiddelde snelheid is. Handig!