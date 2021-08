Popup - Weblog

Je kon erop wachten. Seat zoekt het hogerop met een eigen submerk en de bijpassende presentatievormen. Al die nieuwe of pseudo-nieuwe spelers moeten zich zogenaamd van het establishment onderscheiden en omdat mensen gewoontedieren zijn, doen ze dat allemaal op dezelfde manier. Tesla heeft of had stores, Polestar spaces, Lynk speciale clubs, dus wat let de Spanjaard. Het recept: Online bestellen, analoog de koopdrang voorbewerken met een stuk beleving naar de mensen toe.

Fascinerend wel hoe autobonzen zonder enige garantie op een stabiel verdienmodel op A-locaties bakken geld uitgeven aan zoiets ongrijpbaars als hun presentatie, in dit geval dus het imago dat ze nog moeten bouwen. Ik bezocht onlangs de adembenemend klinische Polestar Space in de Van Baerlestraat, qua sfeer een reusachtige premium-designkeuken zonder aanrecht, en piekerde me suf voor welke schakel in de besluitvormingsketen die hut verstandelijkerwijs zou kunnen staan. De gids- en massagefunctie naar de doelgroep toe kan zo’n toko immers alleen vervullen voor klanten die van niets weten. Die nog nooit van Polestar of digitaal configureren hebben gehoord, maar op een goede dag in de Van Baerlestraat voor het eerst oog in oog met zo’n gecamoufleerde Volvo staan en denken; zozo, dat is een mooie! Kom vrouw, laten we poolshoogte nemen, misschien is het iets voor ons. En dat ze dan binnen horen dat ze hem met een of twee motoren kunnen kopen, wie had dat gedacht?

Maar bestellen doe je er dus niet, want dat gaat bij Polestar online. De Polestar-labs willen primair belevingscentra zijn. De verkramptheid druipt van de formule af. Dit zijn etalages zonder winkel, huizen zonder het fundament van een degelijke, duurzame relatie tussen merk en klant.

Wat wil Cupra? Amazing customer journeys uitrollen voor de premiumklant? Hem wijs maken dat hij geen verbouwde ID.3 of gerebadgede Seat rijdt? Hoewel ik weinig Cupra-rijders ken – wie wel, zou ik bijna zeggen - vermoed ik dat het nuchtere types zijn, die in principe best een Seat met een ander logo willen als de stiksels cool genoeg zijn en hij hard genoeg gaat. Maar die kiezen ze thuis op de bank. Autoliefhebbers zijn rare lui. Hun passie zit diep, en juist daarom zitten ze niet te wachten op gekunstelde belevingsprikkels. Hun drijfveer is begeerte, en die hakt thuis op de bank de knoop door bij de eerste aanblik op de iPad. Bijna niemand die onlangs blind een Ioniq 5 of Kia EV6 bestelde had die auto’s in het echt gezien, laat staan gereden. Maar de ontwerpen en de specs raakten een snaar, en terecht. Als Cupra auto’s met dat sex appeal creëert, kunnen ze die pop-up stores opdoeken.

De Amsterdamse Polestar Space kan ik als toeristisch doel trouwens van harte aanbevelen. Fijn personeel, en een gouden kans zo’n indrukwekkende Polestar 1 een laatste keer in het echt te zien voor hij verdwijnt naar een Saoedische verzamelaar. Maar ik denk niet dat Polestar er het schip met geld gaat binnenhalen. Alsof de duvel er mee speelde sloot Tesla om de hoek net zijn eerste Nederlandse store aan de PC Hooft, in 2013 geboren uit hetzelfde idee. Het lijkt me een voorteken.