Elektroshoppen - Weblog

Op zoek naar een elektrisch autootje. Ik ben er klaar voor. De verkoop van de youngtimers leverde het investeringsfondsje op en de verhuizing naar de stad beperkt het aantal kilometers dusdanig dat ik niet per se een bereik van Groningen tot Kopenhagen hoef.

In de rede ligt de betaalbare, pragmatische weg. Voor betrekkelijk weinig geld heb je een elektrische Corsa, 208 of Citroën e-Dinges, of een demo-Zoe. Prima auto’s. Ze halen 300 kilometer, rijden lekker en blijven, mocht ik zakelijk willen gaan sturen, met een beetje rekenen onder de aanstaande niet-meer-zo-lage lage bijtellinglimiet van 35.000 euro. De briljante Hyundai Ioniq Electric –niet de 5, maar de perfecte hatchback die haast iedereen al is vergeten – heeft geen driefasenlader. De VW ID3 Pure met 45 kWh-accu evenmin, al ben ik afgezien van dat vreselijke multimediasysteem steeds meer te spreken over de ruimte en prestaties van die auto. Maar liefhebber ben ik ook en mijn hart gaat niet sneller kloppen van de meeste kleine stekkermiddenklassers. Wel van een BMW i3, ondanks zijn beperkte actieradius en zijn niet meer actuele snellaadtijden. Kostbare zaak in de 120 Ah-variant die ik wil, met leer of het in duf Nederland zo zeldzame tweekleurige Lodge-interieur, en dat kostelijke dubbele dakraam. Maar ik heb als stedeling graag een compacte auto en met zo’n designspecialiteit moet je wel all the way gaan, vind ik. Ik wil geen witte met die trieste blauwgerande stoffen leasevlootstoelen.

Toch kijk ik voor de grap even naar het occasionaanbod van Tesla Nederland. Daar staat een Model S 75D van 2017 voor €47.500. Hoop geld, maar hij kan op de zaak. Hoho, wie zou zo gek zijn? Hij is bijna vijf jaar oud. Zijn bijtellingvoordeel vervalt volgend jaar. Dan gaat hij naar 16% voor de eerste 35 mille van de cataloguswaarde en naar 22 procent voor de rest, met een nieuwwaarde van 87 mille een smak geld. Zelfs met gratis supercharger-stroom van Tesla ga je voor die auto bloeden.

Mij is hij te groot en vooral veel te breed. In mijn EV’tje moet de krapste Groningse parkeergarage een ruime jas lijken. Zo’n machtige maar kolossale Ioniq 5 gaat het dus echt niet worden. Toch blijft het bezopen. Hoe kun je de aanschaf van elektrische occasions willen stimuleren en kopers voor zo’n dure auto het volle pond aan bijtelling laten betalen? Hef die bijtelling over de dagwaarde, dan tasten ZZP’ers misschien toe. Het is geen fiscale discriminatie van de eerste eigenaar, die heeft zijn cadeautje via de lage bijtelling allang binnen. Voor mij is het een principiële kwestie. Je kunt niet én de klimatologisch onverkoopbare youngtimerregeling handhaven, een fiscale beloning voor het wereldkampioenschap CO2 uitstoten, én het er op dit punt zo enorm bij laten zitten. Die doorgeschoten bijtellingcurve moet van de baan. Als jij als overheid het volk de stap wil laten zetten, dan zul je het iets te bieden moeten hebben. Anders gaat dit niet werken. En weet je waarom? Omdat die auto’s, nieuw of gebruikt, voor gewone mensen in Nederland zelfs met subsidie reteduur blijven, ongeacht je budget. Bijna 35 mille voor een Peugje 208 is een kapitaal voor een B-segmenter met een achterbank waar ik niet eens normaal kan zitten. Bovendien kom ik toch steeds weer bij de i3 uit, ongeacht equivalente praktische bezwaren. Het is de eerste echte elektrische klassieker, de enige waardige erfgenaam van de A2. Bovendien blijft het van alle kleintjes verreweg de leukste rijdersauto. Innerlijk heb ik allang de knoop doorgehakt. Nu nog de juiste kleurencombinatie met de juiste opties vinden.