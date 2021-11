Zo stijgt de bijtelling voor elektrische auto’s. Nu zitten we nog op 12 procent, maar dat wordt 16 procent. Het was oorspronkelijk eigenlijk 17 procent, maar met hangen en wurgen heeft de autolobby er een procentpuntje af weten te krijgen. Scheelt je toch vijf jaar lang een tientje per maand. Belangrijker is dat het maximumbedrag voor de bijtellingskorting naar beneden gaat, van €40.000 naar €35.000. Voor alles daarboven wordt de volle mep aan bijtelling berekend. De combinatie van die twee aspecten scheelt fors. Met de hausse van nieuwe hoge EV’s, zoals de Tesla Model Y, de Hyundai Ioniq 5, de Skoda Enyaq en de Kia EV6, is er een forse groep mensen die zit te nagelbijten of hun auto voor 1 januari 2022 wordt afgeleverd.

Wat het scheelt? Bij een nieuwprijs van €60.000 stijgt de netto bijtelling van € 291 naar € 351 per maand als je die op 2 januari in plaats van op 31 december op kenteken hebt. Vijf jaar lang, totaal €3.600. Dat is niet niks. Belangrijker is echter dat benzineauto’s ineens weer aantrekkelijk worden als leaseauto, want in plaats van zo’n dikke Skoda Enyaq van 60 mille kun je ook een leuke Kodiaq 1.5 TSI rijden voor 50 mille. De netto bijtelling? Precies €348 per maand. Laten we ook een segment lager kijken. Een aardig aangeklede Peugeot e-2008 kost je €40.000. Dat is volgend jaar €212 netto per maand aan bijtelling. Voor slechts €30.000 rijd je een niet onaardige 130 pk 2008 met de 1.2-benzinemotor en die kost je per maand €209. Bovendien heb je dan nooit te maken met range-anxiety en ook rijdt de auto beter.

De meerprijs van een EV werd tot op heden genoeg gecompenseerd, maar dat voordeel valt nu wel erg snel weg. Zoals het elke keer gaat bij de overheid, zien we de balans te snel verschuiven. De nul procent bijtelling was altijd onnodig laag. Het kabinet had destijds met twee of drie procent bijtelling kunnen beginnen om door te gaan naar iets van zeven procent en dan een procentje per jaar erbij of zo. Maar na jaren van te weinig bijtelling voor stekkerauto’s, slaat het kabinet nu compleet door naar de andere kant en prijst de overheid elektrische modellen (gezien de meerprijs daarvan) al bijna gelijk aan benzine­varianten. Nu zal een deel van de EV-rijders nooit meer terugkeren naar een benzineauto, omdat een elektrische auto hen domweg uitstekend bevalt, maar een ander deel is meer berekenend en grijpt zonder scrupules terug naar een fijne benzineauto zonder overgewicht.

Kijken we dan naar de particuliere markt. Op dat vlak heeft de kabinet minder vreemde besluiten genomen. Zo daalt de subsidie – die ik nog altijd veel te hoog vind gezien de bpm-vrijstelling die er al is – per persoon iets én gaat er wat kortingsbudget naar voren, zodat er in 2022 voor vier keer zoveel nieuwe EV’s een aankoopsubsidie is. Verstandig, gezien de run van begin dit jaar. Het blijft merkwaardig dat het kabinet het budget per se wil spreiden over meer jaren, maar goed. Dit betekent uiteraard wel dat elke (slimme) particulier de aankoop van een EV uitstelt naar januari. Dus waar we eind dit jaar wederom een eindsprint meemaken in de zakelijke automarkt, maken we die verkoopboost juist pas in januari mee bij de particulieren. In de totale cijfers zijn deze bewegingen niet of nauwelijks zichtbaar, zodat een niet-oplettende politicus (dat zou je bijna een pleonasme kunnen noemen) het effect van zijn beleid niet opmerkt, mocht de zakelijke markt voor elektrische auto’s in 2022 inderdaad helemaal vastlopen. Ik ben benieuwd.