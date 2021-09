Begin vorige week was ik bij de IAA in München. Wat een genot dat er eindelijk weer ruimte is voor zo'n evenement na anderhalf jaar merkbare afstand tussen de autofabrikanten en het grote publiek. Eindelijk kon men weer met de neus bovenop de nieuwste auto's staan. Toch was het een andere beurs dan anders. In de eerste plaats omdat het eigenlijk veel te kort door de bocht is om het als een autobeurs te omschrijven. Het heette niet voor niets 'IAA Mobility'. Dit ging over veel meer dan auto's. In München stond mobiliteit centraal, in welke vorm dan ook. Er was zelfs een complete hal ingericht voor fietsfabrikanten. Weliswaar was dat een niet zo druk bezochte hal als de hallen waar de grote automerken stonden, maar toch. Ook die hal was niet voor één gat te vangen, want tussen de fietsen stonden bijvoorbeeld ook Segways, elektrische stepjes en hoverboards (ja, Back to the Future krijgt misschien toch een beetje gelijk, al zitten er nog wel wielen op).

In de tweede plaats was het geen traditionele autobeurs om de simpele reden dat er alleen als je er goed naar zocht hier en daar nog auto's met een verbrandingsmotor te vinden waren. Het overgrote deel van de getoonde modellen was volledig elektrisch aangedreven. Dat de toekomst van autorijden ook volgens de grote fabrikanten elektrisch is, is evident. Er was bovendien volop aandacht voor het brede plaatje, want met alleen elektrisch rijden gaan we de wereld niet redden. BMW toonde bijvoorbeeld de i Vision Circular om onder de aandacht te brengen dat er naar nieuwe manieren van produceren en materiaalgebruik gekeken moet worden om de gehele voetafdruk van een auto te verkleinen. Bij de Volkswagen Group was er naast de onthulling van de volledig elektrische ID Life extra aandacht voor CO2-neutraal produceren, autodelen en duurzamere accuproductie. Mercedes-Benz liet tenslotte met de EQG Concept en de Mercedes-AMG EQS zien dat ook iconische namen en sportieve afdelingen meegaan met de tijd. Er waait kortom een progressieve wind door de auto-industrie, al gaat er natuurlijk nog wel wat tijd overheen voordat we er hopelijk op grote schaal de vruchten van gaan plukken.

Al met al was het voor iemand als ik, met nog aardig wat benzine in de aderen, niet direct een beurs om je vingers bij af te likken. Dat zal ik eerlijk toegeven. Petrolheads konden de IAA deze keer beter links laten liggen en mogelijk in de toekomst ook. De IAA draaide volledig om innovatie, revoluties in de wereld van mobiliteit en het afscheid nemen van oude praktijken. Ik zou niet weten hoe het nog progressiever had moeten zijn. Het voelde dan ook wat vreemd toen ik zondagavond in hartje München naar buiten liep na een persconferentie van Volkswagen over klimaatvriendelijkere manieren van auto's bouwen en plots op een groep Greenpeace-demonstranten stuitte. Ik had zojuist verhalen gehoord over grootschalige verandering van de auto-industrie zoals we die kennen en zag vervolgens spandoeken die de auto-industrie als een ouderwets gedrocht afschilderde. Dat rijmde niet met elkaar. Al net zo min als het feit dat de jonge demonstranten met alle liefde drankjes aannamen van mensen die binnen bij de bar mochten komen.

Het was slechts een voorbode van wat er twee dagen later zou gebeuren. Dinsdagmiddag waren we opnieuw in het centrum van München, waar op open stands diverse elektrische auto's te bewonderen waren. Door de hele stad kon je EV's uitproberen, maar ook elektrische stepjes en deelauto's. Alles om efficiënter en schoner van A naar B te komen, dus. Toen we vervolgens terug wilden naar de beurshallen, stonden we een uur in de file in een ronkende benzineauto. Activisten hadden de snelweg richting de beurs geblokkeerd, hoorden we. Een verkeersinfarct in bijna heel het oosten van München was het gevolg. Met in het achterhoofd wat ik in de voorgaande dagen allemaal gezien en gehoord had, kon ik maar één conclusie trekken: die lui hadden geen idee wat er op de IAA gebeurde. Misschien gaat het ze allemaal niet snel genoeg, maar de auto-industrie kan nou eenmaal niet van de ene op de andere dag een complete koerswijziging inzetten. Verandering is echt gaande en er hangt nog zoveel meer in de lucht, misschien was het voor de demonstranten een beter idee geweest om gewoon rustig de IAA te bezoeken en het van dichtbij te zien en horen. Scheelt weer een middag stilstaande vervuilende auto's en een hoop ergernis én wellicht stemt het ze nog wat hoopvoller over de toekomst ook. Twee vliegen in één klap.