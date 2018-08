Kill your darlings

Moeilijke keuzes maken. Bij de schrijvende pers weten we er alles van. Denk je een goed artikel te hebben geschreven, moet er alsnog een alinea uit. Kill your darlings heet dat. Dat zouden ze bij Volkswagen ook eens moeten doen.

De strategie bij Volkswagen lijkt er op dit moment enkel op gericht een zo groot mogelijk marktaandeel te halen door Seat en Skoda dezelfde auto's te laten verkopen als in het eigen aanbod zitten.

Waarom geef je als Volkswagen Seat bijvoorbeeld nog een Tarraco terwijl je al een Kodiaq en Tiguan Allspace hebt? En omgekeerd, waarom is er een Karoq terwijl er al een Ateca was. Waarom komt er een Skoda-derivaat van de Arona, die afgaande op de eerste schetsen zijn Seat-basis nauwelijks kan verhullen?

Toegegeven, dezelfde modellen onder andere merknamen uitbrengen is niet van gisteren, maar bij de Volkswagen Group wordt het nu wel heel bont gemaakt. Met elk nieuw model wordt steeds pijnlijker duidelijk hoezeer alles op elkaar lijkt. Niet alleen van buiten, maar vooral ook van binnen. Allemaal dezelfde dimensies, dezelfde bedieningselementen, dezelfde digitale klokken, dezelfde (overigens prima functionerende) infotainmentsystemen en ga zo maar door.

Gezien de verkoopcijfers heeft de marketingafdeling in Wolfsburg het gelijk aan hun zijde. Maar ondanks de overduidelijke gelijkenissen tussen de merken en modellen, wringt men zich bij Volkswagen nog altijd in bochten om het nauwelijks bestaande onderscheid te benadrukken. Het voorlopige dieptepunt kwam enige tijd geleden, toen Volkswagen voor de zoveelste keer verklaarde dat Seat zich moet gaan meten met Alfa Romeo.

De reden? Kort gezegd moet Seat dezelfde warme gevoelens oproepen bij mensen als Alfa dat doet. "Voor mensen van onze leeftijd is Alfa Romeo een fantastisch merk, maar sinds ik me kan herinneren, gaat Alfa achteruit. Vraag een 25- tot 35-jarige iets over Alfa en ze hebben geen idee. Ze hebben geen idee wat Alfa is," aldus de 59-jarige Diess over de 'leegte' die het Italiaanse merk achter zou hebben gelaten voor Seat.

Gezien de verschillen tussen Duitsland en Tsjechië enerzijds en Spanje anderzijds, is het niet onlogisch dat Seat iets anders moet bieden. Maar dat komt er al ruim twintig jaar niet uit. Zo gezien is er geen enkele reden om aan te nemen dat dit in de toekomst anders zal zijn.

Sterker nog, welke memorabele modellen heeft Volkswagen Seat gegund de afgelopen 35 jaar, waarmee dat merk op een geloofwaardige manier qua reputatie de strijd met Alfa aan kan gaan? De Cordoba? De Alhambra? Of doelt Diess misschien op de Altea FreeTrack? Maar goed, Seat is volgens de Duitsers nog steeds omgeven door een zweem van Auto Emocion dat prikkelt als Spaanse peper. Ik kan het mis hebben maar volgens mij is het merk al jaren net zo Spaans en spannend als een bord opgewarmde magnetron-Paella uit de supermarkt.

Bij Volkswagen zullen ze vermoedelijk wijzen naar de snelle uitvoeringen van de Leon van weleer. Turbomotoren, V6-blokken, Cupra, Cupra R, het kon allemaal niet op. Toegegeven, die auto's waren ergens nog best gaaf ook. Modellen met een fout randje, maar die geaccepteerd werden zoals mensen WRX bij Subaru en Evo bij Mitsubishi voor lief namen.

Had Volkswagen toen, omstreeks 2004, besloten het Seat-gamma op de schop te gooien en de strijd met Alfa aan te binden dan zou het zeker kans van slagen hebben gehad. Nu werken de plannen vooral op de lachspieren.

Maar we hebben van Cupra een op zichzelf staand merk gemaakt, hoor ik ze zeggen. Daarmee versterk je volgens mij alleen maar het beeld dat veel mensen al hebben: dat Volkswagen-producten steeds slappere aftreksels van elkaar zijn. De Cupra die eigenlijk een Seat, die eigenlijk een Volkswagen/Skoda is. Om nog maar te zwijgen over dat merklogo.

Begrijp me niet verkeerd, welbeschouwd zijn Seat-producten zonder meer prima. Laatste stand der techniek, fijne motoren, prettig in de omgang, eenvoudig te bedienen en ga zo maar door. Maar dat geldt voor Volkswagen ook. En voor Skoda. En voor Audi.

Dat het ook anders kan, bewijzen Hyundai, Kia, PSA en in mindere mate Renault-Nissan. Zet het duo Ateca-Karoq tegenover de Grandland X en 3008 en je begrijpt wat ik bedoel. Sla AutoWeek 32 er nog maar eens op na. Bij PSA snappen ze ook dat wat de DS-klant voor lief neemt (wat nou ergonomie?) er bij een Opel-rijder niet in gaat. Als de overlap tussen modellen beperkt blijft tot platform, motoren en raambediening, dan juich ik een nieuw plan van Volkswagen voor Seat toe. Niet het Alfa-plan, maar een plan.

Waarom springt Seat niet in het gat dat de Franse merken en Fiat laten vallen? Waarom bouwt het geen auto's die licht, eenvoudig, voldoende snel en ruim zijn en die bovendien een vleugje rijplezier bieden? Een auto als de 205 of de Punto, karakterbakkies met kleine imperfecties. Zoals het Zuid-Europese producten betaamt. Een beetje als de vroege Ibiza's, zeg maar.

Een merk als Suzuki laat met zijn verkoopaantallen in Europa zien dat daar een markt voor is. Als stuurgedrag en wegligging je stokpaardjes zijn, richt je dan op Ford in plaats van Alfa Romeo. Laat je als Volkwagen Seat de komende jaren dezelfde opgewarmde modellen aanbieden, laat Alfa Romeo dan vooral buiten beschouwing.