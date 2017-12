Slideshow

Vraagtekens bij bericht RTL-nieuws over autogebreken

Gezien, bij RTL-nieuws afgelopen week? Een bericht over de 'kwaliteit' van auto's, gebaseerd op de gegevens van twaalf miljoen keuringen (APK), uitgevoerd tussen januari 2016 en november 2017. Belangrijkste conclusie die uit de analyse van deze data rolde: Franse auto's zijn vaker stuk dan bijvoorbeeld Duitse of Japanse. Ook opmerkelijk: de slechtst scorende merken zijn Daewoo, Rover en Chrysler. Niet echt relevant, deze merken worden hier al lang niet meer geleverd. Om het item een beetje op te leuken, was er een interview met een zwaar teleurgestelde eigenaresse van een Daewoo Matiz. Het bijna twintig jaar oude paarse autootje – met een geschatte waarde van € 150 – kwam namelijk niet meer door de APK. "Ik moest bij elke APK wel iets vervangen. Dan weer een draagarm, dan weer de banden." En daarmee is volgens RTL bewezen dat een Daewoo echt niet deugt. Een automonteur bevestigde dit door te stellen dat dit merk 'een andere kwaliteit grondstoffen' gebruikt.

De top drie van 'beste merken': Toyota, BMW en Audi. Top drie 'slechtste merken': Peugeot, Renault en Fiat. Nu geloof ik graag dat een Toyota minder vaak gebreken vertoont dan een Peugeot of Renault, maar enigszins tendentieus is de berichtgeving natuurlijk wel. Op de website van RTL kun je uitzoeken wat de meest voorkomende gebreken zijn van heel veel populaire merken en types (opmerkelijk: de merken Daewoo, Chrysler en Rover staan er niet tussen). Zomaar wat voorbeelden van de meest typische gebreken: Fiat Panda: band onvoldoende profiel; Toyota Prius: band karkas zichtbaar; Honda Jazz: band karkas zichtbaar; (zijn die Prius- en Jazz-rijders zulke vrekken?) Audi A4 Avant: bandenspanning niet op juiste waarde; Peugeot 508: band met onvoldoende spanning; Renault Captur: ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht. Op dat niveau beweegt het zich dus. Totaal irrelevant en het zegt vrijwel niets over de kwaliteit van een auto. Banden, draagarmen, wisserbladen; het zijn allemaal slijtdelen.

Bovendien is het niet zo verwonderlijk dat bij een auto van een jaar of tien oud zaken kapot gaan. Door ouderdom of slijtage. Ik rijd in een BMW van 17 jaar oud en daar mankeert ook wel eens iets aan. Denk aan olielekkage, versleten gasdempers van de achterklep, vocht in de koplampen, dat soort dingen. Het hoort erbij als je een oude auto rijdt. Gezien veel geconstateerde gebreken bij de APK, zoals versleten banden of wisserbladen, te lage bandenspanning of niet goed werkende verlichting, wordt de staat van een auto in belangrijke mate bepaald door het onderhoud. Op dat vlak laten veel consumenten het vaak liggen. Het 'onderhoud' beperkt zich tot de jaarlijkse keuring, vandaar ook het relatief grote aantal gebreken.

Kortom, dit stukje 'onderzoeksjournalistiek' is waardeloos en vertelt je niets over de werkelijke zwakke punten van een auto. De APK is nog altijd een veiligheidskeuring, waarbij niet wordt gekeken naar bijvoorbeeld de staat van de motor en de transmissie, om maar eens iets te noemen. Dus vaar niet blind op het advies dat een BMW of Audi minder vaak onderhoud nodig heeft, ook al stelt RTL in de openingszin "Wie een auto wil die weinig onderhoud nodig heeft, moet een Duitse of Japanse kopen." Alle auto's hebben jaarlijks onderhoud nodig (preventie!) en naarmate een auto ouder wordt, gaat er meer aan mankeren. Zo simpel is het. Een auto kost geld. Rijd je nieuw, dan is het de afschrijving, rijd je oud, dan ben je wat meer kwijt aan onderhoud en reparaties.