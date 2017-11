Slideshow

€ 75.690 bpm: eersteklas faalbeleid!

Eigenlijk zou ik mij er niet zo over moeten opwinden, maar telkens wanneer ik met het ridicule overheidsbeleid met betrekking tot autobelastingen word geconfronteerd, doe ik dat toch. Dit keer was een berichtje van mijn zoon de aanleiding. Hij is een week in San Francisco en stuurde een foto van de huurauto: een Ford Mustang GT. Cool! Ja, heel Amerikaans, dus met V8. Toen hij zijn collega's daar moest uitleggen wat deze auto in Nederland kost, vielen zij van verbazing bijna van de Golden Gate Bridge. Want een Mustang V8 Coupé met handbak is in Nederland namelijk 110.000 dollar duurder dan in de VS. Ja, 110.000 dollar! Daar koop je in dat land nog eens drie van zulke Mustangs voor. En we weten natuurlijk allemaal heel goed hoe dat komt.

Onze overheid heeft namelijk besloten om een werkelijk draconische, buitenproportionele straf op te leggen op ieder grammetje extra CO2. Althans, als het op de auto aankomt. Verder mag je uitstoten zoveel je wilt. Wil je dagelijks een uur douchen en verstook je daarmee op jaarbasis een paar duizend kuub aardgas, dan is dat geen enkel probleem, net als dat je zoveel vlees mag eten als je wilt, ook al weet men dat de CO2-uitstoot die dat genereert vele malen hoger is dan die van het personenwagenpark, dat sowieso nog geen tien procent van het totaal voor zijn rekening neemt.

Nee, ik ben niet roomser dan de paus en kan hier en daar ook nog wel wat verbeteren als het op mijn CO2-footprint aankomt, maar daar gaat het nu even niet over. Ik wil hier alleen maar stellen dat de bpm-boete op personenauto's echt krankzinnige proporties heeft aangenomen en het is daarbij ook nog eens onbegrijpelijk hoe dit soort regels erdoor gedrukt zijn. Waarschijnlijk alles onder het motto 'zo doen we iets met het klimaatakkoord van Parijs en Bonn'. En in het geheel niet gehinderd door belangenbehartigers zoals daar zijn de RAI, de ANWB en de Bovag. Geen van alleen heeft kunnen voorkomen dat de verhoudingen volledig scheef zijn komen te liggen. Want waar hebben we het hier over? Wel, voor de zojuist genoemde Mustang geldt een bpm-bedrag van – schrik niet - € 75.690, dat is meer dan twee keer de basisprijs (excl. btw) van de auto. Of neem de nieuwe Kia Stinger. Die is er ook met een V6 en in die vorm kost die auto bijna een ton. Wat, een Kia van een ton? Ja, want er zit namelijk € 49.565 aan BPM in deze prijs verwerkt. Zeg nou zelf: dat gaat toch werkelijk helemaal nergens meer over? Nog even los van het feit dat het effect op het milieu echt nul komma nul is.

Datzelfde bpm-beleid leidde er ook toe dat, samen met een handvol lucratieve subsidies, de hybrides en plug in hybrides in Nederland lekker goedkoop waren. Daar is al genoeg over gezegd en geschreven, maar het ergst komt nog: diezelfde auto's gaan nu en masse het land uit omdat ze zo voordelig zijn. Hopla, miljarden belastinggeld door het afvoerputje. Wat ik vind dat de overheid zou moeten doen om schoon en zuinig te stimuleren? In ieder geval ophouden met zo hysterisch te doen over alles wat met auto's te maken heeft. Alsof het een doodzonde is dat we rijden. Kom op zeg, de BV Nederland moet toch zo nodig blijven draaien? Wel, dan kunnen we niet zonder onze mobiliteit. Laat de komst van de elektrische auto gewoon aan de markt over en ga deze niet geforceerd invoeren. Want je voelt de bui natuurlijk al hangen: om elektrisch rijden te stimuleren, zal het rijden in een auto met verbrandingsmotor waarschijnlijk nóg duurder worden. Zinloos, weet ieder weldenkend mens, maar die moet je in Den Haag blijkbaar met een lampje zoeken. Bovendien is de Nederlander, zuinig als hij is, echt wel zo verstandig om voor een zuinige auto te kiezen. En het blijft nog steeds onverklaarbaar waarom relatief schone brandstoffen als aardgas en lpg worden gestraft met een hoger mrb-tarief. En dat je voor een plug in hybride vandaag de dag mrb betaalt over het volledige gewicht. Zo krijg je dus nooit een particulier in zo'n auto en verdwijnen ze allemaal de grens over. Faalbeleid, symboolpolitiek, zien we ook als het op de milieuzones aankomt. Iedere stad doet maar wat en de norm voor schoon of vuil is de datum eerste aflevering van een auto. Je vraagt je af wie zoiets verzint. Een totaal brevet van onvermogen die er hooguit toe leidt dat een of andere lokale ambtenaar zich trots op de borst slaat omdat hij iets voor het milieu meent te hebben gedaan. Dus mag je met je Golf 1.9 TDI van 2002 de stad wel in, maar met je Golf 1.9 TDI van 1999 niet. Zelfde auto, zelfde motor, zelfde uitstoot. Trouwens, wie weet heeft die van 1999 wel een retrofit roetfilter. Nee, de auto is in Nederland een melkkoe en zondebok, om maar weer eens een paar clichés van stal te halen. Jammer, want de gemiddelde automobilist is heel welwillend en als die bpm-maatregel er niet zou zijn, is het echt niet zo dat half Nederland ineens V8 gaat rijden.