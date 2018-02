Slideshow

Meesterzet

In 2002 maakt een aantal handige mensen slim gebruik van een maas in de wet. Even verdienen ze - ten koste van de fabrikanten - bakken met geld, maar dan slaat VW genadeloos terug en tuimelen de cowboys een voor een van hun paard.

Afgelopen weekend stuitte ik in mijn fotoarchief op bijgaand plaatjes van tientallen Renaults en honderden Golfs, allemaal rechtsgestuurd, maar toch in Nederland. Ik maakte deze foto's ooit voor een aantal artikelen die ik schreef voor mijn toenmalige werkgever, het vakblad Automotive. Het verhaal speelt lang geleden, maar is nog steeds zo bizar dat ik deze oude, maar bonte koe toch nog eens uit de sloot wil trekken voor jullie.

Rond de millenniumwisseling is er op Europees niveau veel gesteggel over de rechten en plichten van autofabrikanten, importeurs, dealers en niet-merkgebonden handelaren. Onder druk van de mededingingswetgeving van eurocommissaris Mario Monti, bedoeld om vrije concurrentie te waarborgen, mogen fabrikanten niet langer weigeren hun auto's aan het 'grijze circuit' te leveren. Tegelijkertijd zijn de fiscale regels in elk land anders, met vaak enorme verschillen. In sommige landen, waaronder Nederland, is de belasting op nieuwe auto's zo hoog, dat de fabrikanten daar de nettoprijzen een stuk omlaag hebben gebracht om te voorkomen dat hun modellen in die landen uit de markt worden geprijsd.

Deze prijsverschillen in combinatie met de handelsvrijheid vormen samen een lucratieve kans. Wanneer je als Nederlandse handelaar een partij auto's tegen voor de Nederlandse markt bedoelde nettoprijzen inkoopt en ze vervolgens naar een land met relatief lage belasting (dus hoge nettoprijs) doorsluist, dan kun je de auto's goedkoper dan de lokale dealers aanbieden en per auto een leuke marge in je zak steken. Doe je dat met grote aantallen, dan heb je een gouden business te pakken.

Al gauw gaan Subaru's met trailers tegelijk via Nederland naar Frankrijk. Voor Engelse klanten bedoelde Lotussen maken een fiscaal op en neertje naar Nederland, een aantal Renault-dealers doet uitstekende zaken door een deel van hun bestelde auto's linea recta terug naar het land van herkomst te sturen. Maar veruit de brutaalste handel ontstaat met Renaults en Volkswagens naar Engeland. Omdat ze daar aan de andere kant van de weg rijden, moeten die auto's rechtsgestuurd worden besteld, zodat het bij de fabriek meteen glashelder is waar die 'Nederlandse' Golfs en Laguna's in werkelijkheid zullen worden gekentekend.

Helaas voor de Engelse importeurs en dealers: de Monti-wetgeving verplicht hun fabrikanten de auto's te leveren. De Nederlandse dealers maken hun opslagterreinen leeg en laten VW lachend weten waar ze de vele honderden rechtsgestuurde Golfs mogen lossen. Het grote geld verdienen kan beginnen.

Maar dan doet Volkswagen een geniale zet, snel gevolgd door Renault. Net voor de jaarwisseling voldoen ze aan hun verplichting en leveren ze de enorme partij rechtsgestuurde Golfs af op een tijdelijk opslagterrein in De Bilt. Nog voordat de eerste Golf zijn reis naar Engeland kan vervolgen, verlaagt Volkswagen de nettoprijzen met ingang van 2003 zodanig dat de hele partij Golfs in één klap onverkoopbaar is geworden in Engeland. Omdat het stuur aan de verkeerde kant zit, kunnen de handelaren ze ook nergens anders in Europa kwijt.

Het zwaarst getroffen is Bouman Rotterdam. De tot dan toe zeer succesvolle VW-dealer zit met achthonderd onverkoopbare Golfs in zijn maag en moet uiteindelijk surseance van betaling aanvragen. Ook de Renault-dealer in Oss verslikt zich in zijn handeltje en moet toezien hoe de importeur de borden van zijn gevel laat halen.

En de fabrikanten? Die lachen in hun vuistje.