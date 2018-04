Waarom de Volkswagen NEO een klapper wordt

Hij gaat dus VW Neo heten, de Golf-achtige EV die ik vorig jaar op de IAA Frankfurt zag. Toen heette hij nog I.D., de eerste van VW's I.D.-gamma dat in drie jaar wordt uitgerold. Dit is grofweg dezelfde auto zonder de concept-schuifdeur achter en met gewone spiegels in plaats van de camera-ogen in de wielkasten.

Wat ik lees belooft veel. Platform met ruimte voor accu's van 60 tot 110 kWh, spectaculair. 170 pk; sliepuit, i3. In 8 seconden op de 100, top van 160. Korter dan de Golf, meer binnenruimte. Goed ontwerp, veel glas en dus uitstekend uitzicht. Nog spectaculairder is de prijs. De Neo duikt als eerste onder de voor de EV-markt belangrijke psychologische grens van 30 mille.

'Zum Erfolgswagen verdammt', kopt Autobild treffend. VW-baas Diess wil tempo maken. Het commercieel nog steeds duvels succesvolle, moreel aangeslagen VW-concern heeft een knallend succesnummer nodig. Dit moet de Kever en de Golf van het stroomtijdperk worden, een vergelijkbaar keerpunt in de merkgeschiedenis. Ik zie hem als een onweerstaanbaar openbaar excuus voor de corrupte software van het sjoemeltijdperk.

Op wat nu gaat gebeuren durf ik een weddenschap af te sluiten. Om een aantal redenen denk ik dat iedereen hem zal kopen. Omdat je bij EV's bij voorbaat verzekerd bent van een hoog comfortniveau. Omdat de vraag naar elektrische auto's het aanbod nu al verre overtreft: de Nissan-importeur, die voor 2018 3500 Leafs kreeg, had er makkelijk tienduizend kunnen slijten, zoals Opel vorig jaar riant had kunnen binnenlopen op de gesneefde Ampera. En uiteraard scoort de Neo ook omdat het een VW is. Zo is de consument, hij kiest voor het vertrouwde. Zelfs na het dieseltrauma kan het merk zo probleemloos de prestigebonus pakken.

Wanneer het gaat zoals ik denk, staan in deze wilde tijden wéér alle prognoses op hun kop. Door de logistieke chaos rond de Model 3 van Tesla leek de eerste slag in de elektrische middenklasse te zijn gewonnen door de Aziaten. In dat scenario namen Nissan met de Leaf en Hyundai met de Kona vanaf dit jaar de leiding en kwam VW twee jaar te laat. In Wolfsburg moet moordend hard zijn gewerkt om de deadlines naar voren te halen. De voor 2020 aangekondigde I.D. is er opeens in 2019 - eind 2019, maar ok, het klinkt als volgend jaar, dat geeft de koper het gevoel dat wachten loont. En kijk eens aan, de suv-achtige I.D. Cross komt ook in 2019. Als VW de prijs niet tussentijds verhoogt (maar dat kan het strategisch niet meer maken), leveringsproblemen weet te vermijden en de Neo zijn beloofde actieradius van minimaal 400 kilometer waarmaakt, trekt VW lekker toch nog aan het langste eind. De Leaf en Kona zijn immers duurder en de Kona is te klein. EV-geïnteresseerden stellen de overstap van Golf of Tiguan naar elektrisch simpelweg een jaartje uit. Als mijn koffiedik het goed ziet zeg ik: wat een coup.