Zoals gezegd: de autoshoppers weten me te vinden voor advies. Niet iedereen vindt in de online-jungle even makkelijk de weg. "Ik zoek een stationcar, max. 10.000 euro, verbruik 1 op 15? Weet jij wat?" "Wat doet een goeie Prius tweedehands? Om design geef ik niks, dat weet je." Epidemisch ook: de youngtimerliefhebber die een goeie winterauto zoekt voor weinig. In mijn montere verkoperstaaltje zeg ik dan: "Gaan we helemaal uitkomen, mensen." De BV Zondagsrijder, Voor Al Uw Maatwerk!

Toch kreeg ik deze week een vraag waarop het antwoord ook de adviseur verbaasde.

De gegadigde rijdt een goed onderhouden Duitse middenklassertje met ruim twee ton op de teller. Het Golfje rijdt prima, maar om problemen vóór te blijven overweegt hij toch een nieuwe auto. Die mag tussen de 30- en 40.000 euro kosten. Hij rijdt voornamelijk woon- werkverkeer, peanuts; de weekenduitjes naar familie zijn van iets langere adem maar geen wereldreizen.

Wat te doen? Nog één keer benzine, al dan niet hybride, of nog twee jaar wachten op een betaalbare EV met de actieradius en het gebruiksgemak van een verbrandingsmotor? Want hij ziet er wel wat in, zo'n stroomwagen.

Ik zeg hem dit. Die Golf houdt het met 20.000 kilometer per jaar nog wel even, dus uitstel is een optie. Maar mijnheer hoeft niet te wachten, want de EV die aan zijn voorwaarden voldoet is er dit jaar al. De nieuwe Leaf met 40 kWh-accu mist zeker in de kou misschien nog net het uithoudingsvermogen voor een stevige retourrit van de Randstad naar het zuiden. Bij aankomst wil je wel verzekerd zijn van én een laadpunt én voldoende laadtijd. De snellaadpunten langs de snelweg zijn een handig vangnet, maar daar ga je met je partner of gezin niet op een koude winterdag meer dan een halfuur staan blauwbekken. Met de 60 kWh-Leaf die iets later komt is daarentegen ook dat struikelblok van de baan.

Bovendien zitten er in die prijsklasse interessante alternatieven in de pijplijn. Dit jaar komt de elektrische Hyundai Kona met 40- en 64 kWh-versies, de laatste met een WLTP-actieradius van 482 kilometer. Die 64-Kona zal vast meer dan 40 moeten opbrengen, maar ik geef de vrager ter overweging dat hij de meerprijs boven zijn budgetlimiet deels terugverdient met goedkoop thuisladen en, vermoedelijk, extreem lage onderhoudskosten.

Daarmee zeg ik dus: de aanschaf van een nieuwe auto met verbrandingsmotor lijkt me in jouw geval vrij zinloos. Eventueel houd je de Golf achter de hand voor de vakanties, die is toch geen cent meer waard. Maar ik benadruk: onder geen beding een nieuwe TSI met alle opties.

Dat advies zou ik, naar ik vrees, de meeste automobilisten in dezelfde situatie kunnen geven.

Zo ver zijn we dus al. Het kantelpunt is bereikt. Het moet toch even indalen.

Intussen heb ik vandaag zo'n zevenhonderd kilometer voor de boeg en ben ik toch blij dat de dienstfiets op benzine loopt; drie korte stoppunten, een bomvolle en dus extreem laadonvriendelijke agenda. Maar hoe vaak doet zich zo'n rampdag voor?