V12-mythologie

Hoe lang houdt de twaalfcilinder nog? Tegen de downsizetrend in zijn Audi, Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, BMW, Aston Martin en Ferrari hem tot op heden trouw gebleven. En hoewel ik opving dat bij Audi (en dus Bentley, en qua V10 ook Lamborghini) de tien- en twaalfpitters hun langste tijd hebben gehad, is de nieuwe Audi A8 wederom met W12-motor leverbaar. Ingolstadt houdt nog even vast aan de traditie dat zo'n blok niet mag ontbreken in een topklasser.

Waarom zou je hem nemen, die W12? Bij de A8-introductie in Spanje mocht ik kennismaken. Rijden is een groot woord. Merkwaardig genoeg had Audi de W12 gereserveerd voor veiligheidsdemonstraties op een afgesloten parcours, de openbare weg ben ik er niet mee op geweest. Op het slingerbaantje dat de behendigheidsvoordelen van de meesturende achterwielen indrukwekkend demonstreerde kwamen we niet boven de veertig uit. Ik hoorde dat hij even prachtig liep als al zijn soortgenoten. Jaja, daar wil je best non stop mee naar Zuid-Frankrijk.

Fijn om te weten, maar toen had ik de V6 TDI en de V8 TFSI al gereden. Allebei voldeden ze royaal aan de perfectiemaatstaven die voorheen tot aanschaf van een twaalfcilinder noopten. Allebei zijn ze doodstil, zo stil dat je de diesel- en benzinevarianten onderweg niet uit elkaar zou houden. Op de snelweg hoor je nauwelijks of je met een zes- of achtpitter te maken hebt. Je hoort namelijk niets. Dat zal met de W12 niet anders zijn - maar voor de trillingvrije loop en het geluidscomfort, voorheen zijn unique selling points, is het bij Audi voortaan om het even welk cilindertal je kiest.

De eerste twaalfcilinder is van begin vorige eeuw. Meer dan honderd jaar hebben ingenieurs dus met magisch resultaat geploeterd op de verdere verfijning van de koning aller aandrijflijnen. Tot niet heel lang geleden was er niets begeerlijkers voor automobilisten die de hoogste eisen stelden. Bij de A8 staat te bezien of hij de verpletterend geïsoleerde zes- en achtcilinders in kalmte overtreft; het oor zal ze niet waarnemen. Voor zijn CO2-uitstoot hem nekt, hebben zijn kleine broers hem van de troon gestoten.

De W12 zit er puur voor het prestige, puur voor de mythe die de statusjager weigert af te zweren. Ik keek naar die enorme Audi-motorkap en dacht: straks zit daar een elektromotor of een kofferbak. Toch heeft de loyaliteit aan het idee iets roerends. De handhaving van zo'n motor is een ceremoniële daad. Hij ligt er als monument voor de roemrijke geschiedenis van een haast afgesloten tijdperk. Ik werd er sentimenteel van.