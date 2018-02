Slideshow

Een duivels manifest

We hebben een nieuwe Luther. Opmerkelijk, on-Duits hardhandig redactioneel van Auto Motor und Sport-chef Ralph Alex. Die gaat in een 'Manifest der deutschen Autofahrer' helemaal los op de Duitse autoconcerns. Met een to do-lijst van tien punten maakt hij gehakt van hun duikgedrag, onfatsoen en destructieve conservatisme.

Hij vraagt of ze nou eindelijk eens met betaalbare elektrische auto's willen komen, de problemen van hun sjoemeldieselklanten fatsoenlijk willen oplossen. Of ze het dieselschandaal en die afschuwelijke dierproeven voortaan eerlijk bij de naam willen noemen, in plaats van te vluchten in verhullend taalgebruik ('Diesel-Thematik') en de verantwoordelijkheid voor dierenmishandeling op de opdrachtnemer af te wentelen. Zorg, hoont hij de CEO's, dat jullie die CO2-limiet van 95 gram per kilometer in 2021 gewoon gaan halen. Steek de kop niet in het zand, houd op de lobbypolitiek voor uit- en afstel-strategietjes in te zetten. "Kom uit het defensief", waarschuwt punt negen. Het mag niet waar zijn, vindt Alex, dat 'de meest trotse industrie van het land' zich als aangeschoten wild laat opjagen door Tesla.

Man naar mijn hart, deze Alex. Want hij spreekt de waarheid. Geen enkele matiging, nul zelfbespiegeling, niks mea culpa. De Audi RS'en en AMG's vliegen me in mijn mailbox om de oren. Terwijl Nissan net de uitstekende tweede generatie Leaf lanceerde, en Hyundai nog dit jaar met een elektrische Kona komt, net als de Leaf eerst met 40 kWh- en later met 60 kWh-accu. De eerste Tesla-concurrent wordt geen Duitser maar, alweer in 2018, Jaguar met de i-Pace. Ik weet het, Opel heeft de Ampera-E, maar dat liep door omstandigheden niet helemaal zoals gehoopt. De vraag blijft staan: waar waren jullie, Duitsers?

Laatste persbericht in mijn mailbox: Seat, laten we het voor het gemak als een Duits merk beschouwen, bevordert het 'performance label' Cupra tot zelfstandig merk. Debutant: de Cupra Ateca, 300 pk, een brave suv met het TSI-blok van de Golf GTI. "De CUPRA Ateca luidt een nieuw tijdperk in", juicht het persbericht. Nee vrienden, hij luidt een tijdperk uit. Zien jullie het zelf niet? Hadden jullie echt niks zinnigers te doen? Houdt die uitverkoop van het gezonde verstand nooit op?

Van harte dus, Ralph Alex. Wel lachen als ik zie wat er vervolgens in je blad staat. De nieuwe Audi A7, vergelijkende test tussen de Porsche Cayman GTS, BMW M2 en Audi TT RS. Vergelijkende test twee: Audi SQ5 tegen BMW x3 M40i en Mercedes AMG GLC 43. De nieuwe, volmaakt zinloze BMW X2, weer een niche-ding met techniek van het schap. Death Valley-repo per Jeep Wrangler, Berg-und-Tal-Fahrt im Golf GTI. Presentatie van de nieuwe BMW X4: "Tot nader order geen plugin-hybride in zicht." Allemaal auto's waarvan wij in de geest van Alex kunnen zeggen: dat ontwikkelingsgeld had wellicht beter kunnen worden besteed. Maar ze bevestigen alleen maar zijn gelijk. Ik zie mijn eigen testagenda, we zitten tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje. Dit is het nieuws, het voor 99% fossiele autonieuws van onze oosterburen. Niks te jamaren BMW, Mercedes en VW. Ik weet, jullie maken het goed. Na 2020, als Musk en de Aziaten al een deel van jullie marktaandeel hebben geblokkeerd met naar ik vrees zeer duurzame auto's. Veel te laat.