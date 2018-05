De nieuwe Volvo

Zo, Volvo aangeschaft. Drie redenen. Koopdrang, heimwee naar het Zweedse, en fysiek verval. De Passat blijft, maar ik moest een betere stoel hebben. Mijn rug begint te protesteren tegen lange ritten. De Volvo-stoel heeft én een langere rugleuning én meer steun dan het on-Duits benepen Passat-zitje.

Het is een zwarte S60 T5 van 2001 geworden, 250 pk met handbak. Ik kocht hem blind, ik lijk wel gek. Niet helemaal. Voor zakelijk gebruik is een bijtellingvriendelijke S60 nu de ideale keus. Ze zijn betaalbaar want niet hip; een courantere V70 met dezelfde motor kost je zo het dubbele. De prijs was een grap, de verkopende partij een Zwitserse Subaru-dealer, meestal toch iets meer mans dan Beun de Haas. Het strenge Zwitserse keuringsregime biedt zekere garanties. De foto's van het brandschone lederen interieur waren om te watertanden. Een onwaarschijnlijke kilometerstand van 61.000 deed de rest. Ik belde de onverstaanbare Schwytzerdütsch sprekende garagist en bood de vraagprijs.

Goed gegokt. In het kanton Schwyz trof ik een prachtige en voorbeeldig onderhouden auto aan, de youngtimerdroom die je zoekt. De tweede eigenaar, geboortejaar 1927 (het staat zwart op wit op het originele Fahrzeugausweis), gebruikte hem alleen voor plezierritten en nooit in de winter. Strak in de zwarte lak, de kleine cosmetische dingetjes mogen geen naam hebben. We gaan hem perfect maken, alles op zijn tijd.

De maiden trip naar Norg heb ik met stijgende verbazing en rap toenemende snelheden afgelegd. Ik stond pal: hij is perfect. Van de stoelverwarming tot de airconditioning werkt alles, het stereosysteem is fantastisch, leer en dashboard vertonen geen spoor van slijtage, de banden zijn vers, de ruitenwisserbladen kraken niet. De T5 is stil en met zijn riante 330 newtonmeter koppel razendsnel. Duizend kilometer doorgetrapt zonder gekraakte onderrug, geen centje pijn. De Zweedse stoel is een godsgeschenk. Wat een zegen dat een onweerlegbaar argument me indekt tegen het verwijt van blinde hebzucht. Als ik zzp'ers één tip mag geven: zoek een S60. Meer value for money koop je momenteel bijna nergens.

Diep gelukkig. Nu snel het keurings- en inburgeringstraject in. Wordt vervolgd.