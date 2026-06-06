Zo zuinig kan de populaire Toyota Aygo X zijn

De Toyota Aygo X Hybrid is één van de zuinigste auto’s die je nieuw kunt kopen, maar zelfs hiermee is het met de huidige brandstofprijzen nog een hele kunst om onder de 10 cent per kilometer te duiken. We proberen het toch en gaan daarbij letterlijk tot op de bodem.

Die 10 cent per kilometer is toch een soort magisch getal, al weten we allemaal dat autorijden in zijn totaliteit veel meer kost. Met brandstofprijzen van ruwweg tussen de €1,50 en €2 is het beslist mogelijk om met dit bedrag aan benzinekosten ‘uit’ te kunnen, maar sinds dit voorjaar is dat veel lastiger te realiseren. Bij een gemiddelde landelijke adviesprijs van (op het moment van schrijven) €2,62 kun je alleen met een zeer zuinige auto onder die psychologische grens blijven, maar ‘toevallig’ hebben wij de beste kandidaat in huis.

Met een opgegeven WLTP-verbruik van 3,8 liter per 100 kilometer is ‘onze’ Toyota Aygo X Hybrid GR Sport zo goed als de zuinigste auto die je nieuw kunt kopen. De enige auto die hem evenaart is de gelijkgemotoriseerde Yaris Hybrid en de enige die hem overtreft is de op papier nipt zuinigere Play-versie van de Aygo X, vermoedelijk vooral vanwege zijn kleinere wielen. Een serieus zuinig type dus, deze Aygo, en dat blijkt ook in de praktijk. Bij een eerdere dubbeltest in de winter reden we met dit exemplaar al gemiddeld 1 op 20 en nu het warmer is, is een beter resultaat vast haalbaar.

Soepeltjes

De vraag is alleen: hoeveel minder? Om daarachter te komen, sturen we hem op een mooie lentedag door het letterlijke dieptepunt van Nederland. Dan bedoelen we eens niet de bekende polder bij Nieuwerkerk aan den IJssel, maar de Westerscheldetunnel, die met een diepte van 60 meter onder NAP nog veel lager ligt. Besparing zit immers ook tussen de oren en omdat een doortocht door die Westerscheldetunnel sinds 2025 gratis is, is de eerste €10 besparing voor vertrek al binnen. Maar er zijn ook goede redenen om juist deze route te rijden. Vanuit ons randstedelijke vertrekpunt is de route namelijk lekker afwisselend, zeker als je op de terugweg via de Zeelandbrug en de Brouwersdam reist. Zo hebben we een mix van snelweg, N-wegen, verkeerslichten en rotondes en kan de hybride Toyota zijn kunstjes dus onder wisselende omstandigheden vertonen.

Dat het mooie Zeeland er prachtig bijligt op deze fraaie lentedag, is voor ondergetekende mooi meegenomen. Na ons vaste vulritueel bij een tankstation – twee klikjes, huilend pinnen – kan de rustige rit beginnen. Om het enigszins realistisch te houden, gaan we niet echt ‘hypermilen’. We rijden dus gewoon 100 km/h op de snelweg, luisteren gewoon naar muziek en gebruiken indien nodig ook gewoon de climatecontrol, al volstaat ventileren op deze frisse, zonnige dag. We geven nergens volgas en hebben geen moment haast, maar rijden gewoon soepeltjes mee met het verkeer.

Dat is in dit geval niet alleen zuinig, maar ook gewoon prettig. Met 115 pk heeft het Aygo’tje beslist vermogen zat, maar juist dat is nu zo fijn. Ver van de top van zijn kunnen hoeft de Toyota niet alle zeilen bij te zetten en ontstaat er ruimte om af en toe wat meer elektrisch te rijden, wat de motor kenbaar maakt door laag in de toeren voort te tokkelen. Dat gebeurt soms zelfs ‘heuvelop’, bijvoorbeeld bij het uitrijden van die diepe Westerscheldetunnel. Na een stevige en vooral vette lunch in Terneuzen gaat het via de toeristische route terug.

Dilemma

Op de terugweg wacht ons een tolgerelateerd dilemma. Vrijwel tegelijkertijd met het tolvrij worden van de Westerscheldetunnel ging bij Rotterdam immers de Blankenburgverbinding A24 open, zodat je op dit traject alsnog moet betalen. Hoewel … de ‘oude’ route via de A15 is in dit geval maar 11 kilometer en zes minuten om. Met ons streefverbruik is dat toch nog goedkoper dan het betalen van die €1,57, dus we rijden fijn de lange route. Dat is in de Aygo zelfs tegen het einde van de rit geen straf, al missen we de middenarmsteun en reflecteert het harde, ietwat glimmende plastic van het dashboard soms hinderlijk in de voorruit.

De besturing is ronduit fijn en het onderstel uitstekend, waarbij de sportievere afstemming van het GR Sport-onderstel het comfort geen geweld aandoet. Voor zijn formaat is de Aygo bovendien best stil en biedt hij voldoende zitcomfort en ruimte voorin. Helemaal prima voor de incidentele lange rit, dus. Die rit duurde bij ons in totaal exact zes uur, al is dat inclusief alle lunch- en fotografiestops en kan het uiteraard veel sneller. Vlak bij het redactiepunt laten we de benzinepomp wederom tweemaal afslaan. Het resultaat: 1 op 26,6, afgerond 3,8 liter op 100 kilometer. Met andere woorden: precies wat Toyota belooft, maar dan in de praktijk. Dit verbruik volstaat om zelfs bij de adviesprijs van vandaag onder die 10 cent per kilometer te duiken. Deze rit rijden we echter eerder en omdat geen mens die adviesprijs daadwerkelijk betaalt, was het in de praktijk nog flink voordeliger. Keurig!