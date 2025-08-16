Op basis van de foto’s op deze pagina lijkt het wellicht dat de Nio’s EL6 en EL8 vrijwel identiek zijn. Ja, de een is een maatje groter. Van hetzelfde laken een pak, zou je dus zeggen. Nou, dat blijkt volkomen anders te liggen. We zetten de duurtest-EL6 naast de EL8, die je het onlangs nog zag opnemen tegen de Volvo EX90.

Beide Nio’s zijn overduidelijk uit hetzelfde ei gekropen. Het ontwerp van de EL8 volgt geheel dezelfde vormtaal als van de EL6 en zo op het eerste gezicht zijn ze van kop tot kont hetzelfde. Alleen is de EL8 ietsje langer, wat ook nodig is voor een extra zitrij. Ze zijn glad en aerodynamisch en hebben eigenlijk geen lijntje of randje te veel. Met platte koplampen zoals tegenwoordig zoveel auto’s hebben en een lichtbalk over de hele achterkant zijn ze een tikje generiek misschien. Nio’s pik je er echter meteen uit als je weet waar je moet kijken. Want vooraan in het dak zitten twee bulten aan de buitenkant en in het midden een grote. Dat is nodig om plaats te maken voor een setje camera’s en een lidar. Dit zijn auto’s van het digitale tijdperk, dat zie je meteen.

Hetzelfde dashboard

Als je achter het stuur plaatsneemt, kijk je in de 6 en de 8 op hetzelfde dashboard. Het is rustig van opzet met een klein scherm achter het stuur en een groot scherm in het midden. Knoppen zijn er eigenlijk niet te vinden en die op het stuur hebben geen pictogrammen. Daar wordt dus huiswerk verwacht om te ontdekken dat links voor de adaptieve cruisecontrol is en rechts voor de audiobediening. Boven op het dashboard trouwens een bolletje voor de AI-assistent Nomi. Via spraak kun je die wat dingen vragen of een praatje maken. Het is een gimmick en tegenwoordig is dat bolletje geen onderdeel meer van de standaarduitrusting, de spraakbediening nog wel. Prima, want we kunnen ons goed voorstellen dat zo’n figuurtje een beetje smaakgevoelig is.

Nio EL6 boven, EL8 onder.

Het materiaalgebruik en de afwerking is in beide auto’s van hoog niveau. Het zit strak in elkaar en de kleuren zijn smaakvol gekozen. Als het eenmaal donker is, is er een heel pallet aan sfeerverlichtingsopties, zodat het snel knus of zakelijk wordt. Net wat je wilt.

In de EL8 hangen aan alle hoofdsteunen - dus ook die van de zetel achter het stuur - zachte kussentjes. Dit is namelijk een Executive. Gelukkig klik je ze gemakkelijk los, want als bestuurder is het echt niet fijn om je hoofd in een kussen te leggen. Maar het zegt heel veel over het comfort dat de passagiers in de grote EL8 kunnen ervaren. Op de tweede rij geen achterbank zoals in de EL6, maar twee losse stoelen, dat hoort bij het hoogste uitrustingsniveau. Die zijn uiteraard elektrisch instelbaar en aan de rechterkant kun je ook de voorste stoel nog wat bedienen, zodat je maximaal kunt ontspannen. Kies een van de massageprogramma’s, of doe gewoon even je ogen dicht. Het is een uitstekende gelegenheid voor een dutje. Kies de relaxstand en de voorstoel gaat omhoog, waarbij je een steuntje onder je benen krijgt.

In het midden is geen zitplaats, want daar staat een grote box met bovenop een soort tafeltje met telefoonladers. Het grote geheim bevindt zich aan de voorkant: daar zit een geïsoleerde schuiflade, die naar keuze kan koelen of verwarmen. Een koud colaatje of een warm saucijzenbroodje - zeg het maar!

Nio El8 tweede zitrij.

Nio El8 derde zitrij.

Derde zitrij in de Nio EL8

Er is een derde rij, ook met twee individuele stoelen. Minder luxe en comfortabel, maar je zit er nog altijd ruimer dan achter in een Renault 5. Nu is dat ook weer niet zo’n prestatie. Maar deze stoelen zijn ook elektrisch verstelbaar en je zit wat opgesloten, maar als je eenmaal zit dan gaan het prima. Het is alleen vervelend dat je je voeten niet recht voor je kwijt kunt. Door de dikke wielkasten met bekerhouders zit je niet recht vooruit, en dat is niet zo fijn.

De EL6 heeft maar één zitrij achterin, en die bank is ook comfortabel. Maar een beetje gewoontjes, in vergelijking met de weelde die de EL8 te bieden heeft. De leuning van de EL6 is elektrisch verstelbaar. De bagageruimte van de EL8 is natuurlijk niet zo geweldig groot. De interieurruimte is besteed aan stoelen, en niet aan koffers. De achterste zitrij is met een knopdruk overigens plat te leggen en dan kun je ineens heel veel meenemen.

Nio El8.

Nio EL6 geen luchtvering, EL8 wel en dat ligt er dik bovenop

Wanneer je gaat rijden worden de verschillen tusen de 6 en de 8 nog verder uitvergroot. Laten we beginnen met de luchtvering. De EL6-duurtester staat bij ons echt niet bekend als de meest strak geveerde en gedempte auto, en dynamisch rijgedrag zullen niet velen hem toedichten. Maar dat is allemaal relatief, zo merk je al na een paar meter met de EL8. Een waterbed, een vliegend tapijt - het zijn zo wat indrukken die ons door het hoofd gaan. Het is met afstand de zachtst geveerde auto die we in tijden hebben gereden. Zoveel comfort moet je ding zijn en hij is ook nog eens behoorlijk zwaar: 2.558 kg. Dat enorme gewicht voel je in zo’n softe afstemming aan alle kanten duwen. Met een druk op de knop kun je voor een veel stevigere setting kiezen, maar daarmee wordt het geen BMW X7.

Sloom zijn ze trouwens beide niet. Dat mag ook wel, want de EL6 haalt 490 pk, uit twee elektromotoren en de EL8 is maar goed voor maar liefst 653 pk. Beide auto’s kunnen - wanneer je de juiste modus kiest - in net iets meer dan 4 seconden naar 100 km accelereren. Onvoorstelbaar snel voor zulke mastodonten. Interessant is dat beide SUV’s een aanhanger mogen trekken. De EL6 heeft een maximum aanhangerlast van 1.200 kg, de EL8 kan een kar van twee ton trekken.

Veel sturen in de EL8

De besturing van beide auto’s verdient nadrukkelijk enige verbetering. Als bestuurder heb je niet echt een duidelijk gevoel van wat er bij de voorwielen gebeurt, en dan is de EL8 ook nog eens vreselijk indirect. Je moet dus enorm veel draaien. Deze auto’s voelen zich helemaal thuis op de lange afstand. Urenlang snelweg rijden is geen straf. Cruisecontrol aan en gaan. Rijstrook wisselen doen ze vanzelf op de snelweg als je richting aangeeft.

EL8 komt dankzij 100 kWh 100 kilometer verder

Dan is er tot slot nog een ander belangrijk verschil en dat betreft de grootte van de batterij. De EL6-duurtester heeft een 75-kWh accupakket, de EL8 heeft een 100-kWh batterij. Dat zijn bruto bedragen trouwens, want netto is het 70 tegen 90. Die 70 is wel wat aan de krappe kant voor een kilometervreter van dit formaat, want in de praktijk haal je daarmee zo’n 350 km. De EL8 komt 100 km verder, maar is minder zuinig. Maar nu komt het: beide accupakketten zijn leverbaar in beide modellen, waarbij de 100-kWh variant €9.000 duurder is. Aardig om te melden is nog dat je Nio’s niet alleen kunt opladen, maar dat er in Nederland ook wisselstations zijn, waar je een lege batterij in een paar minuten kunt inwisselen voor een tot 90 procent opgeladen accu van dezelfde grootte.

Groot prijsverschil

Er is best een behoorlijk prijsverschil tussen de twee: dik €35.000, waarvan € 9.000 dus in de batterij zit; voor de resterende € 26.000 krijg je dus een puist meer vermogen en een heel luxe interieur. Van te voren dachten we dat dit een vrij saaie bijeenkomst zou worden, waarin niet al te veel verschillen aan het licht zouden komen. Maar het uiterlijk zet je op het verkeerde been. Het zijn totaal verschillende auto’s. Ofwel: van verschillende lakens, hetzelfde pak.

Facelift In China is inmiddels al een facelift aangekondigd van de EL6 en EL8. Of en wanneer die naar ons komen is niet bekend. Bij de EL 6 vallen de veranderingen wel mee: de platte delen van de lichtunits waarin de led-dagrijverlichting is gehuisvest hebben dikkere ledstrepen, de koelopening onderin de voorbumper is groter geworden en de elementen aan weerszijden van de bumper waarin de daadwerkelijke koplampen zitten, hebben een nieuwe vorm en zijn een stuk breder dan voorheen. Binnenin tref je een nieuw en voortaan groter en horizontaal georiënteerd infotainmentscherm. Verder zitten er voortaan twee inductieladers in de middentunnel én is in de middentunnel de knop verdwenen waarmee je de rijrichting kiest. De nieuwe Nio EL8 groeit behoorlijk. Hij overtreft zijn voorganger in de lengte met maar liefst 18 centimeter en strekt zich uit over een afstand van 5,28 meter. Daarbij is hij 2,01 meter breed en 1,8 meter hoog. Daarnaast zijn er ook technische wijzigingen. Zo verruilt de ES8/EL8 zijn NT 2.0-platform voor een NT 3.0-basis. Dat brengt onder meer 925 volt in plaats van 800 volt boordspanning met zich mee. Snelladen kan volgens Nio met 600 kW.

Nio EL8

