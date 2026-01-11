De Skoda Elroq is de meest verkochte nieuwe auto van Nederland. Niet gek als je kijkt naar de concurrerende prijs en een, volgens de WLTP-cyclus, bruikbare actieradius. Maar hoe ver kom je in de praktijk met de Skoda Elroq? We kijken naar de cijfers van de Elroq-rijders die hun bevindingen bijhouden op onze site.

De Skoda Elroq is er in verschillende smaken. De goedkoopste versie van de Elroq kost €34.990. Daarvoor krijg je een accu van netto 52 kWh, waarmee je 376 km ver komt. Een treetje hoger is er de Skoda Elroq 60, met een 58-kWh accu. Daarmee kun je 429 km rijden voordat-ie leeg is. Daarboven staat de Elroq 85, met een accucapaciteit van 77 kWh en een actieradius van 571 km. De topversie, de Skoda Elroq RS heeft een net zo groot accupakket, maar komt daarmee met een actieradius van 549 km iets minder ver. Tot zover de theorie, wat zegt de praktijk?

59 kWh-accu presteert “best wel goed”

De kersverse berijder van een Skoda Elroq 60, haalt in de decembermaand het verbruik dat Skoda opgeeft (15,7 - 17,1 kWh/100 km) bij lange na niet: “Het gemiddelde verbruik ligt nu op 21 à 22 kWh per 100 km.” Toch stemt dat de leaserijder niet ontevreden: “Ik vind dat met de koude omstandigheden van nu best wel goed.” Met een stroomconsumptie van 21,5 kWh per 100 km, zou deze Elroq-rijder in theorie 274 km kunnen afleggen op een volle accu.

Een andere 60-rijder heeft tijdens een rit door Duitsland met 160 kWh een afstand van 1.163 km afgelegd. “Best netjes”, oordeelt de eigenaar.

'Actieradius van 510 km is haalbaar'

Een tevreden eigenaar schrijft over zijn Skoda Elroq 85: “Nu kan ik bij vorst nog zo'n 425 km halen, met stuur- en stoelverwarming aan.” Een ander rapporteerde afgelopen zomer vergelijkbare cijfers: “Gemiddeld verbruik ligt rond de 17 tot 18 kWh/100 km, wat dus op deze manier een actieradius van rond de 450 moet geven.”

Het kan zuiniger. Deze reviewer rijdt ‘s zomers 500 tot 550 km op een acculading. Met rustig rijden en de cruisecontrol op 100 km/h is een verbruik van 15,0 kWh en een actieradius van 510 km haalbaar, schrijft de eigenaar van een Elroq 85 sportline.

Snel weer onderweg

Het snelladen van de Skoda Elroq gaat afhankelijk van de gekozen uitvoering met 145, 165, 175 of 185 kW. Met 175 kW laadvermogen zit de Skoda Elroq 85 zo weer vol met stroom: “We hebben zelfs 10 tot 80 procent gezien in 26 minuten!” Een Elroq 60-rijder, die over een snellaadvermogen van 165 kW beschikt, heeft geen specifieke cijfers. Hij schrijft dat je, terwijl je op je gemak wat gaat eten, de auto tot 97 procent vollaadt aan de snellader.

Hoe doen de testauto’s het?

AutoWeek heeft de Skoda Elroq al diverse keren getest. In het voorjaar van 2025 vergeleken we een Elroq 85 Business edition met de Lynk & Co 02. Toen verbruikte de Skoda volgens de laadpaal 21,3 kWh/100 km en volgens de boordcomputer 19,5 kWh/100 km, waarmee we uitkwamen op een actieradius van 394 km. In de zomer kruiste diezelfde Skoda de degens met de Kia EV3 en toen lag de energieconsumptie wat lager. De Elroq verbruikte toen aan de laadpaal 18,6 kWh/100 km en de boordcomputer toonde een verbruikswaarde van 16,2 kWh. Goed voor een actieradius van 475 km. Op het moment van schrijven, test Jan Lemkes een Skoda Elroq 85 business edition. Daarmee noteert hij in ijskoude dagen aan de laadpaal een verbruik van 23,7 kWh/100 km. De boordcomputer geeft een verbruik van 20,9 kWh/100 km aan.